Τράπεζα Πειραιώς: Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ και αυξήσεις για όλους μέσω επιχειρησιακής σύμβασης

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Στην υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) κατόπιν συμφωνίας με τους συλλόγους των εργαζομένων της, προχώρησε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια μετά από διαπραγμάτευση που διήρκεσε περισσότερο από δύο μήνες. Πρόκειται σύμφωνα με τους εργαζόμενους, για μία σύμβαση που φέρνει τομές σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο, ξεπερνώντας κατά πολύ οποιαδήποτε έχει υπογραφτεί την τελευταία δεκαπενταετία.

Αναλυτικότερα, με την νέα ΕΣΣΕ κατοχυρώνονται ουσιαστικά οφέλη για το σύνολο του προσωπικού, θέτοντας νέα δεδομένα για ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζόμενων στην Πειραιώς, επιτεύχθηκαν τα εξής:

– ‎Καθιέρωση Ελάχιστου Κατώτατου Μισθού 1.700,00 € για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς, από 01/02/2027.

– ‎Πραγματική συνολική προσαύξηση του επιχειρησιακού επιδόματος κατά 255,00 € για όλους στην τριετία 2027-2029, ασυμψήφιστη με μελλοντικές αυξήσεις ή οικειοθελείς παροχές:

+110,00 € από 1/1/2027, με το ποσό να ανέρχεται στα 160,00 €.

+60,00 € από 1/1/2028, με το ποσό να ανέρχεται στα 220,00 €.

+85,00 € από 1/1/2029, με το ποσό να ανέρχεται στα 305,00 €.

– Καθιέρωση νέων, πρόσθετων επιχειρησιακών επιδομάτων ευθύνης ύψους 70,00 € και 80,00 € για ρόλους ευθύνης, τόσο στο δίκτυο καταστημάτων όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες, ως εξής:

Καταστήματα

80,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλο branch manager

70,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλους UBO, PBO, SBO

Κεντρικές Υπηρεσίες

80,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλο senior manager

70,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλο manager

– Άμεσες παροχές σε όλους τους εργαζομένους για το 2026

Προπληρωμένη Κάρτα Σκλαβενίτη 250,00 €, από 01/07/2026, για όλους τους εργαζόμενους μέχρι και το επίπεδο ευθύνης senior manager και 100,00 €, για τους εργαζόμενους με επίπεδο ευθύνης director.

Έκτακτη εισφορά 210,00 € στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, από 01/09/2026, για όλους τους εργαζόμενους με αποδοχές μέχρι 5.000,00 €.

Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, αξίας 200,00 € σε κάθε εργαζόμενο με επίπεδο ευθύνης μέχρι και director, από 01/11/2026.

Ουσιαστική Ενίσχυση των Οικογενειακών και άλλων Κοινωνικών Επιδομάτων

Επίδομα τρίτεκνων & πολύτεκνων: Αύξηση κατά 50 €, από 1/9/2026 – διαμορφώνεται στα 150 € ανά παιδί, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών και το 25ο έτος.

Επίδομα χηρείας: Αύξηση κατά 30 €, από 1/7/2027 – διαμορφώνεται στα 100 €.

Εφάπαξ ενίσχυση για την γέννηση τρίτου παιδιού και πάνω: Αύξηση κατά 3.000 € – φτάνει πλέον τα 5.000 €.

– Διάταξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Κωδικοποίηση της Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης για την Τηλεργασία