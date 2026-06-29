Alpha Trust: Με ποσοστό 96,95% η Alpha Bank

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Στο 96,95% διαμορφώνεται στο ποσοστό της Alpha Bank στην Alpha Trust μετά την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έναντι προσφερόμενου τιμήματος 20,20 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς.

Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε την 29.05.2026 και έληξε την 26.06.2026 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, 116 μέτοχοι, αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά

861.278 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 27,34% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Ο προτείνων δεν απέκτησε μετοχές μέσω της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, με την εξαίρεση της απόκτησης την 24.06.2026 μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των 2.193.345 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,61% του συνολικού καταβελημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε εκτέλεση των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών που είχαν συναφθεί μεταξύ του προτείνοντα και των πωλητών Μετόχων στις 04.04.2026. Συνεπώς, η προϋπόθεση να έχει αποκτήσει ο προτείνων τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών (66,67%) έχει ικανοποιηθεί.

Η καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος στους αποδεχόμενους μετόχους θα ξεκινήσει την ή περί την 30.06.2026. Η Alpha Bank, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη διαγραφή των μετοχών της Alpha Trust από το Χρηματιστήριο.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Alpha Bank για ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και τη διεύρυνση των επενδυτικών υπηρεσιών της.