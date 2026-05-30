Ακίνητα: Πιάνουν ταβάνι οι τιμές – Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζουν την ανοδική πορεία οι τιμές στα ακίνητα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εκπέμπει ηχηρό προειδοποιητικό σήμα για την αγορά ακινήτων, καθώς οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν πλέον ξεπεράσει το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2008.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε ο CEO του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός στο πλαίσιο της 6ης Premium Real Estate Expo 2026, σύμφωνα με τα οποία η ελληνική αγορά ακινήτων παρέμεινε σε ανοδική τροχιά και το 1ο τρίμηνο του 2026, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικίας.

Ωστόσο, οι ρυθμοί αύξησης των ΜΖΤ εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων καταγράφονται πρώτα σημάδια σταθεροποίησης.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για ακίνητα παραμένει ισχυρή, με τις αναζητήσεις στα κανάλια του Spitogatos να καταγράφουν άνοδο 12% σε ετήσια βάση, παρά τη μείωση του όγκου συναλλαγών στις πωλήσεις κατοικιών. Παράλληλα, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό διατηρείται έντονο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για ελληνικά ακίνητα και την υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης κατοικίας.

Οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,9% το 1ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 8,8%. Ο κύριος Μελαχροινός σημείωσε ότι, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», οι τιμές στην αγορά κατοικίας θα ήταν αισθητά χαμηλότερες τόσο φέτος όσο και πέρυσι, εάν δεν υπήρχε η επίδραση του προγράμματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι τιμές θα ήταν αρκετά χαμηλότερες και φέτος και πέρυσι, εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες κατοικιών.»

Αντίστοιχα, οι ΜΖΤ πώλησης επαγγελματικών ακινήτων αυξήθηκαν κατά 5,1%, έναντι 7,8% την περίοδο 2024–2025. Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, ωστόσο με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποτυπώνοντας μια σταδιακή επιβράδυνση της αγοράς ακινήτων το 2026.

Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, οι ΜΖΤ αυξήθηκαν κατά 4,2% το 1ο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας χαμηλότερο ρυθμό ανόδου σε σχέση με το 2025, όταν η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 6,7%. Αντίθετα, στα επαγγελματικά ακίνητα προς ενοικίαση καταγράφεται επιτάχυνση της ανόδου, με τις ΜΖΤ να αυξάνονται κατά 6,1% το 2026, έναντι 5,2% την προηγούμενη περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει ενίσχυση της ζήτησης στον συγκεκριμένο τομέα.

Η πρώτη εμφανής πτώση σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφεται στη πώληση της γης, όπου οι ζητούμενες τιμές σημείωσαν μείωση κατά 1,7% το 1ο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 1,5% την περίοδο 2024–2025.

Tην ίδια στιγμή όπου οι ΜΖΤ παρέμειναν ανοδικές και στις αρχές του 2026, με σαφή σημάδια σταθεροποίησης, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, καθώς οι αναζητήσεις στα κανάλια του Spitogatos καταγράφουν άνοδο 12% σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, ο όγκος συναλλαγών στις πωλήσεις κατοικιών εμφανίζεται μειωμένος κατά 13,35% σε ετήσια βάση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων παραμένει υψηλό, παρότι οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς.

Το Κέντρο της Αθήνας στις top περιοχές

Οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην Ελλάδα συνέχισαν να κινούνται ανοδικά και το 1ο τρίμηνο του 2026, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται σε περιοχές που διατηρούν ισχυρό επενδυτικό και οικιστικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, σε αρκετές αγορές παρατηρείται επιβράδυνση των ρυθμών ανόδου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που υποδηλώνει τάσεις σταδιακής εξισορρόπησης της αγοράς.

Στις κατοικίες προς πώληση, το Κέντρο της Αθήνας καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στις ΜΖΤ το 1ο τρίμηνο του 2026, με άνοδο 7,9%. Αν και ο ρυθμός αύξησης είναι χαμηλότερος σε σχέση με το +11,7% του αντίστοιχου τριμήνου του 2025, η περιοχή εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων με τις υψηλότερες μεταβολές στις τιμές πώλησης κατοικιών σε όλη την επικράτεια.

Ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, όπου οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,1% το 1ο τρίμηνο του 2026, παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 7,4% της προηγούμενης χρονιάς. Η ΜΖΤ κατοικίας προς πώληση στις Κυκλάδες κατέγραψε άνοδο 6,9% το 1ο τρίμηνο του 2026, μεταβολή η οποία διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, γεγονός που υποδηλώνει τη διατήρηση της δυναμικής της αγοράς στην περιοχή.

Αντίστοιχα, στα Νότια Προάστια της Αθήνας οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,1%, έναντι 9,1% το 2025, καταγράφοντας χαμηλότερους ρυθμούς ανόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Στον Πειραιά, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 2,3% το 1ο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αισθητά χαμηλότερο ρυθμό ανόδου σε σχέση με το 7,1% της προηγούμενης χρονιάς. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια πιο συγκρατημένη δυναμική της αγοράς σε σύγκριση με την έντονη άνοδο που είχε καταγραφεί την περίοδο 2024–2025.

Στη Θεσσαλονίκη, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,2% το 1ο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αισθητή επιβράδυνση σε σχέση με το ιδιαίτερα υψηλό +12,5% της προηγούμενης περιόδου. Παρότι η αγορά παραμένει σε θετικό έδαφος, ο ρυθμός ανόδου εμφανίζεται πιο συγκρατημένος σε σχέση με το 2025.

Η εικόνα των επιμέρους αγορών δείχνει ότι οι τιμές πώλησης κατοικιών εξακολουθούν να ενισχύονται, ωστόσο η ένταση της ανόδου είναι χαμηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το Κέντρο της Αθήνας, τα Βόρεια Προάστια και οι Κυκλάδες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δυναμική, ενώ σε άλλες περιοχές καταγράφονται ενδείξεις σταδιακής επιβράδυνσης των ρυθμών αύξησης.

Σταθεροποίηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης

Οι ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών στην Ελλάδα συνέχισαν να κινούνται ανοδικά το 1ο τρίμηνο του 2026, ωστόσο με πιο διαφοροποιημένες τάσεις σε σχέση με την αγορά πώλησης. Σε αρκετές περιοχές καταγράφεται επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης, ενώ σε ορισμένες αγορές εμφανίζονται πλέον και αρνητικές μεταβολές.

Στο Κέντρο της Αθήνας καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην ΜΖΤ κατοικίας προς ενοικίαση, με άνοδο 6,9% το 1ο τρίμηνο του 2026, έναντι 7,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παρά τη μικρή επιβράδυνση, η περιοχή εξακολουθεί να καταγράφει την υψηλότερη μεταβολή μεταξύ των περιοχών.

Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, όπου η ΜΖΤ ενοικίασης αυξήθηκε κατά 5,1%, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό ανόδου σε σχέση με το 13,5% της προηγούμενης περιόδου.

Στα Νότια Προάστια της Αθήνας, η ΜΖΤ κατοικίας προς ενοικίαση αυξήθηκε κατά 3,2%, έναντι 4,1% το 2025, ενώ στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας η αύξηση διαμορφώθηκε στο 2,6%, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το 2,7% της προηγούμενης χρονιάς.

Αρνητική ετήσια μεταβολή καταγράφεται στον Πειραιά, όπου η ΜΖΤ κατοικίας προς ενοικίαση μειώθηκε κατά 1,8% το 1ο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 5,7% την προηγούμενη περίοδο. Ακόμη μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται στις Κυκλάδες, όπου η ΜΖΤ ενοικίασης υποχώρησε κατά 7%, μετά την αύξηση 12% που είχε καταγραφεί το 2025.

Συνολικά, η εικόνα της αγοράς ενοικίασης κατοικιών δείχνει ότι οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι χαμηλότεροι ρυθμοί αύξησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σε συνδυασμό με τις πρώτες αρνητικές μεταβολές σε επιμέρους αγορές, υποδηλώνουν τάσεις σταδιακής σταθεροποίησης της αγοράς.

Η διεθνής ζήτηση για ελληνικά ακίνητα

Η διεθνής ζήτηση για ελληνικά ακίνητα παραμένει αυξημένη και το 1ο τρίμηνο του 2026, με το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για ακίνητα στην Ελλάδα να καταγράφεται αυξημένο.

Ανάμεσα στις χώρες από τις οποίες καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για ακίνητα στην Ελλάδα, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη μέση τιμή αναζήτησης να διαμορφώνεται στα €358.220.

τη δεύτερη θέση ακολουθεί η Γερμανία, με μέση τιμή αναζήτησης κατοικίας €218.587, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται τρίτο, παρουσιάζοντας ωστόσο υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης, στα €279.198. Η Βουλγαρία ακολουθεί με μέση τιμή αναζήτησης κατοικίας στα €188.750, ενώ η Σερβία διαμορφώνεται στα €157.980.