UBS: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

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Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες δεν εμφανίζουν υπερβολικά «φορτωμένες» επενδυτικές θέσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες, σύμφωνα με νέα ανάλυση της UBS, η οποία εξετάζει τη θέση των επενδυτών στις τραπεζικές μετοχές μέσω των δικών της δεικτών “crowding”.

Η ελβετική επενδυτική τράπεζα αναλύει τα στοιχεία για την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, συγκρίνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο με τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές όσο και με τις τράπεζες των αναδυόμενων αγορών της περιοχής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA).

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, με ημερομηνία 19 Ιουνίου 2026, οι ελληνικές τράπεζες δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα «συνωστισμένες» από πλευράς επενδυτικών τοποθετήσεων σε σχέση με το ιστορικό τους από τα μέσα του 2025, όταν ξεκινά η συγκρίσιμη βάση δεδομένων της UBS. Αντίστοιχα, ούτε στο ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον «φορτωμένων» μετοχών.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται όταν η σύγκριση γίνεται με τις αναδυόμενες αγορές της περιοχής EMEA. Εκεί, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο δημοφιλών επενδυτικών επιλογών, ιδιαίτερα έναντι των τραπεζών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA), αλλά και των νοτιοαφρικανικών τραπεζών.

Η μετάβαση στους ανεπτυγμένους δείκτες αλλάζει το πλαίσιο σύγκρισης

Η UBS επισημαίνει ότι, καθώς οι ελληνικές τράπεζες οδεύουν προς την ένταξή τους στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών, με σημαντικότερο ορόσημο τον δείκτη MSCI Developed Markets έως τον Μάιο του 2027, συγκρίνονται ολοένα και περισσότερο με τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Παράλληλα, εξακολουθούν να θεωρούνται σχετικά «φορτωμένες» στο πλαίσιο των αναδυόμενων αγορών της EMEA, κυρίως έναντι των τραπεζών της περιοχής MENA και της Νότιας Αφρικής. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Investec, την οποία η UBS χαρακτηρίζει ως την πλέον «φορτωμένη» τραπεζική μετοχή μεταξύ των τραπεζών που καλύπτει στην περιοχή.

Η ελβετική επενδυτική τράπεζα σημειώνει επίσης ότι οι ελληνικές τράπεζες επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τις διοικήσεις τους να εξακολουθούν να εμφανίζονται αισιόδοξες για τις προοπτικές αύξησης της εταιρικής πιστωτικής επέκτασης. Όπως επισημαίνεται, βασικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, διατήρησαν τη δυναμική τους παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Εθνική και Alpha οι πιο «φορτωμένες» – Eurobank και Πειραιώς ακολουθούν

Σε επίπεδο επιμέρους τραπεζών, η UBS διαπιστώνει ότι η Εθνική Τράπεζα παραμένει η περισσότερο «φορτωμένη» από πλευράς επενδυτικών θέσεων, ενώ ακολουθεί η Alpha Bank, αν και η τελευταία έχει παρουσιάσει πρόσφατα κάποια αποκλιμάκωση.

Αντίθετα, τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και η Eurobank κατέγραψαν σημαντική μείωση του δείκτη «crowding» από τον Απρίλιο και μετά. Παρότι τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκε αισθητή ανάκαμψη των σχετικών τοποθετήσεων, και οι δύο εξακολουθούν να κινούνται κάτω από τον μέσο όρο του ιστορικού εύρους τους.

Η Εθνική Τράπεζα είναι, σύμφωνα με την UBS, η μοναδική ελληνική τράπεζα που συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον «φορτωμένων» τραπεζικών μετοχών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καταλαμβάνοντας θέση στο top 15.

Πώς υπολογίζει η UBS τον δείκτη «crowding»

Η UBS εξηγεί ότι ο δείκτης «crowding» αποτελεί εργαλείο αποτύπωσης της επενδυτικής τοποθέτησης σε κάθε μετοχή και βασίζεται σε συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών πηγών δεδομένων.

Στη μεθοδολογία ενσωματώνονται στοιχεία από δραστηριότητα prime brokerage, δεδομένα δανεισμού μετοχών (stock lending), τις κανονιστικές δηλώσεις 13F, καθώς και ιδιόκτητα δεδομένα της τράπεζας. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ταυτόχρονη αξιολόγηση τόσο των long όσο και των short θέσεων, προσφέροντας, σύμφωνα με την UBS, πιο αξιόπιστη εικόνα της πραγματικής επενδυτικής τοποθέτησης σε σχέση με μεθόδους που βασίζονται αποκλειστικά στην πορεία της τιμής των μετοχών ή σε τεχνικούς δείκτες.

Συνολικά, η UBS καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν εμφανίζουν υπερβολικό επενδυτικό συνωστισμό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ωστόσο εξακολουθούν να αποτελούν από τις πλέον δημοφιλείς τραπεζικές επιλογές στις αναδυόμενες αγορές της περιοχής EMEA.