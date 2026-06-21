Wall Street: Η Μicron θα δώσει… σινιάλο για τις ανοδικές διαθέσεις του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης

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Eνδείξεις ότι η άνοδος της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, έχει ακόμα δυναμική, αναζητούν οι επενδυτές της Wall Street ενώ τα επικείμενα αποτελέσματα της Micron Technology θα μετρήσουν τον παλμό της ζήτησης για μικροτσίπ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εξακολουθεί να επιταχύνεται.

Παρότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει κυριαρχήσει στις αγορές, οι υποκείμενες μακροοικονομικές ανησυχίες παραμένουν

Παρά την απότομη πτώση των τιμών στα μέσα της εβδομάδας, οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ κυμαίνονται κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα, υποστηριζόμενοι από τα ισχυρά εταιρικά κέρδη που οφείλονται στην έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανακούφιση από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η μετοχή της Micron έχει σημειώσει άνοδο 298% φέτος, και η τριμηνιαία έκθεση του κατασκευαστή τσιπ μνήμης, που θα δημοσιευθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου, θα βοηθήσει τους επενδυτές να εκτιμήσουν αν η ραγδαία αύξηση των δαπανών για κέντρα δεδομένων και τα κέρδη που προκύπτουν σε ολόκληρο τον τομέα των ημιαγωγών μπορούν να συνεχίσουν να εκπλήσσουν θετικά.

«Υπάρχει μεγάλη δυναμική στον τομέα αυτό τον τελευταίο καιρό», δήλωσε στο Reuters ο ⁠Andy Pratt, διευθυντής επενδυτικής στρατηγικής στην Burney Company. «Αυτή η τάση της τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι που συνεχίζεται και, ειλικρινά, αυτό που διαπιστώνουμε από αυτό το σήμα-έκπληξη στα έσοδα που παρακολουθούμε είναι ότι υπάρχει ακόμα πολύ δυναμική».

Η Apple συμφώνησε να συνεργαστεί με την Intel για το σχεδιασμό και την κατασκευή τσιπ στις ΗΠΑ, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες ανάκαμψης του κατασκευαστή τσιπ. Αυτό συνέβαλε στην άνοδο του S&P 500 κατά σχεδόν 1% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, με ρυθμό που οδηγεί σε δεύτερη εβδομαδιαία άνοδο.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης Philadelphia SE Semiconductor έφτασε σε ιστορικό υψηλό και έκλεισε με άνοδο 7% για την εβδομάδα.

Αναζητώντας ενισχύσεις

Τα διακυβεύματα είναι μεγάλα. Τα αποτελέσματα της Micron έρχονται σε μια περίοδο που οι αποτιμήσεις είναι υψηλές και οι επενδυτές αναρωτιούνται αν η ανοδική πορεία έχει ξεπεράσει τα όρια. Οποιαδήποτε ένδειξη υποκείμενης ζήτησης και συνεχιζόμενης δυναμικής στις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δώσει στους επενδυτές την εμπιστοσύνη να συνεχίσουν να τροφοδοτούν την ανοδική πορεία.

Τα αποτελέσματα της Micron «διαμορφώνονται ως ένας κλασικός κύκλος θετικής ανάδρασης», δήλωσε ο Steve Kolano, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην Integrated Partners. «Αυτό φαίνεται πραγματικά να είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή. … Αν εξετάσει κανείς τον δείκτη παραγγελιών προς τιμολόγηση των εταιρειών ημιαγωγών αυτή τη στιγμή και το χαρτοφυλάκιο εκκρεμών παραγγελιών, η ζήτηση έχει εκτοξευθεί στα ύψη σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα των τσιπ.»

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν δείξει ότι οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη δεν επιβραδύνονται, καθώς αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος από τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Το μακροοικονομικό πλαίσιο επιμένει

Παρότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει κυριαρχήσει στις αγορές, οι υποκείμενες μακροοικονομικές ανησυχίες παραμένουν. Ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τα τελικά στοιχεία του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου. Και οι δύο εκθέσεις θα παρέχουν ενδείξεις για την κατάσταση των αμερικανών καταναλωτών και την οικονομική ανάπτυξη.

Η αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου για τον δείκτη S&P 500 εκτιμάται στο 22,9%, σημειώνοντας πτώση από το 29,3% του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχει ο Tajinder Dhillon, επικεφαλής της έρευνας κερδών στην LSEG.

Ο Drew Matus, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών στη MetLife Investment Management, δήλωσε ότι οι ισχυρές αγορές μετοχών έχουν αποτελέσει έναν από τους κύριους παράγοντες στήριξης των καταναλωτών, και ότι παρακολουθείται στενά οτιδήποτε αμφισβητεί την τάση της τεχνητής νοημοσύνης ή τη συνεχιζόμενη άνοδο των μετοχών.

«Δεν πρόκειται πλέον μόνο για επιδράσεις της αγοράς, αλλά και για μακροοικονομικές επιδράσεις», ανέφερε. «Ανησυχούμε σίγουρα για την εξαφάνιση του φαινομένου του πλούτου και για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό».

Προς το παρόν, η γενική άποψη είναι ότι η τάση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει αμετάβλητη, χωρίς να διαφαίνονται σημάδια επιβράδυνσης. Η πρόσφατα εισαχθείσα στο χρηματιστήριο SpaceX έχει ενισχύσει αυτή τη δυναμική, ενώ η ένταξη από το Nasdaq περισσότερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της υποδομής μικροεπεξεργαστών, όπως οι Astera Labs και CoreWeave, θα αναγκάσει τα αμοιβαία κεφάλαια του δείκτη να προχωρήσουν σε αγορές.

«Ο τρόπος με τον οποίο θα το έβλεπα αυτό», δήλωσε ο Pratt της Burney, «είναι ότι θα μπορούσε κανείς να συνεχίσει να στοιχηματίζει σε αυτές τις εταιρείες, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο».