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Όμιλος ΟΤΕ: Αναβάθμιση από την S&P σε «A-» με σταθερό outlook

Η ηγετική θέση του OTE στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά παραμένει ο βασικός πυλώνας της αξιολόγησης - Η S&P εκτιμά ότι ο OTE θα διατηρήσει χαμηλή μόχλευση και ισχυρές ταμειακές ροές

Τηλεπικοινωνίες 03.06.2026, 20:58
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Όμιλος ΟΤΕ: Αναβάθμιση από την S&P σε «A-» με σταθερό outlook
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής
Ρεπορτάζ Γιώργος Πολύζος

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Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ομίλου ΟΤΕ σε «A-» από «BBB+» προχώρησε η S&P Global Ratings, διατηρώντας σταθερό το outlook, σε μια κίνηση που αντανακλά τη βελτίωση του αυτόνομου πιστοληπτικού προφίλ της εταιρείας, την αναβάθμιση της Deutsche Telekom και τη βελτίωση του αξιόχρεου της Ελλάδας.

Η αξιολόγηση της S&P αποτυπώνει τη διατήρηση της ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου, με μοχλό τη δεσπόζουσα θέση του στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, τα υψηλά λειτουργικά κέρδη και τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική που ακολουθεί.

Ισχυρά οικονομικά θεμέλια

Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, ο ΟΤΕ αναμένεται να διατηρήσει το ισχυρό χρηματοοικονομικό του προφίλ και την περίοδο 2026-2028, με μέτρια οργανική αύξηση εσόδων στις κινητές και σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η S&P εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα κινηθούν στο 40%-42% των εσόδων, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα παραμείνει αισθητά κάτω από το 1,0x και οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς το χρέος θα παραμείνουν πολύ πάνω από το 40%.

Η θετική αυτή εικόνα, σύμφωνα με τον οίκο, στηρίζεται στη διατηρήσιμη κερδοφορία, στην περιορισμένη μόχλευση και στη σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών.

Η θέση στην ελληνική αγορά

Η S&P θεωρεί ότι ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να διατηρεί την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, τόσο στην κινητή τηλεφωνία όσο και στη σταθερή ευρυζωνική σύνδεση. Στην αγορά κινητής, η εταιρεία παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος στην Ελλάδα, με περίπου 50% μερίδιο, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη στροφή των πελατών σε προγράμματα συμβολαίου, η οποία ενισχύει το μέσο έσοδο ανά χρήστη και στηρίζει την ανάπτυξη των εσόδων. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, οι συνδρομές συμβολαίου είχαν αυξηθεί κατά 7,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3,086 εκατ., ενώ το μερίδιό τους ανήλθε στο 44% από 40% ένα χρόνο νωρίτερα.

Πίεση στη αγορά σταθερής

Στην αγορά σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων, ο ΟΤΕ εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία, με εκτιμώμενο μερίδιο περίπου 53% και περίπου 70% στην περιφέρεια και τις ημιαστικές περιοχές. Ωστόσο, η S&P σημειώνει ότι η πίεση από τον ανταγωνισμό ενδέχεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η ΔΕΗ, που έχει εισέλθει στην αγορά ως τέταρτος πάροχος, επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών σε αστικές περιοχές και προσφέρει υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές.

Παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό, ο οίκος θεωρεί ότι ο ΟΤΕ θα διατηρήσει σημαντική θέση στην αγορά, αξιοποιώντας το μοντέλο συνδυασμένων υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, την ποιοτική υποδομή και τη χαμηλότερη απώλεια πελατών.

Επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς

Καθοριστική για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας είναι η στρατηγική επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς. Ο ΟΤΕ έχει επεκτείνει σημαντικά την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών έως το σπίτι, έχοντας φτάσει σε περισσότερα από 2,1 εκατ. νοικοκυριά στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ο στόχος της εταιρείας είναι να καλύψει 2,4 εκατ. σπίτια έως το τέλος του 2026 και περίπου 3,5 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις έως το 2030, αντιστοιχώντας στο 70% των γραμμών FTTH στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί και υπηρεσίες fixed wireless access μέσω 5G, με περίπου 100.000 συνδρομητές στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Η S&P εκτιμά ότι αυτές οι επενδύσεις ενισχύουν τις προοπτικές της σταθερής τηλεφωνίας και της ευρυζωνικότητας, ενώ συμβάλλουν στη συγκράτηση της αποχώρησης πελατών προς εναλλακτικές λύσεις.

Προοπτικές εσόδων και κερδοφορίας

Για το 2026, η S&P αναμένει ότι τα έσοδα του ΟΤΕ θα επηρεαστούν προσωρινά από τη μείωση των υπηρεσιών χονδρικής και των διεθνών εσόδων χονδρικής, πριν επανέλθουν σε ρυθμό αύξησης 1%-2% από το 2027 και μετά. Η πτώση στις υπηρεσίες χονδρικής αποδίδεται στην ανάπτυξη ιδιόκτητων δικτύων από τους ανταγωνιστές, οι οποίοι θα χρειάζονται λιγότερο τις υφιστάμενες υποδομές του OTE.

Αντίθετα, η κινητή τηλεφωνία και η σταθερή ευρυζωνικότητα αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη, καθώς η μετάβαση των χρηστών σε συνδρομητικά πακέτα υψηλότερης αξίας και η αυξανόμενη διείσδυση της οπτικής ίνας θα ενισχύσουν τα έσοδα. Η εταιρεία αναμένεται επίσης να ωφεληθεί από τη ζήτηση για ψηφιακά έργα, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας και του ιδιωτικού τομέα.

Συνετή χρηματοοικονομική πολιτική

Η S&P αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη χρηματοοικονομική πολιτική του ΟΤΕ, η οποία προβλέπει ότι το 70%-100% των ελεύθερων ταμειακών ροών κατευθύνεται στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Παράλληλα, η εταιρεία αναμένεται να διατηρήσει περιορισμένες δαπάνες για εξαγορές και συγχωνεύσεις, ενώ θα συμμετάσχει σε μελλοντικές δημοπρασίες φάσματος, όπως αυτή του 2027 για τις συχνότητες 900 MHz και 1800 MHz.

Η S&P θεωρεί ότι οι σχετικές δαπάνες θα παραμείνουν διαχειρίσιμες και θα καλυφθούν από τις εσωτερικά παραγόμενες ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα η μόχλευση να διατηρηθεί περίπου στο 0,5x την περίοδο 2026-2028.

Σύνδεση με την ελληνική οικονομία

Η αναβάθμιση έρχεται και σε μια περίοδο βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η S&P σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας και ισχυρότερες δημοσιονομικές επιδόσεις. Ο οίκος εκτιμά ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα κινηθεί στο 2,0%-2,5%, στηριζόμενη στις επενδύσεις και στον τουρισμό.

Η βελτίωση αυτή θεωρείται θετικός παράγοντας και για τον ΟΤΕ, ο οποίος δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά και επωφελείται από την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Προοπτικές και κίνδυνοι

Το σταθερό outlook αντανακλά την εκτίμηση ότι ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρή οργανική ανάπτυξη, EBITDA πάνω από το 40% και υψηλή παραγωγή ταμειακών ροών τα επόμενα δύο χρόνια. Η S&P θεωρεί ότι οι δείκτες μόχλευσης θα παραμείνουν άνετα κάτω από το 1,0x, ενώ η σχέση FOCF προς χρέος θα παραμείνει πολύ ισχυρή.

Ως βασικοί κίνδυνοι αναφέρονται η ένταση του ανταγωνισμού, η πιθανή υποχώρηση των περιθωρίων κέρδους και μια πιο επιθετική χρηματοοικονομική πολιτική, όπως αυξημένες επιστροφές κεφαλαίου ή εξαγορές με δανεισμό. Αντίθετα, ενδεχόμενη νέα αναβάθμιση θεωρείται προς το παρόν απίθανη.

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