Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά

Στον τουρισμό ποντάρει η αγορά μπίρας – Πώς κινούνται οι πωλήσεις στο τετράμηνο  - Ο ρόλος της Horeca

Τρόφιμα – ποτά 03.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στον καιρό και στην εξέλιξη του τουρισμού εναποθέτει η αγορά μπίρας τις επιδόσεις για το 2026. Στο πρώτο τετράμηνο του χρόνου η κατανάλωση αναπτύχθηκε «με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό».

Στελέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου στο περιθώριο της παρουσίασης του προγράμματος, «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο» ανέφεραν μεταξύ των άλλων ότι «η χρονιά δεν ξεκίνησε με μεγάλη φόρα, οι δύο βασικοί παράγοντες είναι ότι η horeca είναι πιεσμένη, όπως και τα νοικοκυριά, αλλά και λόγω καιρού. Ο Μάιος δεν είχε δύσκολο καιρό για την αγορά μας». Δύσκολη όμως εμφανίζεται η αγορά και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Είπαν συγκεκριμένα ότι «και στα σούπερ μάρκετ δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Το Πάσχα δεν ήταν καλό. Γενικά υπάρχει μια εικόνα σταθερότητας.

Ο πήχης για την αγορά μπίρας

Η αγορά έχει βάλει σε πιο ρεαλιστική βάση τον πήχη των προσδοκιών. Το 2024 πήγε πολύ καλά όμως και πέρυσι η πίεση ήταν μεγάλη Φέτος ο καιρός και ο τουρισμός θα παίξουν ρόλο – αλλά κυρίως η ποιότητα του τουρισμού, αν πάει καλά η horeca θα πάμε καλά ανέφεραν συγκεκριμένα. Πρόσθεσαν πως όλη η πίεση στην αγοραστική δύναμη φαίνεται.

Και παίρνουμε την αβεβαιότητα ως βεβαιότητα. Ακόμη και μέσα στην κρίση του 2010 μπορούσαμε να προβλέψουμε. Από την πανδημία και μετά έχουμε αβεβαιότητα προς κάθε κατεύθυνση και προς τα πάνω και προς τα κάτω». Υπάρχουν όμως και συγκυριακές περιπτώσεις που μπορεί η κατανάλωση να ενισχυθεί, όπως επί παραδείγματι είναι το Μουντιάλ! Και είπαν πως δεν υπάρχει θέμα ανατιμήσεων στους σχεδιασμούς της εταιρείας και «ένας καλός Οκτώβριος μπορεί να αντισταθμίσεις έναν κακό Απρίλιο».

Το εργοστάσιο της Πάτρας

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σεμπάστιαν Σάντσες έκανε ειδική αναφορά στο  εργοστάσιο της Πάτρας λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «έχουμε επενδύσει σταθερά σε αυτή την περιοχή: στην παραγωγή, στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα, στους ανθρώπους.

Σήμερα, το ζυθοποιείο μας εδώ αποτελεί μία από τις πιο προηγμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις του δικτύου της Heineken στην Ευρώπη, με συνεχείς επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στις πρακτικές κυκλικής οικονομίας, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και σε λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ παράγουμε μπίρα που διανέμεται σε όλη την Ελλάδα και σε σειρά εξαγωγικών αγορών. Παράγουμε επίσης τη βύνη που προέρχεται από το ελληνικό κριθάρι του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας, την οποία χρησιμοποιούμε εδώ ως πρώτη ύλη και την οποία επίσης εξάγουμε».

Ενώ ο διευθυντής του εργοστασίου κ. Θανάσης Γιούλης επεσήμανε πως η δυναμικότητα ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια εκατόλιτρα ή 300 εκατομμύρια λίτρα μπύρας ετησίως — δηλαδή περίπου 600 εκατομμύρια φιάλες των 50cl ή 900 εκατομμύρια κουτιά των 33cl. Και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για το μεγαλύτερο ζυθοποιείο στη χώρα μας, με ισχυρό αποτύπωμα, σύγχρονη υποδομή και ουσιαστική συμβολή στην παραγωγική βάση της περιοχής.

Πάνω από 60 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις

Η μονάδα διαθέτει πέντε αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας». Στο εργοστάσιο της Πάτρας παράγονται όλα τα βασικά brands της εταιρείας, καθώς και οι μηλίτες, «των οποίων η παραγωγή ξεκίνησε το 2019 με μία από τις πλέον σύγχρονες επενδύσεις μας. Συνολικά, παράγουμε 12 διαφορετικά brands και 141 κωδικούς προϊόντων σε όλους τους τύπους συσκευασίας». Σημείωσε επίσης ότι «ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το εργοστάσιο της Πάτρας είναι ένα από τα ελάχιστα εργοστάσια της Ηeineken στην Ευρώπη που διαθέτουν βυνοποιείο».

Κι όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «για να φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο, τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε επενδύσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ, με σταθερό στόχο να διατηρούμε την Πάτρα στην αιχμή της παραγωγικής και τεχνολογικής εξέλιξης. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως η σύγχρονη γραμμή παραγωγής μηλίτη, την καινοτόμο παραγωγή βαρελιών μίας χρήσης, την επέκταση των αποθηκευτικών μας χώρων, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής με νέο συγκρότημα συλλογής και επεξεργασίας CO2, καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών καυσίμων και ενέργειας».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΕΑΕΕ: Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση
Ασφαλιστικές

Το 2,5% του ελληνικού ΑΕΠ από την ιδιωτική ασφάλιση
Στους δείκτες Stoxx η Crediabank, αφαιρείται η Ελλάκτωρ
Business

Στους δείκτες Stoxx η Crediabank, αφαιρείται η Ελλάκτωρ
Intrafashion: Επενδύει στην εξωστρέφεια – Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία
Business

Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία - Πώς μεγαλώνει η Intrafashion
Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Τρόφιμα – ποτά

Ο τουρισμός κρατά το κλειδί για την αγορά μπίρας
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα
Τρόφιμα – ποτά

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο
Ναυτιλία

Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Τρόφιμα – ποτά

Ο τουρισμός κρατά το κλειδί για την αγορά μπίρας

Στον τουρισμό ποντάρει η αγορά μπίρας – Πώς κινούνται οι πωλήσεις στο τετράμηνο  - Ο ρόλος της Horeca

Δημήτρης Χαροντάκης
Κίνα: Μπαράζ επενδύσεων στο Μαρόκο – Ποια είναι η στρατηγική της και γιατί η ΕΕ ανησυχεί
World

Η νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη

Σε εμπορική «διελκυστίνδα» μεταμορφώνεται η χώρα της βόρειας Αφρικής μεταξύ Κίνας και Ευρωπαίκής Ένωσης - Ποιοι θα ευνοηθούν από την κινεζική επενδυτική επέκταση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων και επικαιροποίηση ΚΑΔ
Experts

Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων

Επικαιροποιείται ο κατάλογος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Επιδόματα: Έρχεται χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα»
Economy

Χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα» των επιδομάτων

Εντός του θέρους δημιουργείται το Μητρώο επιδομάτων και παροχών

Κώστας Παπαδής
Η πρόοδος της Huawei θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον πόλεμο των μικροτσίπ
Reuters Breakingviews

Η Huawei αλλάζει το τοπίο στον ανταγωνισμό για τα τσιπ

Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Huawei, στοχεύοντας ακόμη και τις θυγατρικές του ομίλου

Ka Sing Chan
Intrafashion: Επενδύει στην εξωστρέφεια – Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία
Business

Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία - Πώς μεγαλώνει η Intrafashion

Τα €50 εκατ. άγγιξε πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Intrafashion καταγράφοντας αύξηση 5,8%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
ΕΑΕΕ: Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση
Ασφαλιστικές

Το 2,5% του ελληνικού ΑΕΠ από την ιδιωτική ασφάλιση

Τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύει η Ετήσια Έκθεση για το 2025 που συνέταξε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Intrafashion: Επενδύει στην εξωστρέφεια – Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία
Business

Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία - Πώς μεγαλώνει η Intrafashion

Τα €50 εκατ. άγγιξε πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Intrafashion καταγράφοντας αύξηση 5,8%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Τρόφιμα – ποτά

Ο τουρισμός κρατά το κλειδί για την αγορά μπίρας

Στον τουρισμό ποντάρει η αγορά μπίρας – Πώς κινούνται οι πωλήσεις στο τετράμηνο  - Ο ρόλος της Horeca

Δημήτρης Χαροντάκης
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα
Τρόφιμα – ποτά

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα

Το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο», παρουσίασε επίσημα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Enterprise Greece: 45 ελληνικές εταιρείες στην Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
Τρόφιμα – ποτά

Στο Άμστερνταμ η «αφρόκρεμα» των ελληνικών private label

Την εθνική συμμετοχή στην έκθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας PLMA στηρίζει σταθερά εδώ και 20 χρόνια η Enterprise Greece

Φάις Συμμετοχών: Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη
Business

Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχείου στη Σαντορίνη απο τη Fais

Η Φάις Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η πώληση της μονάδας αντί 28,3 εκατ. ευρώ θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026

Latest News
Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει – Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση
Ακίνητα

Τι αλλάζει στην επιστροφή ενοικίου - Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση

Ολες οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι

ΕΑΕΕ: Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση
Ασφαλιστικές

Το 2,5% του ελληνικού ΑΕΠ από την ιδιωτική ασφάλιση

Τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύει η Ετήσια Έκθεση για το 2025 που συνέταξε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες – Ανοδος σε πετρέλαιο και ομόλογα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Οι νέες πυραυλικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν την αβεβαιότητα

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο
Economy

Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάιο

Η πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας ενδέχεται να επηρεάσει το οικονομικό κλίμα, επισημαίνει το ΙΟΒΕ

Νέοι αγρότες: Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ

Στόχος είναι οι νέοι αγρότες να φτάσουν στο 24% έως το 2040 – «Η φιλοδοξία μας, η κληρονομιά σας»

ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%
Economy

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη στο 1,9%, πληθωρισμός στο 4,2%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΟΣΑ: Τα δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία
World

Τα δύο σενάρια του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Τι «βλέπει» ο ΟΟΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Οι προβλέψεις για ΗΠΑ, Κίνα και ευρωζώνη

Γιάννης Αγουρίδης
Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά για τον Nikkei
Ασία

Νέα ιστορικά υψηλά για τον Nikkei

Ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,94%, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκό

SpaceX – IPO: Στα 135 δολ. η τιμή μετοχής – Στόχος η άντληση 75 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Στα 135 δολ. η τιμή μετοχής της SpaceX στην IPO - Στόχος τα 75 δισ.

Η SpaceX συγχωνεύθηκε νωρίτερα φέτος με την xAI, τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ

Πιερρακάκης: Το επόμενο αναπτυξιακό μέρισμα της Ευρώπης περνά από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Πιερρακάκης: Ώθηση στην ανάπτυξη με την Ένωση Αποταμιεύσεων

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ασφάλειά της

Στους δείκτες Stoxx η Crediabank, αφαιρείται η Ελλάκτωρ
Business

Στους δείκτες Stoxx η Crediabank, αφαιρείται η Ελλάκτωρ

Oι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου,

Bitcoin: Δέχεται ισχυρές πιέσεις – Επεσε σε χαμηλό τετραμήνου
Crypto

Ράλι στις μετοχές, πιέσεις στα crypto: Το Bitcoin σε χαμηλό τετραμήνου

Το Bitcoin κινείται πλέον κοντά στα 65.000 δολάρια, την ώρα που οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σόλομον: Προειδοποιεί για απληστία στη Wall Street
Wall Street

Καμπανάκι Σόλομον για απληστία στη Wall Street

Το κλίμα στις αγορές «μπορεί να μετατραπεί σε φόβο πολύ γρήγορα», προειδοποίησε ο CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον

Τουρκία: Με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» προσπαθεί να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της
Πολιτική

Η Τουρκία προσπαθεί να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της

Τα ΜΜΕ στην Τουρία συνεχίζουν το παιχνίδι των διαρροών για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», με αναλυτές να επισημαίνουν τους κινδύνους για την Αθήνα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίνα: Δυσχεραίνει την πρόσβαση των μικρών επενδυτών στις μετοχές των ΗΠΑ – Ποιοι θα επωφεληθούν
World

Φρένο Κίνας στην πρόσβαση μικροεπενδυτών στη Wall Street

Η ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς στην Κίνα ενέτεινε πρόσφατα τον έλεγχο των χρηματιστηριακών εταιρειών του εξωτερικού

Η πρόοδος της Huawei θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον πόλεμο των μικροτσίπ
Reuters Breakingviews

Η Huawei αλλάζει το τοπίο στον ανταγωνισμό για τα τσιπ

Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Huawei, στοχεύοντας ακόμη και τις θυγατρικές του ομίλου

Ka Sing Chan

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies