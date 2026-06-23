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Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά τις 2.500 μονάδες τι; Τα deals, τα placements και η επόμενη ημέρα

Το ορόσημο των 2.500 μονάδων δεν είναι πλέον το μεγάλο ζητούμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Το ερώτημα που απασχολεί είναι τι θα τροφοδοτήσει την αγορά από εδώ και πέρα

Xρηματιστήριο Αθηνών 23.06.2026, 07:00
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά τις 2.500 μονάδες τι; Τα deals, τα placements και η επόμενη ημέρα
Γιώργος Μανέττας

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Κατέκτησε και το… κάστρο των 2.500 μονάδων και η αγορά έχει αρχίσει ήδη να αναρωτιέται ποια θα είναι η επόμενη κορυφή για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή, όπως επισημαίνουν έμπειροι χρηματιστηριακοί αναλυτές περνάει μέσα από ένα νέο κύμα placements, ομολογιακών εκδόσεων, εισαγωγών και επιχειρηματικών συμφωνιών που μπορεί να δώσουν και άλλα… καύσιμα στην ανοδική πορεία.

Είναι ενδεικτικό ότι η κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς έχει φθάσει στα 184 δισ. πλέον από τα 146,2 δισ. που άρχισε τη χρονιά. Δηλαδή σχεδόν 40 δισ. είναι η αύξηση της αξίας των εισηγμένων μέσα σε έξι μήνες!

Κάθε νέα συναλλαγή αυξάνει τη διασπορά, βελτιώνει τη ρευστότητα και δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τα διεθνή χαρτοφυλάκια

Χρηματιστήριο Αθηνών

Το χρηματιστήριο Αθηνών, όπως λένε, βιώνει μια περίοδο όπου οι εταιρικές κινήσεις έχουν αρχίσει να δημιουργούν μια κινητικότητα που έλειπε για χρόνια από την ελληνική αγορά

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και τα placements

Το ελληνικό χρηματιστήριο, όπως λένε, βιώνει μια περίοδο όπου οι εταιρικές κινήσεις έχουν αρχίσει να δημιουργούν μια κινητικότητα που έλειπε για χρόνια από την ελληνική αγορά. Και όσο αυτή η κινητικότητα συνεχίζεται, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται η πιθανότητα να έρθουν νέα κεφάλαια. Κάθε νέα συναλλαγή αυξάνει τη διασπορά, βελτιώνει τη ρευστότητα και δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τα διεθνή χαρτοφυλάκια που θέλουν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα.

Αρκετές εισηγμένες εξετάζουν ήδη κινήσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους.

«Όταν μια εταιρεία αυξάνει τη διασπορά της ή αποκτά μεγαλύτερη επενδυτική προβολή μέσω εταιρικών κινήσεων, συνήθως διευρύνεται και η επενδυτική της βάση», σημειώνει κορυφαίος αναλυτής και προσθέτει: «Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί στην αγορά θεωρούν ότι η τρέχουσα περίοδος μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δραστήρια διαστήματα των τελευταίων ετών». Ο ίδιος εκτιμά ότι αρκετές εισηγμένες εξετάζουν ήδη κινήσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους.

χρηματιστήριο Αθηνών

Μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια εξακολουθούν να αναζητούν αγορές που προσφέρουν αναπτυξιακές προοπτικές και υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τις ώριμες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης

Το παράθυρο ευκαιρίας παραμένει ανοιχτό

Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να στηρίζει το θετικό αφήγημα. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, τους πολέμους και τις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, η διάθεση ανάληψης ρίσκου δεν έχει εξαφανιστεί. Αντίθετα, μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια εξακολουθούν να αναζητούν αγορές που προσφέρουν αναπτυξιακές προοπτικές και υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τις ώριμες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης.

Αυτό εξηγεί γιατί αρκετές εταιρείες εμφανίζονται πρόθυμες να αξιοποιήσουν τη συγκυρία για να αντλήσουν κεφάλαια ή να αναδιαμορφώσουν τη μετοχική τους σύνθεση. Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι όσο το διεθνές κλίμα παραμένει υποστηρικτικό, τόσο περισσότερες εταιρικές κινήσεις θα εμφανίζονται στο προσκήνιο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε εταιρείες όπως η Coca-Cola HBC, η ΔΕΗ, αλλά και σε άλλους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που αυξάνουν σταδιακά το ειδικό τους βάρος στην αγορά.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ζητά περισσότερο βάθος

Το στοιχείο όμως που συζητείται περισσότερο είναι η αύξηση του… βάθους και η ελάττωση της υπερβολικής εξάρτησης από λίγες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι τράπεζες αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό της ανόδου των τελευταίων ετών, καθώς η εξυγίανση των ισολογισμών τους και η επιστροφή στην κερδοφορία προσέλκυσαν σημαντικά ξένα κεφάλαια. Όμως, η επόμενη φάση του χρηματιστηριακού κύκλου εκτιμάται ότι δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στον τραπεζικό κλάδο.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι αναλυτές, οι αποτιμήσεις των τραπεζών έχουν ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση και η συνέχιση της ανόδου προϋποθέτει τη συμμετοχή περισσότερων εταιρειών και περισσότερων κλάδων. Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε εταιρείες όπως η Coca-Cola HBC, η ΔΕΗ, αλλά και σε άλλους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που αυξάνουν σταδιακά το ειδικό τους βάρος στην αγορά.

Η πορεία του πληθωρισμού, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η πολιτική αβεβαιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν το διεθνές επενδυτικό κλίμα.

χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά συνοδεύεται από αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ δεν αποκλείεται να ενταθούν οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά τις ισχυρές αποδόσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια

Ο Σεπτέμβριος και οι πρώτες δοκιμασίες

Παρά τη θετική εικόνα, κανείς στην αγορά δεν θεωρεί ότι οι κίνδυνοι έχουν εξαφανιστεί. Το βασικό ρίσκο εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Η πορεία του πληθωρισμού, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η πολιτική αβεβαιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν το διεθνές επενδυτικό κλίμα. Αρκετοί επαγγελματίες της αγοράς θεωρούν ότι το φθινόπωρο θα αποτελέσει το πρώτο σοβαρό τεστ για τη συνέχεια της ανόδου.

Αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι το ενδεχόμενο μιας εξωτερικής αναταραχής που θα μπορούσε να μεταβάλει απότομα τη διάθεση των διεθνών επενδυτών

Ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά συνοδεύεται από αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ δεν αποκλείεται να ενταθούν οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά τις ισχυρές αποδόσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Το ενδεχόμενο μιας διόρθωσης δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Αντιθέτως, αρκετοί εκτιμούν ότι μια ελεγχόμενη υποχώρηση των τιμών θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη και υγιής για την αγορά.

Αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι το ενδεχόμενο μιας εξωτερικής αναταραχής που θα μπορούσε να μεταβάλει απότομα τη διάθεση των διεθνών επενδυτών. Προς το παρόν, πάντως, η αίσθηση που κυριαρχεί είναι ότι δεν διακρίνεται κάποιος άμεσος καταλύτης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια βίαιη ανατροπή του κλίματος.

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