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Τουρισμός: Κερδίζει έδαφος η Ελλάδα ως προορισμός από τις long haul αγορές

Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δέκατη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών από ταξιδιώτες που προέρχονται από ΗΠΑ και Βραζιλία έως Νότια Κορέα και Αυστραλία

Τουρισμός 19.06.2026, 07:00
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Τουρισμός: Κερδίζει έδαφος η Ελλάδα ως προορισμός από τις long haul αγορές
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Σημαντικούς «πόντους» στις αγορές μεγάλων αποστάσεων κερδίζει η Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένας από τους πλέον ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης για ταξιδιώτες υψηλής δαπάνης.

Ποιες χώρες «ψηφίζουν» Ελλάδα

Παρά τη γενικότερη επιβράδυνση που καταγράφεται διεθνώς στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, η χώρα μας βελτιώνει τη θέση της στις προτιμήσεις των επισκεπτών από τις σημαντικότερες υπερπόντιες αγορές, σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου Long – Haul Travel Barometer 2/2026 που δημοσίευσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) και η Eurail.

Η χώρα μας βελτιώνει τη θέση της στις προτιμήσεις των επισκεπτών από τις σημαντικότερες υπερπόντιες αγορές

Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δέκατη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ταξιδιώτες προερχόμενους από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία, αποσπώντας το 12% των προτιμήσεων έναντι 11% πέρυσι. Πρόκειται για μια μικρή αλλά ουσιαστική βελτίωση σε μια περίοδο κατά την οποία η συνολική διάθεση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων παρουσιάζει κάμψη.

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για long-haul ταξίδια

Η έρευνα δείχνει ότι το παγκόσμιο ενδιαφέρον για long-haul ταξίδια υποχώρησε κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 52%, ενώ η πρόθεση επίσκεψης στην Ευρώπη μειώθηκε κατά τρεις μονάδες, στο 36%. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό παγκοσμίως για τους ταξιδιώτες εκτός της Γηραιάς Ηπείρου, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων περιοχών.

Στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτιμήσεων παραμένει η Γαλλία με 39%, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 29% και τη Γερμανία με 25%

Στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτιμήσεων παραμένει η Γαλλία με 39%, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 29% και τη Γερμανία με 25%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία, ενώ μπροστά από την Ελλάδα βρίσκονται επίσης η Ελβετία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία και η Ολλανδία.

Η μεγαλύτερη δυναμική για την Ευρώπη προέρχεται από την Κίνα, καθώς το 63% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σχεδιάζει ταξίδι στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Ακολουθεί η Βραζιλία με 47%, ενώ σταθερή παραμένει η καναδική αγορά με ποσοστό 40%.

Η ασφάλεια βασικότερο κριτήριο επιλογής προορισμού

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα καταγράφουν τρίτη συνεχόμενη χρονιά μείωσης του ενδιαφέροντος, με μόλις το 28% των ταξιδιωτών να δηλώνει πρόθεση επίσκεψης στην Ευρώπη. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Αυστραλία, όπου η πρόθεση ταξιδιού υποχώρησε κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες.

Η Ευρώπη συνεχίζει να διατηρεί το ισχυρότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα: την αίσθηση ασφάλειας

Παρά τις οικονομικές πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να διατηρεί το ισχυρότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα: την αίσθηση ασφάλειας. Σύμφωνα με την έρευνα, η Ευρώπη θεωρείται η ασφαλέστερη τουριστική περιοχή παγκοσμίως, υπερέχοντας σε δείκτες πολιτικής σταθερότητας, προσωπικής ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής και φυσικών κινδύνων. Δεν είναι τυχαίο ότι το 44% των ταξιδιωτών αναφέρει την ασφάλεια ως το βασικότερο κριτήριο επιλογής προορισμού.

Πρόκληση το κόστος

Το κόστος εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα ταξιδιώτες που δεν επιλέγουν την Ευρώπη δηλώνουν ότι το συνολικό κόστος του ταξιδιού είναι απαγορευτικό. Ωστόσο, η επίδραση του παράγοντα αυτού εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που υποδηλώνει σταδιακή προσαρμογή της ζήτησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αλλαγές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Οι περισσότεροι εξακολουθούν να ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής, με παραμονή μίας έως δύο εβδομάδων και ημερήσια δαπάνη 100 έως 200 ευρώ ανά άτομο. Παράλληλα, όμως, αυξάνεται το ενδιαφέρον για οικονομικότερες επιλογές, ενώ περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, τοπική γαστρονομία, πολιτισμό και δραστηριότητες ευεξίας.

Οι περισσότεροι εξακολουθούν να ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής, με παραμονή μίας έως δύο εβδομάδων και ημερήσια δαπάνη 100 έως 200 ευρώ ανά άτομο

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η τάση για ταξίδια σε πολλούς προορισμούς. Τρεις στους τέσσερις επισκέπτες από μακρινές αγορές σχεδιάζουν να επισκεφθούν περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού. Η βελτίωση των σιδηροδρομικών συνδέσεων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς το 23% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι οι καλές συνδέσεις μεταξύ προορισμών επηρεάζουν πλέον την τελική επιλογή του.

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