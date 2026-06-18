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Beyond 2026: Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα τηλεϊατρικής TytoCare

Τις λύσεις τηλεϊατρικής νέας γενιάς TytoCare παρουσίασε η EmergencyHelp στην έκθεση τεχνολογίας Beyond 2026

Business 18.06.2026, 15:39
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Beyond 2026: Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα τηλεϊατρικής TytoCare
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Tην πλατφόρμα υπηρεσιών τηλεϊατρικής νέας γενιάς TytoCare, παρουσίασε η ιατρική εταιρεία EmergencyHelp, που δραστηριοποιείται στις εφαρμογές σύγχρονης διαγνωστικής τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, στην έκθεση τεχνολογίας Beyond 2026 που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Στην Beyond 2026 λύσεις τηλεϊατρικής

Η EmergencyHelp φέρνει νέες δυνατότητες ιατρικής φροντίδας εξ αποστάσεως, παρέχοντας λύσεις τηλεϊατρικής με τη χρήση σύγχρονου διαγνωστικού εξοπλισμού, μέσα από διεθνώς πιστοποιημένο σύστημα που λειτουργεί σε πάνω από 40 χώρες και επιτρέπει αξιολόγηση και διάγνωση από απόσταση, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εξετάσεων, ακόμη και σε παιδιά.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, σε συνεργασία με διεθνείς πλατφόρμες, όπως η TytoCare, της οποίας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος,  για να προσφέρει: απομακρυσμένη ιατρική εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο, πλήρη διαγνωστικό έλεγχο, όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακρόαση πνευμόνων, μέτρηση θερμοκρασίας, οξυμετρία, ωτοσκόπηση, επισκόπηση στοματοφάρυγγα και δέρματος, κ.ά., διασύνδεση με ιατρούς εξειδικευμένων ειδικοτήτων και καταγραφή και αποθήκευση ιατρικών δεδομένων για παρακολούθηση χρόνιων ασθενών.

Όπως αναφέρεται σχετικά η τηλεϊατρική μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός βραχίονας για τη δημόσια υγεία καθώς όχι μόνο καταργεί την ανάγκη μετακίνησης, αλλά και καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επιβαρυμένων σημείων του αστικού ιστού ή απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.

Κανάλι υγείας

Επίσης, η τηλεϊατρική μπορεί να αποτελέσει ζωτικό κανάλι υγείας για απομακρυσμένες ορεινές ή ημιαστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, γεωγραφικής απόστασης από τα κέντρα υγείας, γήρανσης του πληθυσμού με αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης και δυσκολίας διαχείρισης περιστατικών σε πραγματικό χρόνο.

«Η υπηρεσία τηλεϊατρικής της εταιρείας EmergencyHelp αποτελεί ιδανική λύση για δήμους, κοινωνικές δομές και επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, άμεσα και αξιόπιστα, ενισχύοντας τη δημόσια υγεία και την πρόληψη με χαμηλό κόστος και μεγάλη αποδοτικότητα. Το σημαντικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι ότι δεν υποκαθιστά τον γιατρό, αλλά αντίθετα τον φέρνει εκεί που δεν υπάρχει, μέσω της τεχνολογίας», σημειώνεται σχετικά.

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