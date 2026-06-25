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Τράπεζες: Τι δείχνει έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες

Τι καταγράφει κοινή έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ για την «ποιότητα εργασίας» και το εργασιακό περιβάλλον στον τραπεζικό τομέα

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 25.06.2026, 07:00
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Τράπεζες: Τι δείχνει έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Αυξημένος φόρτος εργασίας, ανεπάρκεια μισθών, επαγγελματική εξουθένωση, προβληματικό εργασιακό περιβάλλον και συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για τα στοιχεία που συνθέτουν το εργασιακό περιβάλλον των τραπεζών, σύμφωνα με τις απόψεις των εργαζόμενων στα πιστωτικά ιδρύματα.

Η ανησυχητική εικόνα προέρχεται από τα στοιχεία της έρευνας που έκαναν από κοινού το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και η ΟΤΟΕ με τη συμμετοχή 4.452 τραπεζοϋπαλλήλων γύρω από την «ποιότητα εργασίας» (Job Quality) στον τραπεζικό κλάδο. Η πρόσκληση συμμετοχής εστάλη στο σύνολο του κλάδου αι ανταποκρίθηκε περίπου το 15%.

Τράπεζες: Τα ευρήματα της έρευνας

Τα ευρήματα έρευνας αναδεικνύουν συσσώρευση πιέσεων που συνδέονται με τον χρόνο εργασίας, την επάρκεια των αποδοχών, την επαγγελματική εξουθένωση και τα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης.

Πάνω από οκτώ στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω έλλειψης προσωπικού ή αναδιοργάνωσης (84,3%).  Σχεδόν το ίδιο ποσοστό αναφέρει ότι εργάζεται συχνά υπό πίεση χρόνου και με απαιτητικές προθεσμίες (83,8%).

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ο εργασιακός φόρτος, οι προθεσμίες, οι στόχοι και οι διαρκείς αναδιαρθρώσεις συγκροτούν έναν πυρήνα εντατικοποίησης της καθημερινής εργασίας.

Ταυτοχρόνως, επτά στους 10 εργαζόμενους θεωρούν ότι ο μισθός τους δεν είναι επαρκής σε σχέση με τις ευθύνες της θέσης τους (67,4%), ενώ δύο στους τρείς αμφισβητούν τη διαφάνεια στην κατανομή των μπόνους και των ανταμοιβών απόδοσης (66,7%). Πάνω από 6 στους 10 δηλώνουν ότι δεν αμείβονται δίκαια σε σύγκριση με συναδέλφους σε αντίστοιχες θέσεις (64,4%). Ενώ περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους αναφέρουν ότι ο μισθός τους δεν καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες.

Ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η μισθολογική δυσαρέσκεια δεν αφορά μόνο το ύψος των αποδοχών. Συνδέεται με την αίσθηση ότι οι ευθύνες, η απόδοση, η διαθεσιμότητα, ακόμη και η υπέρβαση του ωραρίου, δεν αναγνωρίζονται επαρκώς. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εμφανίζεται να μην αρκεί από μόνη της για την ουσιαστική αντιμετώπιση της μη αμειβόμενης υπέρβασης του συμβατικού ωραρίου.

Εξουθένωση

Το εργασιακό περιβάλλον εμφανίζει δύο όψεις: η ισχυρή συναδελφικότητα συνυπάρχει με προβληματικές συμπεριφορές, υψηλή ένταση και πολύ χαμηλή θετική αξιολόγηση των μέτρων πρόληψης της εξουθένωσης. Η συνολική ικανοποίηση και η πρόθεση αναζήτησης εργασίας εκτός τράπεζας δείχνουν ότι η ποιότητα της εργασίας επηρεάζει άμεσα τη σχέση των εργαζομένων με την εργασία και την προοπτική παραμονής του.

Περίπου επτά στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι η τράπεζα δεν λαμβάνει ενεργά μέτρα πρόληψης της εργασιακής εξουθένωσης (69,2%). Ενώ μόνο επτά στους 100 συμφωνούν ότι λαμβάνονται ενεργά μέτρα πρόληψης του «burnout» (7,2%) – επαγγελματική εξουθένωση. Ταυτοχρόνως σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι έχουν υπάρξει μάρτυρες αποκλεισμού, παρενόχλησης ή τοξικής συμπεριφοράς (45,1%).

Τέλος η έρευνα καταγράφει περιορισμένη συμμετοχή στις αποφάσεις. Οι οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές φαίνεται να γίνονται αντιληπτές μέσα σε κλίμα χαμηλής εμπιστοσύνης, αβεβαιότητας και ανεπαρκούς προστασίας. Όταν οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό των αλλαγών που επηρεάζουν την εργασία τους, η τεχνολογική μετάβαση δεν βιώνεται αυτονόητα ως ευκαιρία. Σχεδόν οκτώ στους 10 εργαζόμενους θεωρούν ότι η γνώμη τους δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων της τράπεζας που αφορούν την εργασία τους (77,5%). Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι δεν συμμετέχουν σε αποφάσεις που επηρεάζουν την εργασία τους (51,4%).

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