Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ

Τα επίσημα στοιχεία για την αγορά εργασίας διαψεύδουν όσους επιχειρηματολογούν υπέρ του εργασιακού παραδείσου της ΕΕ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 03.06.2026, 15:08
Σχολιάστε
Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η υποαπασχόληση, με την έννοια του μερικού ωραρίου, του ορισμένου χρόνου εργασίας, της επισφαλούς εργασίας, δεν είναι φαινόμενο που πλήττει μόνο τους έλληνες εργαζόμενους.

Το αντίθετο. Προς διάψευση όσων επιχειρηματολογούν υπέρ… του εργασιακού παραδείσου των άλλων ευρωπαϊκών χωρών το Eurofound, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, οργανισμός της ίδιας της ΕΕ, διαπιστώνει ότι ένας στους 11 εργαζόμενους βρίσκεται σε κατάσταση ΙΝΕ. Τα αρχικά προέρχονται από τον όρο Involuntary Non-standard Employment που σημαίνουν ακούσια μη σταθερή απασχόληση.

Δηλαδή, εν έτει 2026, ένας στους 11 εργαζομένους -με επίσημα στοιχεία- σε μια Ευρωπαϊκή Ενωση όπου τα κέρδη ευημερούν, η ανάπτυξη -ακόμα και επιβραδυμένη λόγω των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων- αποτυπώνεται επισήμως στα νούμερα, αναγκάζεται να δουλεύει σε καθεστώς επισφάλειας.

Το να βρίσκεται κανείς σε κατάσταση INE σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι παγιδεύονται μεταπηδώντας από τη μία θέση μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου στην επόμενη, επειδή δεν μπορούν να βρουν σταθερές εναλλακτικές λύσεις

Αξιοσημείωτο, δε, είναι το χάσμα μεταξύ των ποσοστών στις χώρες-μέλη της ΕΕ, καθώς κυμαίνονται από κάτω του 2% στη Ρουμανία και στη Λιθουανία έως πάνω από 18% στην Ιταλία και στην Ισπανία. Η Ελλάδα φιγουράρει στην 6η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, με το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς – με 12,5%. Προηγούνται η Ιταλία (18,4%), η Ισπανία (17%), η Κύπρος (15%), η Πορτογαλία (13,3%) και η Φινλανδία (13,2%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίστηκαν σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με σχετικά πρόσφατα ενταχθέντα μέλη στην ΕΕ.  Τέλος στις πλουσιότερες χώρες, Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, παρατηρούνται ποσοστά της τάξης του 4% – 5%.

Πρακτικά, το να βρίσκεται κανείς σε κατάσταση INE σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι παγιδεύονται μεταπηδώντας από τη μία θέση μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου ή εργασίας στη gig economy στην επόμενη, επειδή δεν μπορούν να βρουν σταθερές εναλλακτικές λύσεις, όπως μια σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Ωστόσο, όταν αυτές οι συνθήκες γίνονται δεκτές ακούσια, λόγω έλλειψης πλήρους ή/και μόνιμης εναλλακτικής λύσης, οι εργαζόμενοι απορροφούν το κόστος της ευελιξίας χωρίς να αποκομίζουν τα οφέλη της. Αυτά τα κόστη περιλαμβάνουν χαμηλότερους ωρομίσθιο, μειωμένα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας και αυξημένη ανασφάλεια στην απασχόληση, περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαίδευση που χρηματοδοτείται από τον εργοδότη, επισημαίνουν οι ερευνητές του Eurofound.

Γυναίκες, νέοι, μετανάστες

Προσθέτουν, ακόμη, ότι σε επιμέρους κατηγορίες, ο αριθμός των ανθρώπων σε καθεστώς ΙΝΕ είναι πολύ υψηλότερος. Αυτές οι μορφές απασχόλησης είναι σημαντικά πιο διαδεδομένες μεταξύ των γυναικών, των νέων, των ατόμων με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και των εκτός ΕΕ υπηκόων. Το χάσμα μεταξύ των φύλων οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ακούσια μερική απασχόληση, η οποία συγκεντρώνεται στις γυναίκες, ενώ η ακούσια προσωρινή απασχόληση επηρεάζει άνδρες και γυναίκες πιο ισότιμα.

Οι πιο έντονες έμφυλες διαφορές να εντοπίζονται στη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ οι μικρότερες αποκλίσεις καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πολωνία και στη Λιθουανία. Το Eurofound αποδίδει αυτό το χάσμα σε «άμεσες διακρίσεις στην αγορά εργασίας», εξηγώντας ότι ορισμένες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ακόμη και ως «μηχανισμοί αξιολόγησης για εργαζόμενους των οποίων η δέσμευση θεωρείται αβέβαιη από τους εργοδότες λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων». Απλούστατα, δεν προσλαμβάνουν γυναίνες με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα γιατί μπορεί να είναι ή να γίνουν μάνες.

Το μέγεθος του τομέα και της επιχείρησης έχει επίσης σημαντική σημασία: οι εργαζόμενοι σε νοικοκυριά, γεωργία, στέγαση και διοικητικές υπηρεσίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ποσοστά INE πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αυτές οι διαφορές μεταξύ των ομάδων, δε, επιμένουν και όταν ο έλεγχος των δεδομένων επεκτείνεται σε άλλα χαρακτηριστικά, με τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου να είναι η ηλικία κάτω των 30 ετών, η υπηκοότητα εκτός ΕΕ, τα στοιχειώδη ή τα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και η απασχόληση σε μικρές επιχειρήσεις ή σε διάφορους τομείς υπηρεσιών.

Οι άνθρωποι σε ασταθείς θέσεις εργασίας είναι «δυσανάλογα συγκεντρωμένοι σε χειρονακτικές δουλειές με πρωτοβάθμια εκπαίδευση», σύμφωνα με το Eurofound.

Σε όλη την Ευρώπη, ο μέσος όρος έχει μεταβληθεί ελάχιστα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σημειώνοντας πτώση από 11% το 2006 σε περίπου 9% το 2024, έχοντας στο ενδιάμεσο κορυφωθεί στο 13% το 2015.

Μερική απασχόληση από επιλογή

Την ίδια στιγμή, από την έρευνα προκύπτει και ένς αριθμός χωρών όπου οι συμβάσεις INE —συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις μερικής απασχόλησης— αποτελούν συνειδητή επιλογή των εργαζομένων.

Στην Ολλανδία, το 45% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης επέλεξε οικειοθελώς αυτό το καθεστώς έναντι μιας σύμβασης πλήρους απασχόλησης. Αυτού του είδους οι ρυθμίσεις είναι τόσο «διαδεδομένες όσο και πολιτισμικά εδραιωμένες», επισημαίνουν οι ερευνητές.

Η Βελγική αγορά παρουσιάζει ποσοστό 25%, μετά την εισαγωγή του «συστήματος χρονικής πίστωσης» (time-credit system), μιας σειράς νόμων που αποσκοπούν στην αύξηση της ευελιξίας στην εργασία, «για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να συνδυάσουν την επαγγελματική τους καριέρα με την οικογενειακή τους ζωή», όπως ανέφερε το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν (Université catholique de Louvain) σε σχετική μελέτη, υπενθυμίζει .

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Eurofound επισημαίνει ότι η μερική απασχόληση μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να στηρίξει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας για ομάδες πληθυσμού με σημαντικές υποχρεώσεις φροντίδας μελών της οικογένειας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γαλλία: Στα 22 εκατ. ευρώ το πρόστιμο στη Shein για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή
World

Νέο πρόστιμο στη Shein από τις γαλλικές αρχές
OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
English Edition

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
Η Bank of America βλέπει ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα
World

BofA: Η αγορά εταιρικών ομολόγων της Ευρώπης παραμένει ελκυστική
Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα - Τι συμβαίνει στην ΕΕ
Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή μένουν τα καταστήματα ανοικτά
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκτπώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
Macro

Η Ελλάδα εκτός λίστας μακροοικονομικών ανισορροπιών, σύμφωνα με την Κομισιόν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
World

Eurelectric: Τι ανακόπτει τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Γιατί ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραμένει στάσιμος, σύμφωνα με έρευνα της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Bitcoin: Δέχεται ισχυρές πιέσεις – Επεσε σε χαμηλό τετραμήνου
Crypto

Ράλι στις μετοχές, πιέσεις στα crypto: Το Bitcoin σε χαμηλό τετραμήνου

Το Bitcoin κινείται πλέον κοντά στα 65.000 δολάρια, την ώρα που οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%
Economy

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη στο 1,9%, πληθωρισμός στο 4,2%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΟΣΑ: Τα δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία
World

Τα δύο σενάρια του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Τι «βλέπει» ο ΟΟΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Οι προβλέψεις για ΗΠΑ, Κίνα και ευρωζώνη

Γιάννης Αγουρίδης
LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο
Ναυτιλία

Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Μπαράζ επενδύσεων στο Μαρόκο – Ποια είναι η στρατηγική της και γιατί η ΕΕ ανησυχεί
World

Η νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη

Σε εμπορική «διελκυστίνδα» μεταμορφώνεται η χώρα της βόρειας Αφρικής μεταξύ Κίνας και Ευρωπαίκής Ένωσης - Ποιοι θα ευνοηθούν από την κινεζική επενδυτική επέκταση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Τρόφιμα – ποτά

Ο τουρισμός κρατά το κλειδί για την αγορά μπίρας

Στον τουρισμό ποντάρει η αγορά μπίρας – Πώς κινούνται οι πωλήσεις στο τετράμηνο  - Ο ρόλος της Horeca

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα - Τι συμβαίνει στην ΕΕ

Τα επίσημα στοιχεία για την αγορά εργασίας διαψεύδουν όσους επιχειρηματολογούν υπέρ του εργασιακού παραδείσου της ΕΕ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα

Η νέα επέκταση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους - Οι νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής

e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο ψηφιακό άλμα στον e-ΕΦΚΑ με δύο νέες πλατφόρμες

Διευρύνεται το ψηφιακό αποτύπωμα του e-ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο

Κώστας Παπαδής
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Έρχονται νέα μέτρα – Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να ρυθμίσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ποιοι κερδίζουν

Στις παρεμβάσεις - ανάσα μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΑΔΕ: «Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

«Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής

Αγορά εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργοδότες από τις 7 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αγγελίες εργασίας

Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας - Οι νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα η αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς ξενοδοχοϋπαλλήλων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι μισθοί από σήμερα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Τι αλλάζει για χιλιάδες εργαζομένους στον τουριστικό κλάδο

Latest News
Γαλλία: Στα 22 εκατ. ευρώ το πρόστιμο στη Shein για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή
World

Νέο πρόστιμο στη Shein από τις γαλλικές αρχές

Ακραίο θεωρεί το πρόστιμο η Shein, οπότε θα προσφύγει κατά της απόφασης

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
English Edition

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%

The Paris-based organization points to the energy price shock from the Middle East conflict, warning that Greece's heavy reliance on imported fossil fuels leaves its economy exposed just as Recovery Fund investment begins to wind down

Η Bank of America βλέπει ευκαιρίες στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα
World

BofA: Η αγορά εταιρικών ομολόγων της Ευρώπης παραμένει ελκυστική

Η Bank of America ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις με ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και τις νέες εκδόσεις ως βασικούς μοχλούς ευκαιριών

Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα - Τι συμβαίνει στην ΕΕ

Τα επίσημα στοιχεία για την αγορά εργασίας διαψεύδουν όσους επιχειρηματολογούν υπέρ του εργασιακού παραδείσου της ΕΕ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή μένουν τα καταστήματα ανοικτά
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκτπώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι καταναλωτές στον τρόπο που εμφανίζονται τα ποσοστά έκπτωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
Macro

Η Ελλάδα εκτός λίστας μακροοικονομικών ανισορροπιών, σύμφωνα με την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη μείωση του χρέους, τα πλεονάσματα και τη βελτίωση των τραπεζών -Έξοδος από το καθεστώς παρακολούθησης μετά από χρόνια μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής

Σχοινάς: 105 νέα επενδυτικά σχέδια στην υδατοκαλλιέργεια ύψους 131 εκατ. ευρώ
AGRO

Σχοινάς: 105 νέα επενδυτικά σχέδια στην υδατοκαλλιέργεια ύψους 131 εκατ. ευρώ

Στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, είναι η επίτευξη μέσης ετήσιας αύξησης της παραγωγής κατά 5% έως το τέλος της δεκαετίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στους πωλητές ο έλεγχος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στους πωλητές ο έλεγχος στο ΧΑ

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι πωλητές διατηρούν σταθερά το πάνω χέρι και οδηγούν την αγορά σε διορθωτική τροχιά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΕ: Προειδοποιήσεις για παραπλανητική χρήση της «αναγεννητικής» γεωργίας
AGRO

Καμπανάκι για παραπλανητική χρήση της «αναγεννητικής» γεωργίας

Ήδη εκατομμύρια αγρότες της ΕΕ οικοδομούν συστήματα τροφίμων που βασίζονται σε αγροοικολογικές και βιολογικές αρχές

Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 χρόνων
Κοινωνία

Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 χρόνων

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 954.485 ευρώ σε εταιρεία σχολικών ειδών και ειδών ένδυσης – υπόδησης
Ένδυση – Υπόδηση

«Τσουχτερό» πρόστιμο σε εταιρεία ένδυσης-υπόδησης και σχολικών ειδών

To πρόστιμο επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρακτικές παρεμπόδισης της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου

Ζανγκ Γιμίνγκ: Ο συνιδρυτής του TikTok, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
World

Ο μίστερ TikTok γίνεται ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία

Ο Ζανγκ Γιμίνγκ αναδείχθηκε για πρώτη φορά πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Intracom Defense: Αύξηση κερδών 149% το 2025
Business

Intracom Defense: Αύξηση κερδών 149% το 2025

Τα EBITDA της Intracom Defense αυξήθηκαν κατά 96% και διαμορφώθηκαν σε €7,4 εκατ.

ΕΘΕΑΣ: Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  
AGRO

Παραμένει προβληματική η λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου  

Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ για τη δημιουργία σύγχρονου ελαιοκομικού μητρώου

Metlen: Πότε καταβάλλεται το μέρισμα
Business

Πότε καταβάλλεται το μέρισμα της Metlen

Η ανακοίνωση της Metlen για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους

ΕΤΑΔ: Υπογράφηκε η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts
Economy

Υπογράφηκε η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts

Νέα προοπτική για ένα εμβληματικό ακίνητο του δικτύου Ξενία - Η επένδυση της ΕΤΑΔ ενισχύει τον ποιοτικό τουρισμό στη Χαλκιδική

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies