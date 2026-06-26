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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου και τα επιδόματα ΔΥΠΑ

Το ποσό των 1.191.311.337,31 ευρώ θα καταβληθεί σε 1.740.042 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Economy 26.06.2026, 17:57
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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου και τα επιδόματα ΔΥΠΑ
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Το ποσό των 1.191.311.337,31 ευρώ θα καταβληθεί σε 1.740.042 δικαιούχους, κατά την περίοδο 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.

• Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 του νόμου 4778/2021.

• Στις 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026

• Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τι πληρώνει η ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 13.000.000 ευρώ σε 19.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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