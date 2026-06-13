 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε δηκτικά τις δηλώσεις Σδούκου, που κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι «επιλέγει τον δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όχι», αλλά στην επόμενη φράση της εξιστορούσε πόσα pass έδωσε η κυβέρνηση ΝΔ

Πολιτική 13.06.2026, 13:31
Σχολιάστε
Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα ΜΜΜ είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Δεν μιλάμε με λόγια του αέρα ούτε θα μπούμε σε διαγκωνισμό παροχών. Προχωράμε με την αξιοπιστία μας με πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί», τόνισε ο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστας Tσουκαλάς, απαντώντας στις κυβερνητικές αντιδράσεις αναφορικά με τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

«Είδα την αντίδραση του κ. Κυρανάκη και την προσπάθειά του να υπονομεύσει την πρόταση, πάλι να πει για ‘λεφτόδεντρα’ για να στιγματίσει ένα στοχευμένο μέτρο για τη νέα γενιά», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στον Alpha Radio και σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είναι ο ίδιος ο πολιτικός που είχε προτείνει τη θέσπιση μειωμένου κομίστρου στα ταξί, που θα επιβάρυνε προφανώς τα ταμεία, για τους μεθυσμένους οδηγούς. Δηλαδή, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί πως αντί για τη στήριξη της νέας γενιάς, είναι πιο σημαντικό να επιδοτήσουμε τη μετακίνηση των μεθυσμένων οδηγών αντί να αλλάξουμε με προγράμματα την κουλτούρα της οδηγικής συμπεριφοράς, με ελέγχους ώστε να μην έχουμε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάζοντας τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και τη «λογική πλειοδοσίας» πάνω στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων, τόνισε ότι «το μέτρο της δωρεάν καθολικής πρόσβασης στα ΜΜΜ είναι ένα μέτρο ελάφρυνσης της νέας γενιάς μέσα από ένα συνολικό πακέτο στήριξης της στους τομείς της στέγασης, της εκπαίδευσης».

«Από την άλλη», προσέθεσε, «ο πρώην πρωθυπουργός με την πρότασή του από μόνος του δείχνει και ποια είναι η πολύ μεγάλη διαφορά του με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη: ο ένας κάνει στοχευμένες προτάσεις και απόλυτα κοστολογημένες, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, στην αγωνία του να υπερκεράσει, πάει σε μια λογική πλήρους παροχολογίας χωρίς ουσία γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί ποιος είναι ο μόνιμος κάτοικος – γιατί άκουσα ότι αυτούς θα αφορά. Το μέτρο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ κοστίζει 35 εκατομμύρια και το άλλο 350 εκατομμύρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τσουκαλάς: Εμείς προχωράμε με πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί

«Εμείς δεν μιλάμε με λόγια του αέρα. Ούτε θα πάμε σε διαγκωνισμό παροχών. Εμείς προχωράμε με το σχέδιο μας, την αξιοπιστία μας, με πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και με χρονοδιάγραμμα πότε εφαρμόζονται, για ποιο λόγο και ποιους στηρίζουν στην κοινωνία. Οι νέοι μας έχουν ανάγκη υποστήριξης», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς και προσέθεσε: «Άκουσα χθες την εκπρόσωπο Τύπου της Νέα Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου, που έλεγε ότι ‘επιλέγει το ΠΑΣΟΚ τον δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όχι’. Και στην επόμενη φράση της εξιστορούσε πόσα pass έδωσαν. Δεν είναι παροχή το pass και είναι η ελάφρυνση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς;», αναρωτήθηκε δηκτικά κάνοντας λόγο για αμήχανη και κενή περιεχομένου αντίδραση της κυβέρνησης.

Περαιτέρω, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε τον κεντρικό στόχο του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι η νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση. «Η εκπαίδευση θέλουμε να συνδεθεί με την έρευνα και την αγορά. Πρέπει να δούμε πως αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και πως αλλάζουμε και την εκπαίδευση προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος μας είναι η νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση, όπως τον περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Πώς δηλαδή θα δημιουργήσουμε όρους αύξησης της κλίμακας της παραγωγικότητας της οικονομίας μας, που είναι στα τάρταρα. Και δεν είναι δικό μου συμπέρασμα, το καταδεικνύει ο ΣΕΒ και η Eurostat», όπως είπε.

Εξήγησε πως για να γίνει αυτό «πρέπει να στηρίξουμε τη νέα γενιά για καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας ώστε να δημιουργήσει. Αυτό για να γίνει, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την επιχειρηματική καινοτομία, τις start up. Να δώσουμε δηλαδή τα εφόδια ώστε να μείνει ο νέος στην Ελλάδα και να δημιουργήσει. Γι’ αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας, για τον ρόλο της αναπτυξιακής τράπεζας στηρίζοντας το νέο επιχειρείν, για ένα δημόσιο σύστημα Παιδείας που θα έχει σχέση με την αγορά. Πρέπει η οικονομία μας να αλλάξει πρόσωπο».

Σχετικά, δε, με τη στεγαστική κρίση, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας στις κοινωνικές κατοικίες.

«Θέματα όπως η στέγαση, το ΠΑΣΟΚ το έθεσε στον δημόσιο διάλογο από το 2022. Στα εργασιακά, το θέμα των ωρών εργασίας με διατήρηση αποδοχών, της πιλοτικής εφαρμογής δηλαδή της 4ήμερης εργασίας, επίσης τα άνοιξε το ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο είναι η νέα γενιά, η γυναίκα, ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας και αυτό θα αποτυπωθεί στο νέο μοντέλο επικοινωνίας μας που καθιερώσαμε με περισσότερη συμμετοχή και διάδραση», σημείωσε υπογραμμίζοντας τα θέματα καθημερινότητας, για να προσθέσει πως «εδώ πάμε σε μια άλλη πολιτική κουλτούρα, όπου στο επίκεντρο δεν θα είναι οι υπουργοί, η κυβέρνηση, η αδιαφάνεια κ.ο.κ , αλλά ο πολίτης».

Στον απόηχο της περιοδείας του στην Πιερία, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε ότι η κατάσταση του πρωτογενούς τομέα που του μεταφέρθηκε, ήταν σοκαριστική.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τις ζωονόσους, αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμη αποκλεισμένοι από τους στάβλους τους χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των αποζημιώσεων, χωρίς χρονοδιάγραμμα πότε θα μπορέσουν να ξαναβάλουν κοπάδια στις μονάδες τους. Ενώ μπορούν να πάρουν νέα κοπάδια, δεν μπορούν να τα μεταφέρουν στις παλιές κτηνοτροφικές τους μονάδες, αλλά σε νέες όπως μου εξήγησαν», περιέγραψε, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα δεν μπορούμε να έχουμε και στιβαρό παραγωγικό μοντέλο, ούτε επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 3%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για την έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS για τις δηλώσεις
Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων
Ακτοπλοΐα

Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων
Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
English Edition

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
Ηλεκτρονικό εμπόριο: Ο χάρτης των online αγορών – Οι κυρίαρχες χώρες
Business

Ο χάρτης των online αγορών - Οι κυρίαρχες χώρες
Νάγκελ: Οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλά και μετά το τέλος του πολέμου
World

Νάγκελ: Υψηλές τιμές ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελβετία: Έρχεται δημοψήφισμα για τη μετανάστευση – Γιατί ανησυχεί ο επιχειρηματικός κόσμος
World

Το ελβετικό δίλημμα: Λιγότερη μετανάστευση ή λιγότερη ανάπτυξη;

Πώς αντιμετωπίζει το δημοψήφισμα ο επιχειρηματικός κόσμος και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το δημοψήφισμα στην Ελβετία - Η γήρανση του πληθυσμού στο υπόβαθρο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 9ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Λοιπές διευκρινίσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Πολιτική
Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε δηκτικά τις δηλώσεις Σδούκου, που κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι «επιλέγει τον δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όχι», αλλά στην επόμενη φράση της εξιστορούσε πόσα pass έδωσε η κυβέρνηση ΝΔ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάρριψη ιρανικών drones
Κόσμος

Οι ΗΠΑ καταρρίπτουν ιρανικά drones στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ» και «οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο
Κόσμος

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Axios σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Πόλεμος Ιράν: Πιθανή υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή
Κόσμος

Πιθανή υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Μετά το Bloomberg ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, που θα μπορούσε να υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή

Τζούλη Καλημέρη
Έξυπνες κάμερες: Έρχονται… χιλιάδες νέες κλήσεις
Κοινωνία

Έξυπνες κάμερες: Έρχονται… χιλιάδες νέες κλήσεις

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Επικαιρότητα

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο

Μετά τον μίνι ανασχηματισμό, ορκίστηκαν σήμερα οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
Κοινωνία

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Πώς μπορούν οι δικαιούχοι να δουν τα αποτελέσματα της ΔΥΠΑ

Latest News
Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 3%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για την έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS για τις δηλώσεις

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έκπτωση στις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να κάνετε

Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων
Ακτοπλοΐα

Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων

Ο Γιάννης Σκοπελίτης, έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών

Λάμπρος Καραγεώργος
Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε δηκτικά τις δηλώσεις Σδούκου, που κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι «επιλέγει τον δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όχι», αλλά στην επόμενη φράση της εξιστορούσε πόσα pass έδωσε η κυβέρνηση ΝΔ

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
English Edition

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING

ING projects the Greek economy will hit 1.6% in 2026 and 2027, increasing to 1.7% in 2028, with the GDP settling at 0.3% for 2026.

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Ο χάρτης των online αγορών – Οι κυρίαρχες χώρες
Business

Ο χάρτης των online αγορών - Οι κυρίαρχες χώρες

Στα 5,9 δισ. ανέρχονται τα δέματα στην ΕΕ το 2025 - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Νάγκελ: Οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλά και μετά το τέλος του πολέμου
World

Νάγκελ: Υψηλές τιμές ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου

Ο κόσμος «μπορεί να συνεχίσει να διαμορφώνεται από αβεβαιότητες και αλλαγές πέρα ​​από αυτήν τη σύγκρουση» εξηγεί ο Νάγκελ

Gen Z: Ενώ οι εταιρείες επενδύουν στην AI, χάνουν μία ταλαντούχα γενιά εργαζομένων
World

Γιατί οι εταιρίες χάνουν μια ταλαντουχα γενιά εργαζομένων

Οι νέοι Millenials και Gen Zers είναι πιο προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας που επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη από οποιονδήποτε άλλον

OT FORUM: Η μάχη για τις τιμές και τις δανειακές συμβάσεις
OT FORUM

Η μάχη για τις τιμές και τις δανειακές συμβάσεις

Το μήνυμα του υπουργού Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκου από το 7ο OT FORUM

Μουντιάλ: Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street προτείνουν τηλεργασία
Business of Sport

Μουντιάλ -Wall Street: 1-0

Πώς το Μουντιάλ αλλάζει προσωρινά τις συνθήκες εργασίας

Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων
Ακτοπλοΐα

Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων

Ο Γιάννης Σκοπελίτης έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 68 ετών

ΟΔΔΗΧ: Δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία ομολόγων στις 17 Ιουνίου
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία ομολόγων στις 17 Ιουνίου

Τη μη πραγματοποίηση της δημοπρασίας ομολόγων ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy
World

Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy

Τα σχέδια της Exxon για εξαγορές είναι σε αρχικό στάδιο - Στόχος η εμβάθυνση της παρουσίας της στις αγορές LNG και της Ασίας

Οχήματα: Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα – Η νέα πλατφόρμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα στα ΙΧ - Η νέα πλατφόρμα

Η ΑΑΔΕ θα εξετάζει τις ενστάσεις στα πρόστιμα για οχήματα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

ΑΔΜΗΕ: Κοντά στο 1 δισ. ευρώ οι προσφορές της αγοράς για την ΑΜΚ
OT FORUM

Σπάει ρεκόρ ο ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ και το μεγάλο καλώδιο...

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών της ΑΔΜΗΕ Συμετοχών στις 16 με 18 Ιουνίου - Το μήνυμα Μανουσάκη από το 7ο OT FORUM

Χρήστος Κολώνας
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards
Μεταφορές

Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards

Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν τον διευρυμένο ρόλο των δύο εταιρειών

Πόλεμος Ιράν: Τι ξέρουμε για τη συμφωνία και πού κρύβεται ο διάβολος
World

Τι ξέρουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν - Πού κρύβεται ο διάβολος

Κεντρικό σημείο της συμφωνίας είναι η σταδιακή προσέγγιση στο άνοιγμα του Ορμούζ και στην άρση των κυρώσεων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies