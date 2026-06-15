Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 2% το ράλι – Ανακούφιση από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

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Με ισχυρά κέρδη, αλλά και μεγάλες προσδοκίες, αρχίζει τη νέα εβδομάδα το χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το ράλι ανακούφισης που καταγράφουν όλες οι αγορές του κόσμου μετά και τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 2,33% στις 2.478,13 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 31,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,7 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 2,33% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.298,64 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 3,52% στις 2.845,19 μονάδες.

Συμφωνία… ανακούφισης για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο μεγάλος καταλύτης που περίμεναν επί εβδομάδες οι αγορές του κόσμου ήρθε, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώνει συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα υπογραφεί επισήμως στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Η είδηση έφερε ισχυρές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, που πλέον κινείται στις παρυφές των 80 δολαρίων, εξέλιξη που ανακουφίζει όλους τους κλάδους που επηρεάζονταν από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πετρέλαιο, την πρώτη ημέρα του πολέμου είχε βρεθεί πάνω από τα 115 δολάρια.

Πλέον το σενάριο που επικρατεί στις αγορές είναι ότι ο συνδυασμός της αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας και της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ θα συμβάλει στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή. Έτσι, περιορίζονται και τα στοιχήματα για πιο επιθετική νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες. Την ίδια ώρα και οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve έχουν υποχωρήσει, γεγονός που ευνοεί ιδιαίτερα τους κλάδους που είναι ευαίσθητοι στο κόστος δανεισμού.

Παγκόσμιο ράλι

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να σημειώνει κέρδη 1,28% στις 641 μονάδες και σε νέο ιστορικό υψηλό. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,76% στις 10.551 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 1,71% στις 25.056 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 1,67% στις 8.490 μονάδες.

Νωρίτερα, ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας ηγήθηκε της ανόδου στην περιοχή, σημειώνοντας κέρδη 5,2%. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ ενισχύθηκε κατά 0,74%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 4,99%, ενώ ο TOPIX ενισχύθηκε κατά 3,32%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng Index σημείωσε κέρδη 0,45%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 1,47%.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό του Euronext Athens τώρα, η Aegean σημειώνει άλμα 5,34%, με τις ΕΛΧΑ και Eurobank να σημειώνουν άνοδο 4,92% και 4,58% αντίστοιχα. Άνω του 3% είναι τα κέρδη σε Cenergy, Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς και άνω του 2% σε ΔΕΗ, Τιτάν, Βιοχάλκο και Aktor.

Άνω του 1% είναι τα κέρδη σε Optima, Metlen, Coca Cola, Allwyn, Λάμδα, Jumbo, Κύπρου και ΕΥΔΑΠ, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΑΑ, Σαράντης, ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στο -0,79% βρίσκεται η Helleniq Energy και στο -2,01% η Motor Oil.