ΠΟΜΙΔΑ: Ποιες αλλαγές στον Αυτοδιοικητικό Κώδικα αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων

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Αλλαγές στα σχέδια που είχαν δημοσιοποιηθεί κατά τον Δεκέμβριο του 2025 και κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, προέκυψαν στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον Αυτοδιοικητικό Κώδικα που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ οι αλλαγές είναι οι εξής:

1. Αποφεύχθηκε η επιβολή του «Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης», ενός νέου φόρου σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων και υπέρ της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ύψους έως 0,35 ‰, ίσου δηλαδή ποσοστού με το δημοτικό ΤΑΠ, το οποίο θα επιβάρυνε περαιτέρω τους λογαριασμούς ενέργειας.

2.Περιορίστηκε εν τέλει σε 0,70 ‰ το ύψος του «Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης» από 1 ‰ που προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο του Κώδικα, με δυνατότητα αιτιολογημένης αύξησής του μόνον από Δήμους οι οποίοι με την εφαρμογή του ανώτατου συντελεστή ΤΤΑ 0,70 ‰ θα έχουν έσοδα λιγότερα από το 95% του συνόλου των εσόδων από ΤΑΠ και ΦΗΧ κατά το έτος 2025, και αποκλειστικά έως τον συντελεστή που απαιτείται ώστε τα εκτιμώμενα έσοδα από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης να ανέρχονται στο ανωτέρω ποσοστό.

3. Αποφεύχθηκε η επιβολή ουσιαστικού «ενοικιοστασίου» 27ετούς διάρκειας στις μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, κάτι το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα να μην βρίσκουν ακίνητα για να στεγάσουν τις υπηρεσίες τους, αφού ουδείς ιδιώτης θα προσέφερε το ακίνητό του σε δημοπρασία εκμίσθωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, εξ ίσου σημαντικό είναι και το ότι με το κείμενο του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης ικανοποιείται και ένα δίκαιο και πάγιο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ που αφορά τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, και με πολύ σημαντικές μάλιστα προεκτάσεις:

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των ιδιοκτητών στις υπηρεσίες εσόδων των δήμων, για την απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και καθιερώνεται νέος μειωμένος συντελεστής 10% που θα ισχύει αυτόματα για όλα τα ακίνητα όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότησή τους.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση η ένταξη στον μειωμένο συντελεστή θα γίνεται αυτοδικαίως, από την ημερομηνία διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για την οποία ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) ή ο υπόχρεος ενημερώνει αμελλητί τον οικείο δήμο, η αρμόδια υπηρεσία του οποίου πραγματοποιεί τη μετάπτωση εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση.

Ο μειωμένος αυτός συντελεστής 10% θα ισχύει για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και στις εξής δύο κατηγορίες ακινήτων:

1. Στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται χωρίς όμως να διαθέτουν ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Στεγασμένοι χώροι με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος για λόγους ασφαλείας (π.χ. για λειτουργεία συναγερμών ή ηλεκτρικών ρολών)

Η άποψη της ΠΟΜΙΔΑ είναι ότι στην κατηγορία αυτή πρέπει ρητά να προστεθούν:

1.Οι αποθήκες – οριζόντιες ιδιοκτησίες των πολυκατοικιών, οι οποίες ενώ είναι βοηθητικοί χώροι με υποτυπώδη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ελάχιστη η κατανάλωση ρεύματος όπου ουδεμία δραστηριότητα ασκείται, εν τούτοις χρεώνονται με δημοτικά τέλη ως χώροι κύριας χρήσης (κατοικίες).

2. Τα αποπερατωμένα αλλά ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντα ακίνητα, εφόσον αυτά δηλωθούν οικειοθελώς από τους ιδιοκτήτες τους στους οικείους Δήμους.