Μαρκ Ρόουαν (Apollo): Προβλέπει «άνοδο των εργατών» και «άγχος των υπαλλήλων γραφείου» λόγω ΑΙ

Πολλά θυμίζουν τη δεκαετία του 1970, αλλά η εργασιακή κρίση αυτής της δεκαετίας δεν θα πλήξει τους Αμερικανούς που εργάζονται χειρονακτικά, όπως τότε.

Αντίθετα, η πίεση στην εργασία λόγω της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης θα έρθει για τους υπαλλήλους γραφείου, δήλωσε ο Μαρκ Ρόουαν, Διευθύνων Σύμβουλος του γίγαντα των ιδιωτικών αγορών Apollo.

«Αυτό θα είναι πολύ, πολύ εκτεταμένο, σχεδόν κάθε θέση εργασίας θα βελτιωθεί ή θα αντικατασταθεί», είπε ο CEO της Apollo στο Business Insider, σημειώνοντας ότι αυτός ήταν «σίγουρα» ο μεγαλύτερος τεχνολογικός κύκλος της καριέρας του.

«Θα δούμε, κατά τη γνώμη μας, μια πλήρη ανατροπή της ανοδικής πορείας των εργατών και του άγχους των υπαλλήλων», είπε.

«Αν είσαι απόφοιτος του Ivy League [σ.σ. των καλυτέρων πανεπιστημίων] που ασχολείται με Liberal Arts και τέτοια, έχεις αποφοιτήσει πριν δέκα χρόνια, βγάζεις 60 χιλιάδες», δήλωσε ο Ρόουαν, πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της σχολής επιχειρήσεων UPenn Wharton του Ivy League. «Αν μπορείς να στρώσεις ένα τσιμεντένιο πάτωμα, βγάζεις 250 χιλιάδες».

Αυτό θα έχει «άγνωστες» συνέπειες στην πολιτική και πέραν αυτής, είπε, επειδή «δεν έχουμε πολιτικό ιστορικό» αυτού του είδους αλλαγής. Ο Ρόουαν, δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που προτάθηκε ως πιθανός υπουργός Οικονομικών κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, παρακολουθεί πόλεις όπου βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους υπαλλήλους γραφείου, και αναμένει «κάποια πολιτική αναταραχή» σε αυτές τις πόλεις στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη.

Οι απώλειες των υπαλλήλων γραφείου θα βοηθήσουν τους χειρονάκτες

Η απώλεια υπαλλήλων γραφείου θα μπορούσε να ωφελήσει τους χειρονάκτες. Οι θέσεις εργασίας μπορεί να είναι πιο άφθονες εκτός των πόλεων, καθώς «το κέντρο της χώρας όπου λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο μέρος αυτής της φυσικής επένδυσης», δήλωσε ο πρόεδρος της Blackstone, Τζον Γκρέι, στο συνέδριο Milken τη Δευτέρα.

Η Blackstone, με 150 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων και τεράστιες επενδύσεις στην ενέργεια που υποστηρίζει ψηφιακές υποδομές, έχει μια πρώτη θέση στην πρωτεύουσα πίσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Γκρέι προέβλεψε μια «τεράστια άνθηση στην απασχόληση των υπαλλήλων γραφείου», τόσο στην οικονομία όσο και στο χαρτοφυλάκιό του.

«Στην εταιρεία μας, την QTS, και τα κέντρα δεδομένων μας — πριν από ένα χρόνο, εργάζονταν περίπου 10.000 άτομα σε εργοτάξια», είπε ο Γκρέι. «Μέχρι το τέλος του έτους, θα είναι 40.000. Υπάρχει, μεταξύ της ενέργειας, της φυσικής υποδομής, των κέντρων δεδομένων, της επαναβιομηχάνισης, κάτι πολύ ισχυρό που συμβαίνει».

Τι σημαίνει αυτό για τα ιδιωτικά κεφάλαια όπως της Apollo

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει μόνο τις εταιρείες χαρτοφυλακίου των επενδυτών ή τα δάνειά τους σε εταιρείες λογισμικού. Τα ιδιωτικά κεφάλαια και η πίστωση είναι, άλλωστε, θέσεις εργασίας γραφείου.

Οι πρώιμοι συνεργάτες ιδιωτικών κεφαλαίων μπορεί να γλιτώσουν το κύριο βάρος του αντίκτυπου.

Ο Άντονι Τουτρόουν, παγκόσμιος επικεφαλής ιδιωτικών αγορών στην Neuberger Berman, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο όφελος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η αύξηση της εργασίας και όχι η πρόσληψη λιγότερων ατόμων.

«Στην αρχή, πιστεύαμε ότι αυτό θα ήταν κυρίως ένα παιχνίδι κόστους», είπε ο Τουτρόουν. «Για εμάς, ήταν περισσότερο ένα παιχνίδι παραγωγικότητας και ποιότητας και η αύξηση της ικανότητάς μας να εξετάζουμε περισσότερες συναλλαγές και να αντιδρούμε πιο γρήγορα».

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση εργασίας σε τομείς back-office όπως τα νομικά και τα εταιρικά χρηματοοικονομικά, είπε, με τους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης να αναλαμβάνουν τις «εκατοντάδες χιλιάδες» Συμφωνίες Μη Διαχειρίσεως Επιχειρήσεων (NDA) που υπογράφει η εταιρεία.

Ο Μοσίν Πιρζάντα, επικεφαλής των κεφαλαίων του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κατάρ, υιοθέτησε έναν πιο επιφυλακτικό τόνο. Ως επενδυτής σε κεφάλαια που διαχειρίζονται αυτές οι εταιρείες, ανησυχεί για τη μακροπρόθεσμη εικόνα των ταλέντων, επειδή οι εταιρείες που επικεντρώνονται μόνο στη μείωση του κόστους και όχι στην αύξηση της παραγωγικότητας «θα έχουν κινδύνους διαδοχής».

«Χωρίς να υπάρχουν νεότεροι υπάλληλοι που τρέχουν τριγύρω κάνοντας υπομνήματα ελέγχου, ή να εκτελούν επενδυτική επιμέλεια για εσάς, δεν θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τον οργανισμό σε 5 χρόνια από τώρα», είπε στο BI ο Πιρζάντα.

Ο Ντέιβιντ Γκόλουμπ, πρόεδρος της Golub Capital, ειδικού σε πιστώσεις, δήλωσε ότι η «πυραμιδική δομή» του κλάδου θα αποτρέψει τυχόν προβλήματα με την ανάπτυξη μελλοντικών στελεχών ιδιωτικών αγορών.

«Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμοστεί πλήρως, θα έχουμε ακόμα μια πυραμιδική δομή», είπε ο Γκόλουμπ. «Ίσως να είναι λίγο πιο απότομη, αλλά δεν θα είναι πολύ πιο απότομη».

Οι νεότεροι εργαζόμενοι θα εξακολουθούν να απασχολούνται, αλλά οι δουλειές τους θα είναι διαφορετικές και πιο παραγωγικές, είπε ο Γκόλουμπ.

Θα «ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων», αλλά ο Τουτρόουν είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Άλλωστε, οι ιδιωτικές αγορές έχουν να κάνουν με το ποιον γνωρίζεις.

«Θα είναι πιο δύσκολο για ένα avatar να χτίσει σχέσεις με διευθύνοντες συμβούλους», είπε ο Τουτρόουν.

«Ίσως τα εγγόνια μου θα πρέπει να ανησυχούν για αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι εγώ ανησυχώ», είπε ο Τουτρόουν.