Airbnb: Αύξηση πληρότητας 7,1%, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις

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Η μέση πληρότητα των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (όπως Airbnb κ.α.) ) στην ελληνική επικράτεια διαμορφώνεται στο 41,0%, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά +7,1% σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2025 (38,2%), όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece), βάσει της μελέτης που εκπόνησε για λογαριασμό του η εταιρεία Beyond (Affiliate Member του Συνδέσμου).

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια δυναμική χρονιά, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική άνοδο της πληρότητας σε εθνικό επίπεδο, επιμήκυνση του παραθύρου κρατήσεων, αλλά και στρατηγικές προσαρμογές στις τιμές.

Στα αξιοσημείωτα είναι επίσης ότι οι κρατήσεις πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 19,8 ημέρες νωρίτερα (+6,1% YoY), δείχνοντας πιο οργανωμένη συμπεριφορά από πλευράς των επισκεπτών.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια δυναμική χρονιά, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική άνοδο της πληρότητας σε εθνικό επίπεδο, επιμήκυνση του παραθύρου κρατήσεων, αλλά και στρατηγικές προσαρμογές στις τιμές.

«Η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης ωριμάζει προσαρμοζόμενη στις διεθνείς τάσεις. Οι ταξιδιώτες πλέον προγραμματίζουν και κλείνουν τη διαμονή τους πολύ νωρίτερα, γεγονός που επιτρέπει στους διαχειριστές να εξασφαλίζουν υψηλές πληρότητες, έστω και με στοχευμένες διορθώσεις στις τιμές όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

Βασικά Εθνικά Μεγέθη για μισθώσεις τύπου airbnb

Άνοδος Πληρότητας (Occupancy): Η μέση πληρότητα στην επικράτεια διαμορφώνεται στο 41,0%, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά +7,1% σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2025 (38,2%).

Διεύρυνση Παραθύρου Κρατήσεων (Booking Window): Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 19,8 ημέρες νωρίτερα (+6,1% YoY), δείχνοντας πιο οργανωμένη συμπεριφορά από πλευράς των επισκεπτών.

Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR): Καταγράφεται ήπια αποκλιμάκωση της τάξης του -4,5%, με τη μέση τιμή στα 104€ (έναντι 109€ το 2025)

Διάρκεια Διαμονής (Length of Stay): Σταθεροποιείται στις 3,6 νύχτες, παρουσιάζοντας μικρή μείωση (-4,1% YoY)

Αποκλίσεις και Τάσεις ανά Προορισμό

Η έκθεση της Beyond αναδεικνύει μια αγορά «δύο ταχυτήτων», με τους premium νησιωτικούς προορισμούς και τα μεγάλα αστικά κέντρα να ηγούνται της ανάπτυξης, ενώ ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν τάσεις εξομάλυνσης.

Σημαντικά συμπεράσματα, στρατηγικές ευκαιρίες

Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα αλλά και στρατηγικές ευκαιρίες για τον κλάδο.

Παρατηρείται μια «συμπίεση» στα τέλη του καλοκαιριού. Η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και έως τις 19 Αυγούστου. Μετά τις 28 Αυγούστου, ωστόσο, καταγράφεται απότομη κάμψη της πληρότητας και υποχώρηση των τιμών (στα 190€-215€ για τις premium αγορές), ένα φαινόμενο που αποτελεί πλέον δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής εποχικότητας.

Ανεκμετάλλευτη παραμένει η περίοδος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τα δεδομένα αναζητήσεων δείχνουν ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον (~2% αύξηση) γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου, το οποίο όμως δεν μετουσιώνεται σε κρατήσεις (η πληρότητα παραμένει στο 22%). Αυτό υποδεικνύει την ανάγκη για πιο ευέλικτες και ελκυστικές τιμολογιακές πολιτικές από τους διαχειριστές κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Τέλος αναδεικνύεται η ανάγκη για δυναμική τιμολόγηση (Dynamic Pricing) καθώς, για παράδειγμα, σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη και η Ρόδος, παρατηρείται έντονη μεταβλητότητα και απώλεια εσόδων λόγω της χρήσης σταθερών τιμών («flat rates») καθ’ όλη την εβδομάδα. Η Beyond συστήνει την υιοθέτηση εργαλείων δυναμικής τιμολόγησης για τη βελτιστοποίηση των εσόδων (RevPAN) μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακων.