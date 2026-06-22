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Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei

Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 1,29%

Ασία 22.06.2026, 09:52
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Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Newsroom

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Με μικτές τάσεις ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στις αγορές της Ασίας. με την ιαπωνική αγορά να ξεχωρίζει, καθώς ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυόμενος κατά 1,95% και ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 72.000 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 1,29%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 1,22%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,99%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε οριακά υψηλότερα.

Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 1,74%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,28%.

Στο επίκεντρο σήμερα ήταν η πορεία του πετρελαίου, αφού οι διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Αύγουστο, τα οποία αρχικά κινήθηκαν ανοδικά στις ασιατικές συναλλαγές, υποχώρησαν στη συνέχεια κατά 0,38%, στα 80,26 δολάρια το βαρέλι. Τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Ιούλιο περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη, που είχαν φτάσει το 3%, και διαμορφώνονταν περίπου 1% υψηλότερα, στα 77,52 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο ταμπλό της Νότιας Κορέας, η μετοχή της Korean Air υποχώρησε πάνω από 3%, μετά τις εκτιμήσεις της εταιρείας ότι το κόστος ενσωμάτωσης της Asiana Airlines ενδέχεται να φθάσει έως και το 1 τρισ. γουόν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, η Korean Air ανέφερε σε ενημέρωση επενδυτών ότι το συνολικό κόστος της συγχώνευσης εκτιμάται μεταξύ 900 δισ. και 1 τρισ. γουόν, ενώ οι ετήσιες συνέργειες από τη συμφωνία αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 300 δισ. γουόν. Η εταιρεία εκτιμά ότι τα οφέλη από τη συγχώνευση θα αντισταθμίσουν πλήρως το κόστος έως τα τέλη του 2028.

Στο μεταξύ, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια αναφοράς για 13ο συνεχόμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ειδικότερα, το Loan Prime Rate (LPR) ενός έτους, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον εταιρικό δανεισμό, παρέμεινε στο 3%, ενώ το πενταετές LPR, το οποίο χρησιμοποιείται ως βασικό επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια, διατηρήθηκε στο 3,50%.

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