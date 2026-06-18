Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Σε νέα ιστορικά υψηλά οι δείκτες σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία

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Μικτές ήταν οι τάσεις στα Xρηματιστήρια της Ασίας, με τους βασικούς δείκτες της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας όμως να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά.

Οι δείκτες

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε περισσότερο από 2,6%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία το επίπεδο των 9.000 μονάδων. Ισχυρή ήταν η άνοδος για τη μετοχή της SK Hynix, η οποία κέρδισε 3,45% και κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 1,23%. Αντίθετα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,5%.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,65%, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τις 71.000 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 1,48%.

Αντίθετα, στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,62%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng σημείωσε απώλειες 2,2%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI 300 κινήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητος.

Η Fed

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο των αγορών βρέθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) υπό τη νέα ηγεσία του Κέβιν Γουόρς. Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η Fed διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο, στο εύρος 3,50% έως 3,75%, όπως ανέμεναν οι αγορές.

Ωστόσο, το επικαιροποιημένο διάγραμμα προβλέψεων των αξιωματούχων της Fed (το λεγόμενο «dot plot») έδειξε μεταβολή στις εκτιμήσεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Αρκετά μέλη της κεντρικής τράπεζας εκτιμούν πλέον ότι το 2026 ενδέχεται να απαιτηθεί αύξηση των επιτοκίων. Η διάμεση πρόβλεψη για το βασικό επιτόκιο στο τέλος του 2026 ανήλθε στο 3,8%, από 3,4% που προέβλεπαν οι εκτιμήσεις του Μαρτίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων βρίσκεται πλέον στο βασικό σενάριο.

Πρόσθετη αβεβαιότητα στις αγορές προκάλεσε η απόφαση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, να μην υποβάλει προσωπική πρόβλεψη για την πορεία των επιτοκίων, διαφοροποιούμενος από την καθιερωμένη πρακτική των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής.