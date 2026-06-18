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Συντάξεις: Πώς ο e-ΕΦΚΑ θα ανακτά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για ποσά που καταβλήθηκαν σε ασφαλισμένους χωρίς να τα δικαιούνται - Πώς επηρεάζονται οι συντάξεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 18.06.2026, 15:00
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Συντάξεις: Πώς ο e-ΕΦΚΑ θα ανακτά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
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Με στόχο ένα σαφές και προβλέψιμο πλαίσιο αντιμετώπισης περιπτώσεων κατά τις οποίες συνταξιούχοι έλαβαν επιδόματα ή άλλες παροχές μεγαλύτερες από αυτές που δικαιούνταν, το υπουργείο Εργασίας συνέταξε σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο για τη διασφάλιση της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Μέχρι σήμερα εφαρμόζονταν διαφορετικές πρακτικές ανάλογα με το πρώην ασφαλιστικό ταμείο ή τη φύση της υπόθεσης. Στο εξής, όλες οι περιπτώσεις θα διέπονται από το ίδιο καθεστώς.

Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως όταν διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί ποσά χωρίς να είναι κανονικά δικαιούχος ο ασφαλισμένος, ο e-ΕΦΚΑ θα εκδίδει απόφαση καταλογισμού της οφειλής και θα προχωρά στην ανάκτησή της μέσω παρακράτησης από τις μελλοντικές συντάξεις του δικαιούχου.

Η παρακράτηση θα γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και θα αντιστοιχεί στο 10% της καθαρής μηνιαίας σύνταξης, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει καθαρή σύνταξη 1.000 ευρώ και διαπιστώνεται ότι έχει λάβει αχρεωστήτως 1.200 ευρώ λόγω λανθασμένου υπολογισμού της σύνταξης, η μηνιαία παρακράτηση θα ανέρχεται σε 100 ευρώ, δηλαδή στο 10% της σύνταξης. Έτσι, η οφειλή θα εξοφληθεί σε διάστημα ενός έτους.

Σημειωτέον ότι το κατώτατο όριο παρακράτησης ορίζεται στα 50 ευρώ τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το 10% της σύνταξης αντιστοιχεί σε μικρότερο ποσό, η μηνιαία παρακράτηση δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη απόαυτό το ποσό.

Π.χ., στην περίπτωση που το 10% της σύνταξης είναι κάτω από 50 ευρώ, η μηνιαία παρακράτηση αναγκαστικά θα είναι 50 ευρώ, καθώς αυτό είναι το κατώτατο όριο που προβλέπει η διάταξη.

Από πού προκύπτουν αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές μπορεί να προκύψουν από διάφορες αιτίες, όπως λάθη στον υπολογισμό των συντάξεων, μεταβολές στην οικογενειακή ή ασφαλιστική κατάσταση που δεν δηλώθηκαν εγκαίρως, καθυστερήσεις στις διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ υπηρεσιών ή διοικητικά και μηχανογραφικά σφάλματα που οδηγούν στην καταβολή υψηλότερων ποσών από τα προβλεπόμενα.

Συμψηφισμός με αναδρομικά

Ακόμη, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τις περιπτώσεις αναδρομικών. Όταν ένας συνταξιούχος δικαιούται αναδρομικά ποσά από σύνταξη ή άλλη παροχή και ταυτόχρονα έχει οφειλή προς τον e-ΕΦΚΑ από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, θα μπορεί να πραγματοποιείται συμψηφισμός. Με τον τρόπο αυτόν θα μειώνεται ή θα εξαλείφεται το χρέος χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Εφόσον μετά τον συμψηφισμό εξακολουθεί να υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο, η αποπληρωμή θα συνεχίζεται μέσω των μηνιαίων παρακρατήσεων από τη σύνταξη. Σε περίπτωση διακοπής της συνταξιοδοτικής παροχής πριν ολοκληρωθεί η εξόφληση, το υπόλοιπο της οφειλής θα αναζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

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