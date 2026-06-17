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BofA: Ισχυρή η ζήτηση για το δολάριο

Η ζήτηση για το δολάριο παρέμεινε ισχυρή ακόμη και μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη BofA

World 17.06.2026, 13:16
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BofA: Ισχυρή η ζήτηση για το δολάριο
Ρεπορτάζ Αναστάσιος Μαντικίδης

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Κυρίαρχη τάση στις αγορές συναλλάγματος των χωρών του G10 από τα τέλη Φεβρουαρίου αποτελεί η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου έναντι του ιαπωνικού γεν, του ευρώ και του αυστραλιανού δολαρίου, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bank of America.

Όπως αναφέρεται, η ζήτηση για το δολάριο παρέμεινε ισχυρή ακόμη και μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, στοιχείο που αποδίδεται κυρίως στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και στα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ.

Στην αγορά παραγώγων, οι ροές από δικαιώματα προαίρεσης (options) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) συνέχισαν να στηρίζουν το αμερικανικό νόμισμα. Παράλληλα, η ανάλυση των τοποθετήσεων των επενδυτών υποδηλώνει αυξημένους κινδύνους για όσους διατηρούν αρνητικές θέσεις στη στερλίνα, το δολάριο Νέας Ζηλανδίας και το ιαπωνικό γεν.

BofA

Για τον λόγο αυτό, η Bank of America διατηρεί θετική στάση απέναντι στη βρετανική λίρα και το γεν, ενώ εμφανίζεται λιγότερο αρνητική για το νόμισμα της Νέας Ζηλανδίας σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις.

Σε ό,τι αφορά το ευρώ, η έρευνα της τράπεζας δείχνει ότι αρκετοί θεσμικοί επενδυτές έχουν στραφεί σε αρνητικές θέσεις έναντι του δολαρίου. Ωστόσο, οι πραγματικές τοποθετήσεις τους δεν αντανακλούν ακόμη πλήρως το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στην αγορά, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογές.

Η BofA για αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης, οι επενδυτές εμφανίζονται να προτιμούν το δολάριο και τη σουηδική κορόνα έναντι της στερλίνας, του αυστραλιανού δολαρίου και του ευρώ.  Οι αναλυτές σημειώνουν μάλιστα ότι οι αρνητικές θέσεις στη βρετανική λίρα μέσω options ενδέχεται να έχουν φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας αντίθετης κίνησης της αγοράς.

Στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η ισχυρότερη ζήτηση καταγράφεται στο ζεύγος δολάριο–γεν (USD/JPY), το οποίο αποτελεί τον βασικό μοχλό των τελευταίων κινήσεων. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν αυξημένες πωλήσεις καναδικού δολαρίου και, σε μικρότερο βαθμό, ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, οι διαχειριστές κεφαλαίων εξακολουθούν να διατηρούν σημαντικές θετικές θέσεις στο ευρωπαϊκό νόμισμα σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα.

Η εικόνα που προκύπτει από τη μεταβλητότητα και τους δείκτες προαίρεσης υποδηλώνει ότι οι επενδυτές παραμένουν τοποθετημένοι υπέρ νομισμάτων όπως το αυστραλιανό δολάριο, το ελβετικό φράγκο και η νορβηγική κορόνα. Ταυτόχρονα, οι αρνητικές θέσεις στο αμερικανικό δολάριο έχουν αυξηθεί αισθητά.

Παρά το γεγονός αυτό, οι δείκτες κινδύνου δείχνουν ότι οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου για το δολάριο σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη της γεωπολιτικής κρίσης, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με το διάστημα αμέσως μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

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