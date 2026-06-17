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Κικίλιας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε τη διαφάνεια για τους ναυτικούς

Οι ναυτικοί μέσω νέας ψηφιακής υπηρεσίας θα εξυπηρετούνται αποτελεσματικά, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Ναυτιλία 17.06.2026, 21:15
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Κικίλιας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε τη διαφάνεια για τους ναυτικούς
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Η νέα εποχή ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στη ναυτιλία έρχεται με εμφατικό τρόπο, μέσα από πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες προς τους ναυτικούς μας, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων έκδοσης και θεώρησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας και Πιστοποιητικών Επικύρωσης των Ελλήνων ναυτικών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο.

Κικίλιας: Επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα των ναυτικών

Όπως τόνισε, η νέα ψηφιακή υπηρεσία λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα των ναυτικών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία και καθιστά τις διαδικασίες πιο ευέλικτες, πιο γρήγορες και πιο διαφανείς. «Αυτό σημαίνει ότι  πλέον οι ναυτικοί μας θα μπορούν γρήγορα, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία, να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους, να γνωρίζουν τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του φακέλου τους και να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά», είπε.

Πρόσθεσε, δε, ότι οι παρεμβάσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την προσπάθεια του υπουργείου για στήριξη του ναυτικού επαγγέλματος, ενίσχυση της ελληνικής σημαίας και προσέλκυση περισσότερων νέων στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, επίσης,  στην προσπάθεια των υπηρεσιών του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συγχαίροντας τα στελέχη και το πολιτικό προσωπικό για την ανταπόκρισή τους.

Όπως είπε, «αυτό αποδεικνύει ότι όλα μπορούν να γίνουν στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρκεί να υπάρχει βούληση. Στόχος είναι να πηγαίνουν τα πράγματα μπροστά. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε συνεργασία με όλους τους ανθρώπους της θάλασσας, σεβόμενοι τις απόψεις τους, εκτιμώντας την προσπάθειά τους, τη συνεισφορά τους και συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο, χωρίς παρεκκλίσεις».

Τι προσφέρει η πλατφόρμα ani.gov.gr

Η νέα εφαρμογή, η οποία υλοποιήθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων χορήγησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας και Επικύρωση Πιστοποιητικών (Endorsements) στους ναυτικούς, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ελαχιστοποίηση της φυσικής παρουσίας των ναυτικών στις υπηρεσίες, την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την ενίσχυση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ani.gov.gr, οι ναυτικοί και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους θα μπορούν, με ασφαλή αυθεντικοποίηση μέσω κωδικών TAXISnet, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για έκδοση και θεώρηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας, για έκδοση και θεώρηση Πιστοποιητικών Επάρκειας, καθώς και για Επικύρωση Πιστοποιητικών (endorsements). Παράλληλα, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάρτησης δικαιολογητικών, πληρωμής παραβόλων, παρακολούθησης της πορείας κάθε αίτησης σε πραγματικό χρόνο και αυτόματης δημιουργίας μοναδικού αριθμού αναφοράς.

Αξιοποίηση κρίσιμων εθνικών ψηφιακών υποδομών

Η νέα εφαρμογή αξιοποιεί κρίσιμες εθνικές ψηφιακές υποδομές, όπως την αυθεντικοποίηση μέσω TAXISnet, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr και τις υπηρεσίες e-Παραβόλου. Παράλληλα, προβλέπεται διαλειτουργικότητα με υπηρεσίες όπως το Ποινικό Μητρώο, τη Στρατολογία και τα ψηφιακά απολυτήρια, ενώ οι υπηρεσιακοί χρήστες θα μπορούν να αποστέλλουν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για ελλείψεις, διορθώσεις, επόμενα βήματα και εγκρίσεις ή απορρίψεις αιτήσεων.

Σε πρώτη φάση, η εφαρμογή θα τεθεί σε παραγωγική – πιλοτική λειτουργία, δεχόμενη σαράντα (40) αιτήσεις ημερησίως: είκοσι πέντε (25) για τις ειδικότητες των Πλοιάρχων και δεκαπέντε (15) για τις ειδικότητες των Μηχανικών. Η νέα ψηφιακή διαδικασία θα λειτουργεί παράλληλα με την υφιστάμενη διαδικασία φυσικού φακέλου και με το e-rantevou, το οποίο λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2025.

Στην τελετή παρέστησαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Μανώλης Κουτουλάκης, ο Αρχηγός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχοι Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος και Ευστράτιος Δρακούλης, εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας και λοιποί ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

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