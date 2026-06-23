Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με τζίρο μέσω πακέτων

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Σταθερά σε αρνητικά εδάφη βρίσκεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με την Coca Cola και τον Aktor όμως να έχουν απλώσει ένα «δίχτυ» που ανακόπτει τη μεγάλη πτώση κάτω από τις 2.480 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,73% στις 2.482,76 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 318,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 24,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,82% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.306,57 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,56% στις 2.840,85 μονάδες.

Τα πακέτα εκτοξεύουν τον τζίρο

Σε τροχιά διόρθωσης κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές αφήνουν σταδιακά πίσω τις γεωπολιτικές ανησυχίες και στρέφουν την προσοχή τους στις οικονομικές επιπτώσεις που αυτές προκαλούν, με το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να επανέρχεται στο επίκεντρο. Η προοπτική αυτή ασκεί εκ νέου πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο διεθνώς, οδηγώντας σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις μεγάλες αγορές.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, οι ρευστοποιήσεις παραμένουν ελεγχόμενες, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να κινούνται επιλεκτικά σε επιμέρους τίτλους, στοιχείο που δείχνει ότι το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά δεν έχει εκλείψει παρά τη σημερινή διορθωτική εικόνα. Η αγορά εξακολουθεί να αναζητά νέους καταλύτες μετά την πρόσφατη προσέγγιση των υψηλών της.

Την ίδια ώρα, ο τζίρος έχει εκτοξευθεί, όχι λόγω έντονης συναλλακτικής δραστηριότητας στο ταμπλό, αλλά εξαιτίας μεγάλων προσυμφωνημένων συναλλαγών. Συγκεκριμένα, μέσω 11 πακέτων ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών του placement της Viohalco στη Cenergy Holdings, με συνολικό όγκο 6,3 εκατ. μετοχών και αξία 152,4 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ώθηση στον ημερήσιο τζίρο δίνουν και τα μεγάλα πακέτα στη ΔΕΗ, συνολικής αξίας περίπου 57 εκατ. ευρώ, που αφορούν 2,49 εκατ. μετοχές ή το 0,42% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στο ταμπλό

Σε επίπεδο τίτλων, η Cenergy σημειώνει απώλειες 7,33%, με τις ΕΥΔΑΠ, Helleniq Energy και Alpha Bank να ακολουθούν με πτώση άνω του 2%. Άνω του -1% κινούνται οι CrediaBank, Optima, Βιοχάλκο, Τιτάν, Πειραιώς, Eurobank, Aegean, Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου και Λάμδα.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Jumbo, ΔΑΑ, ΔΕΗ, Motor Oil και ΕΛΧΑ, ενώ ο ΟΤΕ δεν έχει μεταβολή. Ήπια θετικά, στον αντίποδα, κινούνται οι Allwyn και Metlen, με την Coca Cola και Aktor να είναι στο +2,28% και +2,57% αντίστοιχα.