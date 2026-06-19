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Equinor: Aυξάνει την παραγωγή αερίου με νέο offshore έργο αξίας 412 εκατ. δολαρίων

Στόχος της Equinor η αύξηση της παραγωγής

Πετρέλαιο 19.06.2026, 18:34
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Equinor: Aυξάνει την παραγωγή αερίου με νέο offshore έργο αξίας 412 εκατ. δολαρίων
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Σε μια σημαντική επένδυση πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια αποφάσισαν να προχωρήσουν στο κοίτασμα φυσικού αερίου Troll στη Νορβηγία, η εγχώρια εταιρεία ενέργειας Equinor και οι εταίροι της.

Η Νορβηγία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου της Δυτικής Ευρώπης

Πρόκειται για ένα νέο υποθαλάσσιο έργο ανάπτυξης, με στόχο την αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου από το τεράστιο νορβηγικό κοίτασμα στη Βόρεια Θάλασσα.

Η Equinor και οι εταίροι της, Petoro, Shell, TotalEnergies και ConocoPhillips, αποφάσισαν να επενδύσουν λίγο πάνω από 4 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες, ή 412 εκατομμύρια δολάρια, σε ένα νέο υποθαλάσσιο έργο ανάπτυξης που θα αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Troll, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η μεγάλη νορβηγική εταιρεία ενέργειας.

Στόχος της Equinor η αύξηση της παραγωγής

Η Equinor στοιχηματίζει στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Νορβηγική Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα (NCS) τις επόμενες δεκαετίες, προκειμένου να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης και να διασφαλίσει τη θέση της Νορβηγίας ως βασικού και αξιόπιστου προμηθευτή πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τον στενότερο εταίρο της, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Νορβηγία, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου της Δυτικής Ευρώπης, αντικατέστησε το 2022 τη Ρωσία ως τον μεγαλύτερο μεμονωμένο προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρώπης, αφού αύξησε τις εξαγωγές της μετά τη διακοπή του μεγαλύτερου μέρους του φυσικού αερίου που μεταφερόταν μέσω αγωγών από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Equinor σκοπεύει πλέον να ξεκινήσει το τρίτο στάδιο της Φάσης 3 του Troll, με στόχο την έναρξη της παραγωγής από τη νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου ήδη από το 2028.

Το λεγόμενο έργο TWIN αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 11 δισεκατομμύρια τυποποιημένα κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Πρόκειται για το τρίτο στάδιο της Φάσης 3 του Troll, το οποίο παράγει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Troll West.

Το δεύτερο στάδιο της Φάσης 3 του Troll αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή φέτος και να εξασφαλίσει τη συνέχιση της υψηλής παραγωγής από τα Troll A και Kollsnes έως το 2030.

«Τα κοιτάσματά μας γερνούν, οι νέες ανακαλύψεις είναι μικρότερες και τα κόστη αυξάνονται. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι ριζικά διαφορετικό», δήλωσε ο Gunnar Nakken, ανώτερος αντιπρόεδρος για έργα και υποθαλάσσιες δραστηριότητες στη Νορβηγία της Equinor.

«Ο στόχος μας είναι να μειώσουμε κατά το ήμισυ το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης των υποθαλάσσιων έργων μας και να αναπτύξουμε έξι έως οκτώ τέτοια έργα ετησίως έως το 2035.»

Η ανακοίνωση της επέκτασης του έργου φυσικού αερίου Troll έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Equinor δήλωσε ότι θα προχωρήσει το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα της Νορβηγίας, το Johan Sverdrup, στη Φάση 4, αφού πρόσφατες γεωτρήσεις αξιολόγησης επιβεβαίωσαν την ύπαρξη επιπλέον ανακτήσιμων πόρων.

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