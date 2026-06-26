Flyover: Κλείνει για ένα 48ωρο η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης

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Κλείνει ξανά από το βράδυ της Παρασκευής, 26 Ιουνίου, και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για την κατασκευή του Flyover. Συγκεκριμένα, αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 23:00 και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κ11, Πυλαίας – Πανοράματος.

Λόγω του αποκλεισμού θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αναφέρει η τροχαία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της διεύθυνσης τροχαίας Θεσσαλονίκης:

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (26/06/2026) και ώρα 23:00, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11.

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.

Το Σάββατο (27/06/2026) και περί ώρα 05:00, θα εφαρμοστεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος. Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Τζων Κέννεντυ (αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος) από το ύψος της παρόδου Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

Επισημαίνεται ότι από ώρα 08:00 έως ώρα 16:00 του Σαββάτου (27-06-2026) και από ώρα 10:00 έως ώρα 22:00 της Κυριακής (28-06-2026) δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων επί της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγορά) έως τον Κόμβο Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος).

Από ώρα 18:00΄ της Παρασκευής (26-06-2026) έως ώρα 18:00 της Κυριακής (28-06-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών:

– Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή.

– Γ’ Σεπτεμβρίου, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία.

– Εθνικής Αμύνης, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ανωτέρω αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».