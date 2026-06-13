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Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 3%

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έκπτωση στις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να κάνετε

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 13.06.2026, 14:03
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Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 3%
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Τέλος χρόνου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για την έκπτωση 3% στις φορολογικές δηλώσεις.

Άλλωστε, για αυτό και δεν είναι λίγοι εκείνοι που σπεύδουν το τελευταίο διάστημα να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ώστε να «κερδίσουν» μεγαλύτερη έκπτωση, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Οι φορολογικές δηλώσεις ξεπέρασαν τα 4,7 εκατομμύρια οι φορολογικές δηλώσεις, με την προθεσμία υποβολής να λήγει στις 15 Ιουλίου.

Παράλληλα, «τρέχει» και η δυνατότητα έκπτωσης φόρου για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση.

Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Ιουνίου και εξοφλούνται πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, υπό την ίδια προϋπόθεση εφάπαξ καταβολής.

Προϋπόθεση βέβαια να εξοφληθεί ο φόρος που έχει βεβαιωθεί– δεν χρειάζεται να γίνει εφάπαξ, δίνεται η δυνατότητα και για τμηματική εξόφληση – έως τις 31 Ιουλίου.

Αν κάποιος δεν επιλέξει την εφάπαξ πληρωμή, μπορεί να εξοφλήσει σε 8 μηνιαίες δόσεις (Ιούλιος 2026-Φεβρουάριος 2027).

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο είτε σε έως 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης σε έως 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί επίσης ότι καθυστέρηση πληρωμής ακόμη και μίας δόσης επιφέρει προσαύξηση 15%, ενώ αν μείνουν απλήρωτες δύο δόσεις, ο φορολογούμενος χάνει αυτόματα τη ρύθμιση και το υπόλοιπο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο.

Οι επιστροφές φόρου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι να έχει δηλωθεί ορθά ο λογαριασμός.

Και η διαδρομή που ακολουθείται για είναι αυτό είναι Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Εν τω μεταξύ, τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να συμπεριλάβουν αναδρομικά ποσά αποδοχών που έλαβαν εντός του 2025 και αφορούν το φορολογικό έτος 2024, έχουν μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2027 ή να ενταχθεί στη πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων οι οποίες είναι έντοκες.

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