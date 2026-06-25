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Κινεζική οικονομία: Πόσο κοντά βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε μια νέα περίοδο επιβράδυνσης;

Η εποχή των διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης φαίνεται να ανήκει οριστικά στο παρελθόν, καθώς η κινεζική οικονομία δοκιμάζεται από βαθύτερες διαρθρωτικές αδυναμίες

Economy 25.06.2026, 22:15
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Κινεζική οικονομία: Πόσο κοντά βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε μια νέα περίοδο επιβράδυνσης;
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Λίγα «οικονομικά θαύματα» έχουν αφήσει τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην παγκόσμια οικονομία όσο εκείνο της Κίνας.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η χώρα λειτουργούσε ως η «ατμομηχανή» της παγκόσμιας ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακούς ρυθμούς που έφτασαν ακόμη και το 14,2% το 2007.

Σήμερα όμως, το αφήγημα της ασταμάτητης ανόδου αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εισέρχεται σε μια περίοδο χαμηλότερης ανάπτυξης και αυξανόμενων προκλήσεων.

Κινεζική οικονομία: Ο χαμηλότερος στόχος ανάπτυξης εδώ και δεκαετίες

Όπως αναφέρει το Reuters, το Πεκίνο έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στις αγορές όταν αποφάσισε να μειώσει τον στόχο ανάπτυξης για το 2026 στο εύρος 4,5%-5%.

Πρόκειται για τον χαμηλότερο στόχο που έχει θέσει η κινεζική κυβέρνηση από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αντανακλά την αναγνώριση ότι οι συνθήκες που τροφοδότησαν το οικονομικό θαύμα των προηγούμενων δεκαετιών δεν υπάρχουν πλέον στον ίδιο βαθμό.

Οι συνθήκες που τροφοδότησαν το οικονομικό θαύμα των προηγούμενων δεκαετιών δεν υπάρχουν πλέον στον ίδιο βαθμό

Η κληρονομιά της πανδημίας

Αν και η κινεζική οικονομία ανέκαμψε μετά την άρση των αυστηρών περιορισμών της πολιτικής «Zero Covid», οι επιπτώσεις της πανδημίας παραμένουν ορατές.

Τα παρατεταμένα lockdowns αποδυνάμωσαν την εμπιστοσύνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ η ανάκαμψη που ακολούθησε αποδείχθηκε πιο αδύναμη από τις προσδοκίες των αγορών.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πανδημία λειτούργησε ως μεγεθυντικός φακός για αδυναμίες που επί χρόνια κρύβονταν πίσω από τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, αποκαλύπτοντας τα βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα της κινεζικής οικονομίας, τα οποία εξακολουθούν να επηρεάζουν την κατανάλωση, τις επενδύσεις και την αγορά ακινήτων.

Η κρίση ακινήτων συνεχίζει να βαραίνει την κινεζική οικονομία

Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρίσκεται η αγορά ακινήτων, η οποία επί χρόνια αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας.

Κινεζική οικονομία

Η οικονομική επιβράδυνση της Κίνας

Η παρατεταμένη πτώση των τιμών κατοικιών, η κρίση ρευστότητας των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων και η μείωση των επενδύσεων στον κλάδο έχουν επηρεάσει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και έχουν περιορίσει τη διάθεση για κατανάλωση.

Οι τιμές των ακινήτων έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 30% από τα υψηλά επίπεδα του 2021.

Η αδύναμη κατανάλωση και ο κίνδυνος αποπληθωρισμού

Παρά τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση, η εγχώρια κατανάλωση παραμένει υποτονική.

Τα κινεζικά νοικοκυριά εξακολουθούν να αποταμιεύουν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους, καθώς ανησυχούν για την αγορά εργασίας, την αξία των ακινήτων τους και τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει ότι η παρατεταμένη κρίση στον κλάδο των ακινήτων έχει αποδυναμώσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη, ενισχύοντας παράλληλα τις αποπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία.

Το αποτέλεσμα; Όπως εξηγεί το ΔΝΤ, η ανάπτυξη εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την εξωτερική ζήτηση.

Ωστόσο, η Κίνα δεν μπορεί να βασίζεται σε συνεχώς αυξανόμενες εξαγωγές για να προωθήσει μια βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Αυτό καθιστά τη στροφή προς μια ανάπτυξη με κινητήριο δύναμη την κατανάλωση πρωταρχική πολιτική προτεραιότητα.

Η αγορά εργασίας στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα

Παρά τη συνολικά χαμηλή επίσημη ανεργία, η κινεζική αγορά εργασίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση για τους νέους, καθώς η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η κρίση στον κλάδο των ακινήτων και η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς έχουν περιορίσει τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αβεβαιότητα γύρω από την αγορά εργασίας αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που τα κινεζικά νοικοκυριά εμφανίζονται απρόθυμα να αυξήσουν τις δαπάνες τους, επιλέγοντας αντίθετα να ενισχύσουν τις αποταμιεύσεις τους.

Το δημογραφικό πρόβλημα που γίνεται οικονομικός πονοκέφαλος

Ένας ακόμη παράγοντας που περιορίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Κίνας είναι η γήρανση του πληθυσμού.

Η χώρα βλέπει πλέον το εργατικό της δυναμικό να συρρικνώνεται, εξέλιξη που αυξάνει το κόστος εργασίας και περιορίζει τη δυνατότητα διατήρησης υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Η μετάβαση από μια οικονομία που βασιζόταν στη μαζική παραγωγή και την άφθονη εργασία σε ένα μοντέλο που στηρίζεται περισσότερο στην τεχνολογία και την καινοτομία αποδεικνύεται σύνθετη και χρονοβόρα.

Η επόμενη μέρα για την κινεζική οικονομία

Παρά τις δυσκολίες, οι διεθνείς οργανισμοί δεν προβλέπουν κατάρρευση της κινεζικής οικονομίας.

Αντίθετα, εκτιμούν ότι η χώρα εισέρχεται σε μια νέα φάση πιο ώριμης ανάπτυξης, με χαμηλότερους αλλά πιο βιώσιμους ρυθμούς.

Το στοίχημα για το Πεκίνο είναι να ενισχύσει την εσωτερική κατανάλωση, να περιορίσει την εξάρτηση από τις εξαγωγές και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην αγορά ακινήτων.

Η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της μετάβασης δεν αφορά μόνο την Κίνα, αλλά και την παγκόσμια οικονομία, η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις επιδόσεις του κινεζικού γίγαντα…

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