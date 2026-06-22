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Χρηματιστήριο Αθηνών: Στον στόχο των 2.500 μονάδων με κέρδη 1%

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,02% στις 2.501,13 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.476,15 μονάδων (+0,01%) και 2.506,50 μονάδων (+1,23%)

Xρηματιστήριο Αθηνών 22.06.2026, 17:37
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Στον στόχο των 2.500 μονάδων με κέρδη 1%
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά το χρηματιστήριο Αθηνών έκανε στο τέλος το μεγάλο βήμα για να διαπεράσει το στόχο των 2.500 μονάδων, απορροφώντας τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν σε αρκετούς τίτλους του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,02% στις 2.501,13 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.476,15 μονάδων (+0,01%) και 2.506,50 μονάδων (+1,23%). Ο τζίρος ανήλθε στα 217,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 32,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,2 εκατ. τεμάχια αξίας 22,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,09% στις 6.385,73 μονάδες, ενώ στο -0,61% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.189,94 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,33% στις 2.885,82 μονάδες.

Στήριξη από Βιομηχανία και Ενέργεια

Αν και ενδοσυνεδριακά δέχτηκε αρκετές πιέσεις, τελικά η αγορά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση διαπερνώντας τις 2.500 μονάδες, επίπεδο που αποτελούσε και τον μεγάλο στόχο. Παρόλα αυτά, η εικόνα παρέπεμψε περισσότερο σε μια φάση συσσώρευσης και ανασύνταξης δυνάμεων, πριν από μια νέα απόπειρα διάσπασης, με την ενεργοποίηση νέων αγοραστών να θεωρείται απαραίτητη για τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης.

Το θετικό στοιχείο παραμένει η διεύρυνση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και η συνέχιση των εισροών κεφαλαίων. Όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, παρά τις σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου και τις νέες εισαγωγές, η ζήτηση όχι μόνο απορροφά πλήρως τις εκδόσεις, αλλά προσφέρει και αξιόλογες αποδόσεις τόσο πριν όσο και μετά τις επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαράκη, αρκετοί επενδυτές δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν πόσο γρήγορα ο Γενικός Δείκτης προσέγγισε το επίπεδο των 2.500 μονάδων, διατηρώντας παράλληλα σημαντικά περιθώρια συνέχισης της ανόδου. Κεφάλαια που έχουν μείνει εκτός αγοράς εξακολουθούν να αναζητούν ευκαιρίες, γεγονός που αναμένεται να ευνοήσει σταδιακά και τίτλους της δεύτερης γραμμής, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι αποτιμήσεις των πρωταγωνιστών έχουν ήδη κινηθεί αισθητά υψηλότερα. Όσο το ανοδικό περιβάλλον διατηρείται, η αυξανόμενη εγχώρια ρευστότητα μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την αγορά.

Από τεχνικής πλευράς, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον στην περιοχή των 2.500 μονάδων, με τον μεσοπρόθεσμο στόχο να εξακολουθεί να εντοπίζεται στη ζώνη των 2.650-2.850 μονάδων, η οποία θα επαναξιολογηθεί όταν προσεγγιστεί.

Βραχυπρόθεσμα, η διατήρηση του δείκτη πάνω από τις 2.467 μονάδες σε κλείσιμο διατηρεί αμετάβλητη την επιθετική τεχνική εικόνα. Αντίθετα, ενδεχόμενη κατοχύρωση κερδών θα μπορούσε να οδηγήσει αρχικά σε δοκιμή της στήριξης στις 2.445 μονάδες, ενώ δεν αποκλείεται υποχώρηση προς τη ζώνη των 2.407-2.425 μονάδων.

Στο ταμπλό

Σε επίπεδο τίτλων τώρα, η αποκοπή μερίσματος δεν επηρέασε το ράλι της ΕΛΧΑ, η οποία έκλεισε με άλμα 7,72%, με τη Βιοχάλκο να ακολουθεί με άνοδο 4,30%. Στο +3,83% ο Aktor, ενώ Cenergy, Optima, Eurobank, Helleniq Energy, Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισαν με κέρδη άνω του 2%. Άνω του +1% έκλεισαν οι Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Metlen και Τιτάν.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Coca Cola, Aegean, ΔΕΗ και ΔΑΑ, ενώ ήπια πτωτικά οι Jumbo, Κύπρου και ΕΥΔΑΠ. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Λάμδα, Allwyn, Credia Bank και ΟΤΕ.

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