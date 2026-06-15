BEYOND Leadership Dialogue 2026: AI, εμπιστοσύνη και ψηφιακή κυριαρχία στο επίκεντρο

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Στο πλαίσιο της BEYOND 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου στο Metropolitan Expo το BEYOND Leadership Dialogue 2026, διεθνής συνάντηση που φέρνει στο ίδιο τραπέζι κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς ηγέτες και ειδικούς από διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από τις τεχνολογικές, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις που καθορίζουν το μέλλον της ψηφιακής εποχής.

Με κεντρικό θέμα το «Shaping Resilient Digital Futures: AI, Innovation, Trust and Strategic Transformation in an Era of Disruption», η εκδήλωση εστιάζει στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ταχεία ψηφιακή μετάβαση, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία, την εμπιστοσύνη και τη στρατηγική ανθεκτικότητα. Η διοργάνωση ανοίγει με υπουργική συνεδρία, στην οποία συμμετέχουν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, η Υπουργός Παιδείας, Επιστημών και Καινοτομίας του Μαυροβουνίου Anđela Jakšić-Stojanović και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Δημήτρης Σκάλκος.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τρεις στρατηγικοί διάλογοι, οι οποίοι θα καλύψουν κρίσιμες πτυχές της ψηφιακής μετάβασης και της τεχνολογικής εξέλιξης. Η πρώτη θεματική, με τίτλο «Digital Power, Sovereignty and Regional Security», εστιάζει στις επιπτώσεις της τεχνολογίας, της κυβερνοανθεκτικότητας και της στρατηγικής συνεργασίας σε ένα ολοένα πιο σύνθετο διεθνές περιβάλλον. Εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της διπλωματίας, της άμυνας και της στρατηγικής ανάλυσης θα συζητήσουν τον ρόλο της ψηφιακής ισχύος στη διαμόρφωση της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

Η δεύτερη θεματική, «Innovation, Regulation and the Future of Competitiveness», αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία, οι επενδύσεις και τα ρυθμιστικά πλαίσια επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα οικονομιών και επιχειρήσεων. Στη συζήτηση συμμετέχουν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων και φορέων τεχνολογίας και καινοτομίας, μεταξύ των οποίων οι Smart Africa, EIT Digital, GIZ, Siemens AG και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τις Ψηφιακές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Η τρίτη θεματική, «Trust, Democracy and Governance in the Age of AI», εστιάζει στις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα ψηφιακά δικαιώματα και τη δημόσια διακυβέρνηση. Μέσα από τη συμμετοχή εκπροσώπων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και ερευνητικών ιδρυμάτων, θα αναζητηθούν οι προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο, ασφαλές και ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μέλλον.

Με περισσότερους από 30 διακεκριμένους ομιλητές από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, το BEYOND Leadership Dialogue 2026 αναδεικνύει τη BEYOND ως πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου για ζητήματα που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο.