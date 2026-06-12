Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές σήμερα, καθώς οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί επικείμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα, ενώ οι μετοχές τεχνολογίας και παραγωγής ημιαγωγών ανέκαμψαν δυναμικά μετά τις πρόσφατες απώλειές τους.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Οι αγορές της Ασίας ακολούθησαν το ανοδικό κλείσιμο της Wall Street, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν βρίσκεται κοντά και ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι δηλώσεις αυτές τροφοδότησαν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, με τον τεχνολογικό κλάδο να πρωταγωνιστεί.

Οι δείκτες

Ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI σημείωσε άνοδο άνω του 8%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των μεγάλων εταιρειών παραγωγής ημιαγωγών. Αντίστοιχα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 3,5%.

Στην Ιαπωνία, επίσης, ο δείκτης TOPIX ενισχύθηκε κατά 1,7%, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επόμενη συνεδρίαση της Bank of Japan. Οι αγορές εκτιμούν ολοένα και περισσότερο ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων, υπό το βάρος των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλεί η άνοδος του ενεργειακού κόστους.

Ο κλάδος των ημιαγωγών ανέκτησε μεγάλο μέρος των απωλειών που είχε καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι ανησυχίες για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων οδήγησαν πολλούς επενδυτές σε ρευστοποιήσεις κερδών.

Η IPO της Space X

Η έναρξη διαπραγμάτευσης της SpaceX αναμένεται να αποτελέσει βασικό βαρόμετρο για τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η αποτίμηση-μαμούθ της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι προβληματισμοί για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών.

Θετικά κινήθηκε και ο δείκτης Hang Seng Index στο Χονγκ Κονγκ, ακολουθώντας την άνοδο των τοπικών εταιρειών τεχνολογίας και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Οι δείκτες

Ιδιαίτερα κέρδη σημείωσε η Alibaba Group, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε κατά 2%, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο προσέφερε 1,5 δισ. δολάρια για την εξαγορά της κινεζικής αλυσίδας ηλεκτρονικού παντοπωλείου Pupu, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά online τροφίμων.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 200 κατέγραψε άνοδο 1,8%, ενόψει της συνεδρίασης της Reserve Bank of Australia την επόμενη εβδομάδα. Αν και οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, εκτιμάται ότι η τράπεζα θα διατηρήσει αυστηρή νομισματική στάση λόγω του επίμονα υψηλού πληθωρισμού.

Στην Κίνα, οι δείκτες CSI 300 και Shanghai Composite κατέγραψαν άνοδο 1,6%, ενώ ο δείκτης Straits Times Index της Σιγκαπούρης ενισχύθηκε κατά 0,5%.