Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις» σε στενό εύρος και με χαμηλό τζίρο

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Σε μια ιδιότυπη ισορροπία βρίσκεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τις συναλλαγές να είναι πολύ επιλεκτικές και τα πρόσημα μοιρασμένα, επιβεβαιώνοντας τη φάση συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,12% στις 2.479,14 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 79,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 12,8 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,09% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.295,88 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,26% στις 2.840,80 μονάδες.

Επιλεκτικές ρευστοποιήσεις

Με τους πωλητές να έχουν σήμερα πιο ενεργή παρουσία, αλλά και με σημαντικές στηρίξεις να εξακολουθούν να διατηρούνται, κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα επιλεκτικές συναλλαγές.

Ο Γενικός Δείκτης φαίνεται να πραγματοποιεί μια στάση συσσώρευσης πριν επιχειρήσει νέα κίνηση προς την περιοχή των 2.500 μονάδων, επίπεδο-ορόσημο για τη συνέχεια της ανοδικής τάσης. Σύμφωνα με την τεχνική εικόνα, ο μεσοπρόθεσμος στόχος παραμένει η ζώνη των 2.650-2.850 μονάδων, η οποία θα αξιολογηθεί εκ νέου όταν και εφόσον ο δείκτης προσεγγίσει τα επίπεδα αυτά.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.467 μονάδες σε κλείσιμο διατηρεί αμετάβλητη την επιθετική τεχνική εικόνα. Αντίθετα, μια κατοχύρωση κερδών θα μπορούσε να οδηγήσει αρχικά σε δοκιμή της στήριξης στις 2.445 μονάδες, ενώ δεν αποκλείεται κίνηση προς τη ζώνη των προηγούμενων επιπέδων, μεταξύ 2.407 και 2.425 μονάδων.

Παράλληλα, το ημερήσιο επίπεδο διακοπής της ανοδικής τάσης (stop) παραμένει στις 2.324 μονάδες, με τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι στις επόμενες συνεδριάσεις ενδέχεται να αναθεωρηθεί σημαντικά υψηλότερα, ακολουθώντας την ανοδική πορεία της αγοράς.

Παρά τη σημερινή επιφυλακτικότητα, η εικόνα του Χρηματιστηρίου παραμένει εποικοδομητική, καθώς η αγορά δείχνει να συγκεντρώνει δυνάμεις για την επόμενη ανοδική της κίνηση, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε επιλεγμένους τίτλους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΥΔΑΠ χάνει 2,04%, με τις CrediaBank, Alpha Bank, Κύπρου και Πειραιώς να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Aktor, Allwyn, OTE, Optima, Aegean, Τιτάν και Λάμδα, ενώ η ΔΕΗ δεν έχει μεταβολή.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ σημειώνει άλμα 8,66%, με τη Helleniq Energy να κερδίζει 3,07%. Άνω του 2% είναι η άνοδος σε Βιοχάλκο και Motor Oil και άνω του 1% σε Cenergy και Metlen. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Εθνική, Coca Cola, Eurobank, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΑΑ.