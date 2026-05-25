Estée Lauder – Puig: Πού οφείλεται το ναυάγιο – Ο ρόλος της Charlotte Tilbury

Μετά από δύο μήνες διαπραγματεύσεων, οι εταιρείες Estée Lauder και Puig ανακοίνωσαν πριν λίγες ημέρες ότι δεν θα προχωρήσουν στη φημολογούμενη συγχώνευση.

Αν και η απόφαση αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με επιπλοκές της τελευταίας στιγμής όσον αφορά ένα ενδεχόμενο κίνητρο βάσει μελλοντικών κερδών για τη μάρκα καλλυντικών Charlotte Tilbury, υποδηλώνει την συνειδητοποίηση ότι οι δύο εταιρείες είναι πιθανώς ισχυρότερες χωριστά παρά μαζί.

Η Estée Lauder και η Puig είχαν επιβεβαιώσει τον Μάρτιο ότι βρίσκονταν σε συζητήσεις για μια πιθανή συγχώνευση

Estée Lauder – Puig αποσύρονται

Στις 21 Μαΐου, οι δύο εταιρείες εξέδωσαν ανακοινώσεις ότι οι συζητήσεις τους έχουν τερματιστεί και ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητες. Η είδηση έρχεται δύο ημέρες μετά από δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Expansión, σύμφωνα με το οποίο η Charlotte Tilbury επιδίωκε την επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασής της, γεγονός που ενδεχομένως θα περιπλέκονταν τη συμφωνία.

Ο Stéphane de La Faverie, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The Estée Lauder Companies, σημείωσε «την ευγνωμοσύνη του για τις συνομιλίες που είχαμε με την Puig» και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της ELC ως ανεξάρτητης εταιρείας. «Είμαστε πιο αισιόδοξοι από ποτέ όσον αφορά την ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε σημαντική μακροπρόθεσμη αξία μέσω της στρατηγικής Beauty Reimagined και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην επιτάχυνση αυτής της προόδου».

Από την πλευρά του, ο Jose Manuel Albesa, διευθύνων σύμβουλος της Puig, επισήμανε στο Business of Fashion πως η Puig «θα συνεχίσει να ακολουθεί μια εξαιρετικά επιλεκτική, αξιοκεντρική προσέγγιση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας».

«Η ισχυρή κεφαλαιακή μας δομή μας παρέχει την ευελιξία να ακολουθήσουμε μια σειρά στρατηγικών επιλογών που συνάδουν με τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητές μας», πρόσθεσε.

Η στρατηγική

Στην προσπάθειά της να ανανεωθεί, η Estée Lauder αποφάσισε να επαναφέρει την στρατηγική των εξαγορών, καθώς λέγεται ότι σχεδιάζει μια προσφορά εξαγοράς για τον καταναλανικό όμιλο της Puig, η οποία θα της κόστιζε περί τα 6 δισ. δολάρια.

Η επιτυχία της Lauder τη δεκαετία του 2010 οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην ραγδαία αύξηση της ζήτησης για καλλυντικά υψηλής ποιότητας στην Κίνα. Τα προϊόντα της έγιναν δημοφιλή στο εμπόριο daigou της χώρας, στο οποίο οι αγοραστές αγοράζουν προϊόντα χονδρικής στο εξωτερικό (συχνά σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών) και τα μεταπωλούν στη χώρα τους με κέρδος.

Με τα ταμεία γεμάτα, η εταιρεία ξεκίνησε μια σειρά εξαγορών. Το 2016 απέκτησε τις Too Faced και Becca Cosmetics, δύο μάρκες καλλυντικών που είναι δημοφιλείς στους influencers ομορφιάς του YouTube. Το 2019 απέκτησε τη Dr Jart, μια δημοφιλή κορεατική μάρκα.

Το εμπόδιο

Η μάρκα Charlotte Tilbury φαίνεται ότι ήταν αυτή που περιέπλεξε τις διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση Estée Lauder-Puig.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Expansión, η επιθυμία της ιδρύτριας της βρετανικής εταιρείας καλλυντικών να επαναδιαπραγματευτεί τη ρήτρα κερδών και τη δομή αποζημίωσής της έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τις συζητήσεις για τη συγχώνευση.

Η Puig, η οποία κατέχει επίσης τις μάρκες Byredo, Carolina Herrera και Paco Rabanne, εξαγόρασε τη βρετανική σειρά καλλυντικών το 2020 έναντι 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα κατέχει το 78,5% της μάρκας, ενώ η Tilbury διατηρεί το μειοψηφικό μερίδιο. Το 2024, η Puig ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει σταδιακά τη συμμετοχή της στη μάρκα έως το 100% στις αρχές του 2031.

Περιγράφοντας το αίτημα ως «εμπόδιο της τελευταίας στιγμής», η ισπανόφωνη εφημερίδα ανέφερε ότι η υφιστάμενη συμφωνία της Puig με τη Charlotte Tilbury περιλαμβάνει μια σειρά από κέρδη και κίνητρα βάσει απόδοσης, και ότι μια ρήτρα αλλαγής ελέγχου θα έδινε στην Tilbury το δικαίωμα να προκαλέσει την αναγκαστική πώληση του τρέχοντος μεριδίου της. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μια υποχρέωση πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία η Estée Lauder Companies δεν ήθελε τελικά να αναλάβει.

Στα μέσα του 2024, ο Puig απέκτησε επιπλέον μερίδιο 5,4% στην εταιρεία, αποτιμώντας την σε περίπου 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με το μερίδιο της Tilbury να ανέρχεται σε περίπου 986 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Expansión.