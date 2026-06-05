Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανακάμπτει μετά τη διόρθωση

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Να ανακάμψει μετά το διήμερο της διόρθωσης επιχειρεί σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και το διεθνές κλίμα δεν βοηθά για μια κίνηση επαναπροσέγγισης της ζώνης των 2.400 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,77% στις 2.358,82 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 17,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,87% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.981,00 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,54% στις 2.664,86 μονάδες.

Βελτιωμένο το κλίμα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρεί σήμερα να ανακτήσει μέρος των απωλειών που κατέγραψε κατά τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Ωστόσο, οι αγοραστικές κινήσεις παραμένουν προσεκτικές και επιλεκτικές, καθώς το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών.

Παρά τη διεθνή νευρικότητα, η ελληνική αγορά εμφανίζει μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα μεγάλα ξένα χρηματιστήρια. Οι ισχυρότερες πιέσεις παγκοσμίως εντοπίζονται στον τεχνολογικό κλάδο και ειδικότερα στις μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη βιομηχανία των ημιαγωγών, τομείς που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των πρόσφατων ρευστοποιήσεων. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο, δεν διαθέτει αντίστοιχη έκθεση στους συγκεκριμένους κλάδους, γεγονός που το προστατεύει σε σημαντικό βαθμό από το κύμα πιέσεων που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η διήμερη υποχώρηση που προηγήθηκε έχει δημιουργήσει πιο ελκυστικές αποτιμήσεις σε αρκετούς τίτλους, με ορισμένους επενδυτές να εκμεταλλεύονται τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών για επιλεκτικές τοποθετήσεις. Στη βελτίωση του κλίματος συνέβαλε και η έκθεση της Deutsche Bank για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα με τη οποία, αναθεωρήθηκαν ανοδικά οι τιμές-στόχοι των ελληνικών τραπεζών, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και την ισχυρή κερδοφορία που εμφανίζουν.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Εθνική σημειώνει κέρδη 2,5%, με τις Σαράντης, Eurobank, Jumbo, Optima, Cenergy, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ και Πειραιώς να σημειώνουν άνοδο που ξεπερνά το 1%.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ, Allwyn, ΕΛΧΑ, Aegean, Helleniq Energy, Κύπρου, ΟΤΕ, Βιοχάλκο, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor, Coca Cola και ΔΑΑ, ενώ ήπια πτωτικά οι Τιτάν, Metlen και Motor Oil.