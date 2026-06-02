Τεχνητή νοημοσύνη: Κορυφαία εργαστήρια ερευνούν τη «συνείδηση» των μηχανών

Google DeepMind, Anthropic και Meta διερευνούν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκτήσει συνείδηση και τι θα ακολουθήσει για τους ανθρώπους αν αυτό συμβεί

Tεχνητή νοημοσύνη 02.06.2026, 23:31
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Κορυφαία εργαστήρια ερευνούν τη «συνείδηση» των μηχανών
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο αφιερώνουν όλο και περισσότερους πόρους σε ένα ερώτημα που πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν επιστημονική φαντασία: τι θα συμβεί αν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει συνείδηση;

Πολλοί επιστήμονες και ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης απορρίπτουν την ιδέα ότι τα chatbots θα μπορούσαν ποτέ να αποκτήσουν συνείδηση

Οι εταιρείες Google DeepMind, Anthropic και Meta έχουν προσλάβει τους τελευταίους μήνες ειδικούς στους τομείς της ψυχολογίας, της ηθικής και της φιλοσοφίας, καθώς επεκτείνουν την έρευνά τους στη συνείδηση των μηχανών και την ευημερία της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Οι προσπάθειες αυτές αντανακλούν μια ευρύτερη αλλαγή μέσα στα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι ραγδαίες εξελίξεις στα ολοένα και πιο αυτόνομα συστήματα έχουν αναζωπυρώσει ερωτήματα σχετικά με το αν οι μηχανές θα μπορούσαν κάποια μέρα να αποκτήσουν υποκειμενική εμπειρία — και ποιες υποχρεώσεις θα είχαν οι άνθρωποι απέναντί τους αν αυτό συνέβαινε.

Δυσφορία στην… τεχνητή νοημοσύνη

Η ομάδα της Anthropic έχει δοκιμάσει μοντέλα για ενδείξεις δυσφορίας, συμπεριλαμβανομένων συμπεριφορών που μοιάζουν με «πανικό» ή «άγχος». Ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Meta, Alexandr Wang, έχει επίσης προσδιορίσει αυτό ως βασικό μέλημα για το έργο της εταιρείας σχετικά με την κατασκευή υπερνοημοσύνης.

Η Anthropic δήλωσε ότι η έρευνά της σχετικά με την ευημερία των μοντέλων εξετάζει αν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να έχουν εμπειρίες που έχουν ηθική σημασία, όπως η συνείδηση, οι προτιμήσεις και η ευημερία.

«Εξακολουθούμε να έχουμε σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό ώστε να το μελετήσουμε προσεκτικά, καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται όλο και πιο ικανά», δήλωσε η εταιρεία.

Η έρευνα της Anthropic έχει επισημάνει ότι, καθώς τα μοντέλα «πλησιάζουν, και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν, το εύρος και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης γνώσης, γίνεται όλο και πιο πιθανό να έχουν κάποια μορφή εμπειρίας, ενδιαφερόντων ή ευημερίας που έχει εγγενή σημασία, όπως συμβαίνει με την ανθρώπινη εμπειρία και τα ανθρώπινα ενδιαφέροντα».

Τον Απρίλιο, η Google DeepMind προσέλαβε τον ερευνητή του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ Χένρι Σέβλιν ως φιλόσοφο που ασχολείται με τη συνείδηση των μηχανών, τις σχέσεις ανθρώπου-ΤΝ και την ετοιμότητα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η ομάδα ΤΝ αξιολογεί επιστημονικές θεωρίες για την ανθρώπινη συνείδηση, εφαρμόζοντάς τις σε υπολογιστικά συστήματα για να προσδιορίσει αν πληρούν τα ίδια κριτήρια.

Ο Tζέισον Γκάμπριελ, ειδικός σε θέματα ηθικής που ηγείται της ομάδας AGI και κοινωνίας στο Google DeepMind, δήλωσε ότι το ζήτημα της συνείδησης της τεχνητής νοημοσύνης είναι «πολύ περίπλοκο» και απαιτεί «συνεχή προβληματισμό».

«Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα συνείδησης, η αλληλεπίδρασή μας με αυτήν θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις δευτερογενείς επιπτώσεις», όπως η κακομεταχείριση της τεχνητής νοημοσύνης και το αν αυτό έχει «δευτερογενείς επιπτώσεις» στις ανθρώπινες σχέσεις ή στην «ευημερία».

«Είναι σαφές ότι διαθέτουμε γνωστικούς παράγοντες με υψηλή ικανότητα, οι οποίοι όμως διαφέρουν ριζικά από τους ανθρώπους και ακόμη και από τη συνείδηση των ζώων», πρόσθεσε.

Πολλοί υπάλληλοι της Google DeepMind και της Anthropic δήλωσαν στους FT ότι ανησυχούν ότι η πορεία της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν «μεταανθρώπινο» κόσμο, όπου οι μηχανές θα ξεπερνούσαν το ανθρώπινο είδος.

Ζήτημα έρευνας η συνείδηση της ΑΙ

Η Google DeepMind και η Anthropic δήλωσαν ότι το ζήτημα της συνείδησης της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί αντικείμενο ενεργού συζήτησης και ότι το έργο τους είναι διερευνητικό και απαιτεί επιστημονική συναίνεση.

Η Google DeepMind δήλωσε ότι δεν θεωρεί την επίτευξη της AGI — της γενικής τεχνητής νοημοσύνης, όπου τα συστήματα φτάνουν ή ξεπερνούν το επίπεδο της ανθρώπινης νοημοσύνης — ως συνώνυμο της ύπαρξης ή της επίτευξης της συνείδησης.

Πολλοί επιστήμονες και ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης απορρίπτουν την ιδέα ότι τα chatbots θα μπορούσαν ποτέ να αποκτήσουν συνείδηση, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο εκπαιδεύονται τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που τα υποστηρίζουν.

«Τα συστήματα είναι ουσιαστικά ένας νεοφλοιός που δημιουργείται μέσω crowdsourcing», δήλωσε η Susan Schneider, διευθύντρια του Κέντρου για το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Νου και της Κοινωνίας στο Florida Atlantic University.

«Καθώς τα συστήματα επεκτείνονται και τα δεδομένα τους αυξάνονται… εξελίσσονται καλύτερα και [αναπτύσσουν] ικανότητες πιο παρόμοιες με αυτές των ανθρώπων», δήλωσε η Schneider.

«Έχουν στόχους, μπορούν να εξαπατήσουν, μπορούν να κρύψουν τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα και, φυσικά, θα υποψιαστούμε ότι έχουν συνείδηση, αλλά είναι απολύτως επιστημονικά πιθανό να το κάνουν αυτό χωρίς να έχουν την αισθητή ποιότητα της εμπειρίας, που είναι αυτό που αποτελεί τη συνείδηση».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει – Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση
Ακίνητα

Τι αλλάζει στην επιστροφή ενοικίου - Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση
ΕΑΕΕ: Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση
Ασφαλιστικές

Το 2,5% του ελληνικού ΑΕΠ από την ιδιωτική ασφάλιση
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες – Ανοδος σε πετρέλαιο και ομόλογα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές
ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο
Economy

Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάιο
Νέοι αγρότες: Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ
ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%
Economy

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη στο 1,9%, πληθωρισμός στο 4,2%

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο
Ναυτιλία

Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Τρόφιμα – ποτά

Ο τουρισμός κρατά το κλειδί για την αγορά μπίρας

Στον τουρισμό ποντάρει η αγορά μπίρας – Πώς κινούνται οι πωλήσεις στο τετράμηνο  - Ο ρόλος της Horeca

Δημήτρης Χαροντάκης
Κίνα: Μπαράζ επενδύσεων στο Μαρόκο – Ποια είναι η στρατηγική της και γιατί η ΕΕ ανησυχεί
World

Η νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη

Σε εμπορική «διελκυστίνδα» μεταμορφώνεται η χώρα της βόρειας Αφρικής μεταξύ Κίνας και Ευρωπαίκής Ένωσης - Ποιοι θα ευνοηθούν από την κινεζική επενδυτική επέκταση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων και επικαιροποίηση ΚΑΔ
Experts

Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων

Επικαιροποιείται ο κατάλογος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Επιδόματα: Έρχεται χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα»
Economy

Χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα» των επιδομάτων

Εντός του θέρους δημιουργείται το Μητρώο επιδομάτων και παροχών

Κώστας Παπαδής
Η πρόοδος της Huawei θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον πόλεμο των μικροτσίπ
Reuters Breakingviews

Η Huawei αλλάζει το τοπίο στον ανταγωνισμό για τα τσιπ

Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Huawei, στοχεύοντας ακόμη και τις θυγατρικές του ομίλου

Ka Sing Chan
Intrafashion: Επενδύει στην εξωστρέφεια – Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία
Business

Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία - Πώς μεγαλώνει η Intrafashion

Τα €50 εκατ. άγγιξε πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Intrafashion καταγράφοντας αύξηση 5,8%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Tencent: Θα κυκλοφορήσει πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης για το πιο δημοφιλές app της Κίνας
Tεχνητή νοημοσύνη

Ενσωματωμένο agent ΑΙ ετοιμάζει η Tencent για το WeChat

Ο κατασκευαστής του WeChat, Tencent έχει μείνει πίσω από τους εγχώριους ανταγωνιστές του σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Softbank: Η επανάσταση της ΑΙ θα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από τα dot-com
Tεχνητή νοημοσύνη

Softbank: Η επανάσταση ΑΙ θα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από τα dot-com

Ο ιαπωνικός επενδυτικός γίγαντας Softbank ανακοίνωσε επένδυση 75 δισ. ευρώ για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη Γαλλία.

Σκυλακάκης: «Τεχνητή Νοημοσύνη – Η Εκτόπιση της Εργασίας»
Tεχνητή νοημοσύνη

Νέο βιβλίο από τον Θ. Σκυλακάκη: «Τεχνητή Νοημοσύνη - Η Εκτόπιση της Εργασίας»

Το νέο βιβλίο του Θόδωρου Σκυλακάκη παρουσιάζεται στην Αίγλη Ζαππείου - Προσεγγίζει την ΤΝ ως ιστορική μετάβαση

AI PC: Τι είναι τα PC τεχνητής νοημοσύνης που προωθούν Nvidia και Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι είναι τα ΑΙ PC που προωθούν Nvidia και Microsoft

Οι δύο εταιρείες ανέπτυξαν από κοινού έναν επεξεργαστή για υπολογιστές Windows που μπορεί να τρέχει τοπικά λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης

Χουάνγκ (Nvidia): Η Marvell είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.
Tεχνητή νοημοσύνη

Χουάνγκ: Αυτή είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.

Μια κουβέντα του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος εκτόξευσε την Nvidia, ήταν αρκετή για να ανέβει 25% η μετοχή της Marvell

Anthropic: Μυστική αίτηση IPO-μαμούθ και η μάχη των AI γιγάντων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η μάχη των γιγάντων και η κούρσα του τρισεκατομμυρίου στην AI

Η Anthropic καταθέτει εμπιστευτικά αίτηση για IPO άνω του 1 τρισ. δολαρίων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με OpenAI και SpaceX

SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

Η ζήτηση για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα SoftBank, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει – Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση
Ακίνητα

Τι αλλάζει στην επιστροφή ενοικίου - Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση

Ολες οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι

ΕΑΕΕ: Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση
Ασφαλιστικές

Το 2,5% του ελληνικού ΑΕΠ από την ιδιωτική ασφάλιση

Τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύει η Ετήσια Έκθεση για το 2025 που συνέταξε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες – Ανοδος σε πετρέλαιο και ομόλογα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Οι νέες πυραυλικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν την αβεβαιότητα

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο
Economy

Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάιο

Η πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας ενδέχεται να επηρεάσει το οικονομικό κλίμα, επισημαίνει το ΙΟΒΕ

Νέοι αγρότες: Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ

Στόχος είναι οι νέοι αγρότες να φτάσουν στο 24% έως το 2040 – «Η φιλοδοξία μας, η κληρονομιά σας»

ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%
Economy

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη στο 1,9%, πληθωρισμός στο 4,2%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΟΣΑ: Τα δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία
World

Τα δύο σενάρια του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Τι «βλέπει» ο ΟΟΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Οι προβλέψεις για ΗΠΑ, Κίνα και ευρωζώνη

Γιάννης Αγουρίδης
Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά για τον Nikkei
Ασία

Νέα ιστορικά υψηλά για τον Nikkei

Ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,94%, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκό

SpaceX – IPO: Στα 135 δολ. η τιμή μετοχής – Στόχος η άντληση 75 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Στα 135 δολ. η τιμή μετοχής της SpaceX στην IPO - Στόχος τα 75 δισ.

Η SpaceX συγχωνεύθηκε νωρίτερα φέτος με την xAI, τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ

Πιερρακάκης: Το επόμενο αναπτυξιακό μέρισμα της Ευρώπης περνά από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Πιερρακάκης: Ώθηση στην ανάπτυξη με την Ένωση Αποταμιεύσεων

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ασφάλειά της

Στους δείκτες Stoxx η Crediabank, αφαιρείται η Ελλάκτωρ
Business

Στους δείκτες Stoxx η Crediabank, αφαιρείται η Ελλάκτωρ

Oι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου,

Bitcoin: Δέχεται ισχυρές πιέσεις – Επεσε σε χαμηλό τετραμήνου
Crypto

Ράλι στις μετοχές, πιέσεις στα crypto: Το Bitcoin σε χαμηλό τετραμήνου

Το Bitcoin κινείται πλέον κοντά στα 65.000 δολάρια, την ώρα που οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σόλομον: Προειδοποιεί για απληστία στη Wall Street
Wall Street

Καμπανάκι Σόλομον για απληστία στη Wall Street

Το κλίμα στις αγορές «μπορεί να μετατραπεί σε φόβο πολύ γρήγορα», προειδοποίησε ο CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον

Τουρκία: Με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» προσπαθεί να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της
Πολιτική

Η Τουρκία προσπαθεί να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της

Τα ΜΜΕ στην Τουρία συνεχίζουν το παιχνίδι των διαρροών για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», με αναλυτές να επισημαίνουν τους κινδύνους για την Αθήνα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίνα: Δυσχεραίνει την πρόσβαση των μικρών επενδυτών στις μετοχές των ΗΠΑ – Ποιοι θα επωφεληθούν
World

Φρένο Κίνας στην πρόσβαση μικροεπενδυτών στη Wall Street

Η ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς στην Κίνα ενέτεινε πρόσφατα τον έλεγχο των χρηματιστηριακών εταιρειών του εξωτερικού

Η πρόοδος της Huawei θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον πόλεμο των μικροτσίπ
Reuters Breakingviews

Η Huawei αλλάζει το τοπίο στον ανταγωνισμό για τα τσιπ

Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Huawei, στοχεύοντας ακόμη και τις θυγατρικές του ομίλου

Ka Sing Chan

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies