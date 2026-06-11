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Euronext Athens: Εγκρίθηκε απο τη ΓΣ η διανομή μερίσματος

Στις 30 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή

Xρηματιστήριο Αθηνών 11.06.2026, 20:19
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Euronext Athens: Εγκρίθηκε απο τη ΓΣ η διανομή μερίσματος
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Με ισχυρή συμμετοχή μετόχων, έγκριση μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή και σημαντικές καταστατικές αλλαγές που ανοίγουν τον δρόμο για πλήρως ψηφιακές γενικές συνελεύσεις, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση της Euronext Athens υπό τη νέα μετοχική πραγματικότητα μετά την εξαγορά από τη Euronext.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Camille Beudin, έδωσε το στίγμα της νέας εποχής για την εταιρεία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απαντήσεις της διοίκησης σε ερωτήματα μετόχου μειοψηφίας σχετικά με τα έξοδα που συνδέθηκαν με τη δημόσια πρόταση της Euronext και την απόκτηση του ελέγχου της ελληνικής αγοράς.

Συμμετοχή σχεδόν 91% και ισχυρή απαρτία

Η ΓΣ ξεκίνησε με τον κ. Beudin να διαπιστώνει την ύπαρξη αυξημένης συμμετοχής των μετόχων. Συνολικά εκπροσωπήθηκε το 90,98% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που εξασφάλισε άνετη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων.

Από το ποσοστό αυτό, το 78,81% είχε ήδη ψηφίσει μέσω επιστολικής ψήφου, ενώ το 12,17% συμμετείχε εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών μέσων, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταδιακή μετατόπιση των διαδικασιών προς το ψηφιακό περιβάλλον.

«Πράσινο φως» στις οικονομικές καταστάσεις

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, με τον εκπρόσωπο των ορκωτών ελεγκτών να επιβεβαιώνει ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε χωρίς καμία επιφύλαξη.

Η ελεγκτική γνώμη χαρακτηρίστηκε «καθαρή», με τους ελεγκτές να διαπιστώνουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν με ακρίβεια τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή

Κεντρικό θέμα της συνέλευσης αποτέλεσε η διάθεση των κερδών της χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή, πρόταση που βασίζεται σε καθαρά κέρδη άνω των 17 εκατ. ευρώ για το 2025.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε:

Η αποκοπή του μερίσματος προτείνεται για τις 23 Ιουνίου.

Η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται στις 24 Ιουνίου.

Η καταβολή του μερίσματος αναμένεται να ξεκινήσει στις 30 Ιουνίου.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens.

Σταθερές οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διοίκηση πρότεινε να παραμείνει αμετάβλητο το πλαίσιο αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών για το 2026.

Έτσι, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος θα συνεχίσει να λαμβάνει ετήσια αμοιβή 85.000 ευρώ, ενώ κάθε μη εκτελεστικό μέλος 40.000 ευρώ, με πρόσθετες αμοιβές για τη συμμετοχή στις επιτροπές.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Yianos Kontopoulos, δεν λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς οι αποδοχές του καθορίζονται αποκλειστικά από τη σύμβαση εργασίας του.

Πλήρως ψηφιακές γενικές συνελεύσεις

Το πλέον στρατηγικό θέμα της συνέλευσης ήταν οι τροποποιήσεις του καταστατικού.

Η διοίκηση πρότεινε την υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπογραφών για τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αλλά και τη δυνατότητα πραγματοποίησης γενικών συνελεύσεων αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Ο Camille Beudin υποστήριξε ότι η αλλαγή αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας διεθνοποιημένης επενδυτικής βάσης και διευκολύνει τη συμμετοχή των μετόχων ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

Η συγκεκριμένη πρόταση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εντάσσει την Euronext Athens στο μοντέλο λειτουργίας που ακολουθούν πλέον οι περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Στο μικροσκόπιο τα 8,2 εκατ. ευρώ της δημόσιας πρότασης

Το πιο «ζωντανό» κομμάτι της συνέλευσης ήρθε όταν ο πρόεδρος κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων που υπέβαλε μέτοχος μειοψηφίας σχετικά με το κόστος της δημόσιας πρότασης που οδήγησε στον έλεγχο της εταιρείας από τη Euronext.

Τα ερωτήματα επικεντρώθηκαν στα 8,2 εκατ. ευρώ εξόδων που καταχωρήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του 2025 ως δαπάνες σχετιζόμενες με τη δημόσια πρόταση.

Η διοίκηση αποκάλυψε ότι:

Περίπου 7,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν χρηματοοικονομικούς συμβούλους και έκθεση fairness opinion.

Περίπου 511 χιλ. ευρώ αφορούσαν νομικές υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι κανένα ποσό δεν καταβλήθηκε στην Euronext ή σε εταιρείες του ομίλου της και ότι όλοι οι σύμβουλοι προσλήφθηκαν από την ίδια την εταιρεία προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της και των μετόχων της κατά τη διάρκεια της δημόσιας πρότασης.

Παράλληλα, η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις αποζημίωσης ή επιστροφής εξόδων από τον βασικό μέτοχο, καθώς δεν υπήρξε σχετική συμφωνία.

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