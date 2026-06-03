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Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking

Ένα ακόμη «πισωπάτημα» έκανε το Χρηματιστήριο Αθηνών, σήμερα, με τη ζώνη των 2.400 μονάδων να συνεχίζει να καθιστά επιφυλακτικούς τους αγοραστές

Xρηματιστήριο Αθηνών 03.06.2026, 17:29
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Διορθωτικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά κατάφερε να κρατήσει τα επίπεδα των 2.350 μονάδων, καθώς βρήκε σημαντικά στηρίγματα από αρκετούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,92% στις 2.352,75 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.352,75 μονάδων (-0,92%) και 2.373,88 μονάδων (-0,03%). Ο τζίρος ανήλθε στα 220,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 28,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,2 εκατ. τεμάχια αξίας 26,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,01% στις 5.967,94 μονάδες, ενώ στο -0,26% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.105,67 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,50% στις 2.683,83 μονάδες.

Επιλεκτικές κινήσεις

Ένα ακόμη «πισωπάτημα» έκανε το Χρηματιστήριο Αθηνών, σήμερα, με τη ζώνη των 2.400 μονάδων να συνεχίζει να καθιστά επιφυλακτικούς τους αγοραστές. Ένας ακόμη λόγος, βέβαια, σήμερα για τη διόρθωση, καθώς η νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν επηρεάζει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται ανοδικά και τους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες να καταγράφουν απώλειες. Οι ανησυχίες για νέες διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας επανέρχονται, καθώς η προοπτική μιας συμφωνίας ειρήνης φαίνεται και πάλι να θολώνει.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, καθώς και οι τίτλοι της Metlen και της Aegean, οι οποίοι κατέγραψαν τις σημαντικότερες απώλειες μεταξύ των blue chips. Αντίβαρο στις ρευστοποιήσεις πρόσφεραν η Allwyn και η Helleniq Energy, περιορίζοντας εν μέρει τις πιέσεις στον γενικό δείκτη.

Ωστόσο, παρά τη σημερινή διόρθωση, οι επενδυτές δεν παραβλέπουν τη συνολικά ισχυρή εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό χρηματιστήριο το τελευταίο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 20 Μαΐου μέχρι σήμερα η αγορά έχει καταγράψει μόλις μία πτωτική συνεδρίαση, στις 28 Μαΐου, με τη σκυτάλη των πρωταγωνιστών να αλλάζει καθημερινά μεταξύ κλάδων και μετοχών, στοιχείο που αποτυπώνει τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της ανοδικής δυναμικής της αγοράς.

Στο επίκεντρο επίσης σήμερα βρέθηκε η αναθεώρηση των δεικτών STOXX. Η CrediaBank εντάσσεται στους δείκτες STOXX Greece, STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και STOXX Global Total Market. Αντίθετα, η Ελλάκτωρ αφαιρείται από τους συγκεκριμένους δείκτες. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Ιουνίου, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε σχετικές αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων από τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν τους δείκτες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank έχασε 3,19%, με τις Optima και Cenergy να ακολουθούν με απώλειες 2,47% και 2,27% αντίστοιχα. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Metlen, Eurobank, Aktor, Πειραιώς, ΔΑΑ, Λάμδα και ΔΕΗ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, Εθνική, Coca Cola, Aegean, Βιοχάλκο, Σαράντης, ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Jumbo.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy σημείωσε κέρδη 2,33%, με την Allwyn να ολοκληρώνει με άνοδο 1,78%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Motor Oil, Κύπρου και Τιτάν, ενώ ο ΟΤΕ έκλεισε αμετάβλητος.

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