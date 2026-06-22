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Γάλλιο: Νέα άνοδος της τιμής – Στα 2.925 δολ. ανά κιλό

Η πλατφόρμα Fastmarkets προχώρησε στην έναρξη δημοσίευσης τιμής για το γάλλιο

Commodities 22.06.2026, 14:37
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Γάλλιο: Νέα άνοδος της τιμής – Στα 2.925 δολ. ανά κιλό
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Συνεχίζει το γάλλιο την κούρσα ανόδου με την τιμή του να βρίσκεται μία ανάσα πριν τα 3.000 δολάρια το κιλό.

Ειδικότερα, η αγορά του γαλλίου καταγράφει νέα ανοδική δυναμική, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών αναδιαμορφώνουν τις συνθήκες εμπορίας του μετάλλου.

Το γάλλιο αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για την παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, φωτοβολταϊκών εφαρμογών και αμυντικών τεχνολογιών

Δημοσίευση τιμών για το γάλλιο

Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία παροχής πληροφοριών και τιμών μετάλλων Fastmarkets προχώρησε στην έναρξη δημοσίευσης νέων δεικτών τιμών για το γάλλιο, το βισμούθιο και το ίνδιο στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, ξεκίνησε η δημοσίευση τιμής για Gallium 99,99%, DDP US ($/kg), καθώς και για Bismuth 99,99%, DDP US ($/lb)και Indium 99,99%, DDP US ($/kg).

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη στήριξη της τιμολόγησης στην αμερικανική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των δασμών, των περιορισμών στις εξαγωγές και της αυξημένης χρηματοδότησης που παρέχει η αμερικανική κυβέρνηση για την ανάπτυξη εγχώριων αλυσίδων εφοδιασμού σε στρατηγικά μέταλλα.

Η άνοδος των τιμών στο γάλλιο

Η ενίσχυση της ζήτησης αποτυπώνεται και στις πρόσφατες κινήσεις των τιμών του γαλλίου. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι τιμές παράδοσης στις ΗΠΑ (DDP) διαμορφώνονται σήμερα μεταξύ 2.300 και 2.500 δολαρίων ανά κιλό, ενώ οι τιμές για υλικό διαθέσιμο σε αποθήκες του Ρότερνταμ κυμαίνονται μεταξύ 2.250 και 2.925 δολαρίων ανά κιλό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συναλλαγή που καταγράφηκε την περασμένη Παρασκευή στην τιμή των 2.925 δολαρίων ανά κιλό, για προμήθεια προς τη βιομηχανία ηλεκτρονικών και ημιαγωγών στην Ιαπωνία.

Η συμφωνία αυτή οδήγησε στην αναθεώρηση προς τα πάνω του ανώτατου ορίου του εύρους τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση από τον κλάδο των ημιαγωγών εξακολουθεί να ασκεί σημαντικές πιέσεις στην προσφορά.

Πού χρησιμοποιείται

Το γάλλιο αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για την παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, φωτοβολταϊκών εφαρμογών και αμυντικών τεχνολογιών. Η περιορισμένη γεωγραφική διασπορά της παραγωγής του και η εξάρτηση των δυτικών οικονομιών από εισαγωγές έχουν καταστήσει το μέταλλο αντικείμενο αυξημένης στρατηγικής σημασίας, με τις ΗΠΑ και άλλες βιομηχανικές χώρες να επιδιώκουν τη δημιουργία πιο ανθεκτικών και διαφοροποιημένων αλυσίδων εφοδιασμού.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς: «Η πρόσφατη άνοδος των τιμών και η δημιουργία νέων σημείων αναφοράς για την αμερικανική αγορά ενδέχεται να αποτελέσουν ένδειξη μιας πιο μόνιμης αναδιάταξης της παγκόσμιας αγοράς κρίσιμων μετάλλων, καθώς οι κυβερνήσεις και οι βιομηχανίες επιδιώκουν να μειώσουν την έκθεσή τους σε γεωπολιτικούς κινδύνους και περιορισμούς στην πρόσβαση σε στρατηγικές πρώτες ύλες».

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