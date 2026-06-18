Πεζεσκιάν: Δημοσίευσε το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Κατανόησης στο Χ

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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσίευσε το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Κατανόησης ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον στο Χ.

Η ιρανική πλευρά πανηγυρίζει για το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης

«Η ειρήνη θα επιτευχθεί μέσω αμοιβαίου σεβασμού», τονίζει ο Ιρανός πρόεδρος.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ήταν πάντα προσηλωμένη και επίμονη στην επιδίωξη της παγκόσμιας ειρήνης, διατηρώντας παράλληλα την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία της», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Το Μνημόνιο Κατανόησης:

این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است. pic.twitter.com/FgbeHSioKX — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 18, 2026

Ο Ρουχανί, πρώην πρόεδρος του Ιράν, χαιρετίζει το Μνημόνιο Κατανόησης

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ρουχανί χαιρέτισε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι από τη στιγμή της συμφωνίας «κάθε Ιρανός, σε κάθε γωνιά του κόσμου, είναι περήφανος για την ιρανική του ταυτότητα».

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Ρουχανί ανέφερε ότι οι ηγέτες του Ιράν «με αποφασιστικότητα, σοφία και σύνεση, διαφύλαξαν την ενότητα του έθνους», ενώ οι ένοπλες δυνάμεις «άφησαν στον εχθρό την πικρή λύπη της στρατιωτικής ήττας στις καρδιές τους».

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, o Ρουχανί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 2013 έως το 2021 και επέβλεψε την αρχική συμφωνία του 2015 με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, θεωρείται μια μετριοπαθής φωνή εντός του ιρανικού πολιτικού κατεστημένου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά αύριο Παρασκευή στην Ελβετία, ύστερα από τη σύγχυση που προκλήθηκε μετά την εξ’ αποστάσεως υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Πεζεσκιάν.