Χρηματιστήριο Αθηνών: Motor Oil, Coca Cola και τράπεζες ανέβασαν τον Γενικό Δείκτη

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Με κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας λάβει σημαντική ώθηση τόσο από τον τραπεζικό κλάδο όσο και από την Coca Cola και τη Motor Oil, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος της περασμένης εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,74% στις 2.467,50 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.459,69 μονάδων (+0,42%) και 2.477,64 μονάδων (+1,16%). Ο τζίρος ανήλθε στα 238,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,4 εκατ. τεμάχια αξίας 51,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,83% στις 6.255,10 μονάδες, ενώ στο -0,51% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.191,11 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,26% στις 2.768,64 μονάδες.

Motor Oil, τράπεζες και Coca Cola έδωσαν το σήμα

Με την Coca Cola να συνεχίζει το ράλι της, αλλά και τις τράπεζες να βγαίνουν από την εσωστρέφεια των τελευταίων ημερών, το ΧΑ κατάφερε να υπερκεράσει τις ανησυχίες που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις του Σαββατοκύριακου και να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Υποστηρικτικό ήταν και το σχόλιο της Moody’s για την επίδραση της νέας ρύθμισης των δανείων του ν. Κατσέλη, με το κόστος για τις ελληνικές τράπεζες να κρίνεται διαχειρίσιμο, προσφέροντας ανακούφιση στον κλάδο.

Στο μεταξύ, όπως επισημαίνει και ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, οι πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένες, καθώς όχι μόνο καλύπτονται πλήρως, αλλά προσφέρουν και άμεσες υπεραξίες στους επενδυτές που συμμετέχουν. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε στις πρόσφατες εκδόσεις της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς και αυξάνει το ενδιαφέρον για νέες χρηματοδοτήσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, τα ξένα κεφάλαια συνεχίζουν να εισρέουν στην ελληνική αγορά αναζητώντας ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ ολοένα και περισσότερες εισηγμένες περνούν σε ανοδική τροχιά. Ωστόσο, η διάχυση της ανόδου στο σύνολο της αγοράς δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, καθώς αρκετές μετοχές που στηρίζονται κυρίως σε εγχώρια κεφάλαια κινούνται με βραδύτερους ρυθμούς. Το επόμενο διάστημα, καταλήγει, θα κριθεί από την ικανότητα των εισηγμένων να παρουσιάσουν πειστικά επενδυτικά σχέδια, προσελκύοντας τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους.

Σε τεχνικό επίπεδο, η Fast Finance επισημαίνει ότι η διόρθωση που ακολούθησε μετά την επίτευξη του στόχου των 2.500 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη θεωρείται φυσιολογική και, μέχρι στιγμής, δεν έχει αλλοιώσει τη μακροπρόθεσμη ανοδική τάση της αγοράς. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην περιοχή των 2.430 μονάδων και κυρίως στη ζώνη του προηγούμενου υψηλού, πάνω από τις 2.400 μονάδες, καθώς η συμπεριφορά του δείκτη στα συγκεκριμένα επίπεδα θα καθορίσει την επόμενη ανοδική κίνηση και τα βραχυπρόθεσμα σημεία στήριξης.

Όπως αναφέρει, η μακροπρόθεσμη εικόνα παραμένει αμετάβλητη και ξεκάθαρα ανοδική, ενώ οι τεχνικοί δείκτες έχουν πλέον αποφορτιστεί από τις υπεραγορασμένες ζώνες τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εβδομαδιαίο ορίζοντα. Παράλληλα, τα ωριαία διαγράμματα δείχνουν ότι η αγορά κινείται πλέον σε υποτιμημένες ζώνες, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέα ανοδική αντίδραση. Η σταδιακή υποχώρηση των συναλλαγών, που ήδη καταγράφεται, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένδειξη εκτόνωσης των ρευστοποιήσεων από την κατοχύρωση κερδών και θα μπορούσε να δημιουργήσει τις βάσεις για την επόμενη ανοδική κίνηση της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, στο τέλος η Motor Oil έκανε το άλμα του 3,30%, όπου και έκλεισε, με την Coca Cola να ακολουθεί με το δικό της +2,14%. Άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Λάμδα, Jumbo, Metlen, Aktor και Optima.

Στον αντίποδα, η Cenergy έχασε 2,18%, με τις ΔΑΑ και Aegean να σημειώνουν απώλειες 1,21% και 1,16% αντίστοιχα. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΕΛΧΑ, Τιτάν, Credia, OTE, Allwyn, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ. Χωρίς μεταβολή οι Κύπρου και Helleniq Energy.