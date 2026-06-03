Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει – Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση

Ολες οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι

Ακίνητα 03.06.2026, 11:00
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Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει – Ποιοι θα πάρουν διπλή ενίσχυση
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Με στόχο να αυξηθούν οι ωφελούμενοι από το μέτρο της επιστροφής ενοικίου, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια των δικαιούχων της ενίσχυσης που δίνεται κάθε Νοέμβριο.

Οι σχετικές διατάξεις και τα νέα εισοδηματικά όρια περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε ημόσια διαβούλευηση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Υπολογίζεται ότι στο εξής θα καλύπτεται το 85% των μισθωτών.

Οι αλλαγές αφορούν τις επιστροφές που θα καταβληθούν από το 2026 και μετά, για ενοίκια που πληρώνονται από φέτος.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Με νέα διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα, το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται:

-Για άγαμους από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.

-Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης από 28.000 ευρώ σε 35.000 ευρώ.

-Η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 4.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ.

-Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Σε ισχύ παραμένει το περιουσιακό κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ύψος της ενίσχυσης

Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί, με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.

Για τη φοιτητική κατοικία εξακολουθεί να εξετάζεται μόνο το εισοδηματικό κριτήριο και όχι η ακίνητη περιουσία. Με τις νέες παρεμβάσεις, χιλιάδες νοικοκυριά μεσαίων εισοδημάτων που μέχρι σήμερα αποκλείονταν από το μέτρο αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στην επιστροφή ενοικίου.

Διπλή ενίσχυση

Ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους ιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο Δημόσιο.

Η νέα διάταξη προβλέπει την καταβολή ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία ενοίκια ετησίως, αντί για ένα που ισχύει για τους υπόλοιπους δικαιούχους. Μάλιστα, η συγκεκριμένη παροχή θα χορηγείται ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος, καθώς δεν θα εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος του μέτρου είναι να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές να στελεχώσουν σχολεία, νοσοκομεία και δομές υγείας σε απομακρυσμένες, νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η εύρεση κατοικίας αποτελεί συχνά σημαντική πρόκληση και το κόστος ενοικίασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό δύο μηνιαίων ενοικίων τον χρόνο, καθώς υπολογίζεται ως τα δύο δωδέκατα (2/12) του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος. Η επιδότηση αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνονται στον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε νησί και καταβάλλει ενοίκιο 600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 7.200 ευρώ τον χρόνο, θα δικαιούται ενίσχυση 1.200 ευρώ. Αντίστοιχα, νοσηλευτής που πληρώνει 500 ευρώ τον μήνα θα μπορεί να λάβει επιστροφή 1.000 ευρώ ετησίως.

Το συνολικό ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος από τις δύο ενισχύσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της διπλής ενίσχυσης

Στο μέτρο εντάσσονται οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, καθώς και το σύνολο σχεδόν του υγειονομικού προσωπικού του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι γιατροί, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί ιατροί, προσωπικοί γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, αλλά και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Η ενίσχυση αφορά όσους υπηρετούν εκτός Αττικής και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής που παραμένει ενταγμένη στο μέτρο.

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