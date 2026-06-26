Πλαφόν κέρδους: Η συνάντηση στο Μαξίμου που θα κρίνει τις τιμές έως το τέλος του 2026

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Την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου λήγει η τετράμηνη περίοδος εφαρμογής του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους. Την προηγούμενη ημέρα, την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου και υπό την προεδρία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη πρόκειται να συναντηθούν και να συζητήσουν επί του θέματος, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων κ. Γιάννης Γιώτης και ο πρόεδρος της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος κ. Γιάννης Μασούτης.

Η κυβερνητική πρόταση την οποία έχει επεξεργαστεί ο υπουργός Ανάπτυξης και την έχει υιοθετήσει ο πρωθυπουργός είναι η κατάργηση του πλαφόν από την 1η Ιουλίου και η επεξεργασία μιας λίστας βασικών καταναλωτικών προϊόντων, οι τιμές των οποίων από την 1η Σεπτεμβρίου – και για ένα τετράμηνο, πιθανόν ως τις 31 Δεκεμβρίου – θα μειωθούν σε ένα ποσοστό που θα μπορεί να γίνει «αντιληπτό» από τους καταναλωτές. Σχετικά έχει αναφερθεί προ εβδομάδων ο ΟΤ. Μία παραλλαγή αυτής της εκδοχής είναι να ανανεωθεί και για άλλους δύο μήνες η ρύθμιση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους και σ΄ αυτό το διάστημα να γίνει η σχετική προεργασία για την προαναφερόμενη λίστα, ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν οι μειώσεις.

Εθνική συμφωνία VS Πλαφόν κέρδους

Όπως είναι γνωστό το «τεχνικό» μέρος της συμφωνίας – «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» την αποκαλεί ο κ. Μητσοτάκης – θα το επεξεργαστεί η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη. Δηλαδή θα συντάξει την λίστα των προϊόντων και εν συνεχεία θα αναλάβει να έρθει σε επαφή με τις βιομηχανίες – ελληνικές και πολυεθνικές – για τους κωδικούς που πρόκειται να δώσει η κάθε μία, αλλά και για το ύψος της μείωσης. Τα εργαλεία» της εν προκειμένω θα είναι οι έρευνες της Νielsen και της Circana.

Επ΄ αυτού αξίζει να σημειωθεί ότι στο ποσοστό της μείωσης που πρόκειται να κάνουν οι προμηθευτικές επιχειρήσεις, οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ πρόκειται να προσθέσουν κι αυτές ένα επιπλέον ποσοστό μείωσης. Πηγές της αγοράς με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ, επιβεβαιώνοντας την συνάντηση, είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τις προαναφερόμενες παραλλαγές του βασικού σεναρίου. Άλλες έλεγαν πως είναι προτιμότερη η δίμηνη παράταση του πλαφόν έτσι ώστε οι συζητήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής με τις προμηθευτικές εταιρείες να γίνουν σε ένα πιεστικό πλαίσιο – χωρίς αποκλίσεις στην εμπορική πολιτική… – ενώ άλλες πηγές ανέφεραν πως όσο πιο γρήγορα καταργηθεί το πλαφόν τόσο καλύτερα.

Τα budget για τις προσφορές και η κρίσιμη Δευτέρα

Σε κάθε περίπτωση όμως ανέφεραν πως αν και τα budget των προμηθευτικών εταιρειών έχουν μειωθεί ή στην καλύτερη περίπτωση έχουν μείνει στάσιμα, ωστόσο για το τελευταίο τετράμηνο του χρόνου έχουν φροντίσει ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για την προώθηση των προϊόντων του και για να στηρίξουν τις πωλήσεις τους. Εν προκειμένω ένα σημαντικό τμήμα αυτών των κεφαλαίων θα τα ρίξουν για την μείωση των τιμών στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Ως εκ τούτου η συνάντηση της Δευτέρας θα κρίνει το πολιτικό πλαίσιο της συμφωνίας και τα υπόλοιπα θα διευθετηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Από κυβερνητικής πλευράς η προαναφερθείσα συμφωνία είναι εξαιρετικά κρίσιμη και τούτο διότι ήδη βρισκόμαστε σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών ante portas, ενώ παράλληλα όλες οι έρευνες κοινής γνώμης έχουν αναδείξει το θέμα της ακρίβειας ότι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.