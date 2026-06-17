CNN: Αυτό είναι το προσχέδιο της συμφωνίας 14 σημείων ΗΠΑ – Ιράν

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Η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ καθορίζει τους όρους της εκεχειρίας μεταξύ των αντιπάλων, την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, κάποια οικονομική ανακούφιση για το Ιράν και μια επιβεβαίωση από την πλευρά της Τεχεράνης ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με ένα προσχέδιο του κειμένου που έλαβε το CNN.

Βάσει της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πωλεί το πετρέλαιο και τα πετροχημικά προϊόντα του, ενώ η Τεχεράνη ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα στο πλαίσιο περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Το έγγραφο δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα συμβεί με το υψηλής εμπλουτισμένης ουρανίου του Ιράν.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το κείμενο αντανακλά τη συμφωνία που υπογράφηκε ψηφιακά την Κυριακή από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, δεδομένης της μυστικότητας τόσο από την πλευρά των ΗΠΑ όσο και από την πλευρά των Ιρανών όσον αφορά το κείμενο, παραμένει ασαφές εάν το προσχέδιο που κοινοποιήθηκε στο CNN θα αντανακλά την ακριβή διατύπωση του τελικού εγγράφου που πρόκειται να υπογραφεί αυτοπροσώπως την Παρασκευή στην Ελβετία. Επίσης, οι τεχνικές λεπτομέρειες βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης, οπότε η διατύπωση ενδέχεται να αλλάξει.

Σε δηλώσεις τους στο CNN, αξιωματούχοι των ΗΠΑ υποβάθμισαν τη σημασία του ίδιου του μνημονίου, χαρακτηρίζοντάς το ως «πολιτικό έγγραφο» που δεν αντικατοπτρίζει κρίσιμες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ιράν απευθείας προς τις ΗΠΑ, ειδικά όσον αφορά το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο όταν του παρουσιάστηκε το σχέδιο που εξασφάλισε το CNN. Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim χαρακτήρισε τις διαρρεύσες εκδόσεις του σχεδίου ως ανακριβείς. Νωρίτερα, το Bloomberg είχε δημοσιεύσει μια έκδοση του σχεδίου.

Το μνημόνιο κατανόησης αναμένεται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, ξεκινώντας έτσι μια περίοδο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων της συμφωνίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο: