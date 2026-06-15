ΥπΑΑΤ: Παρατείνεται έως τις 9 Αυγούστου η διάθεση 79 στρατιωτικών κτηνιάτρων

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Την παράταση της διάθεσης στρατιωτικών κτηνιάτρων των Ενόπλων Δυνάμεων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς προβάτων και του αφθώδους πυρετού ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η διάθεση του στρατιωτικού υγειονομικού κτηνιατρικού προσωπικού παρατείνεται για επιπλέον δύο μήνες, έως τις 9 Αυγούστου 2026.

Συνολικά διατίθενται 79 στελέχη, εκ των οποίων 71 σε άμεση διάθεση και 8 σε ετοιμότητα

Συνολικά διατίθενται 79 στελέχη, εκ των οποίων 71 σε άμεση διάθεση και 8 σε ετοιμότητα, με κατανομή στις Περιφερειακές Ενότητες όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη ενίσχυσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η παρουσίαση του μετακινούμενου προσωπικού στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων και η ανάληψη καθηκόντων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

Μάχη στο πεδίο

«Η συνέχιση της συνδρομής των στρατιωτικών κτηνιάτρων εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο του ΥΠΑΑΤ για την ενίσχυση της επιτήρησης, την ταχύτερη ανταπόκριση στο πεδίο και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές», επισημαίνεται.

«Η μάχη απέναντι στις επιζωοτίες δίνεται καθημερινά στο πεδίο, με συνεργασία και διαρκή επαγρύπνηση. Η παράταση της διάθεσης των στρατιωτικών κτηνιάτρων ενισχύει ουσιαστικά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και συμβάλλει στην προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη σημαντική συνδρομή τους σε αυτή την εθνική προσπάθεια», δήλωσε σχετικά ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.