 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(11) "Real Estate"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2

Το Eudora Fund 2 της Invel Real Estate εστιάζει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με κύριες αγορές την Ελλάδα και την Ιταλία

Ακίνητα 29.06.2026, 15:25
Σχολιάστε
Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tην ολοκλήρωση του Invel Eudora Fund 2 (“the Fund”), ανακοίνωσε η Ιnvel Real Estate (“Invel”), μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στον τομέα του Real Estate, εξασφαλίζοντας συνολικές δεσμεύσεις κεφαλαίων άνω των 400 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με την δανειακή χρηματοδότηση και κεφάλαια συνεπένδυσης το Fund θα διαθέτει δυνατότητα επενδύσεων που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Πού εστιάζει η Invel Real Estate

Το Eudora Fund 2 της Invel εστιάζει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με κύριες αγορές την Ελλάδα και την Ιταλία, δύο αγορές που προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικές επενδυτικές προοπτικές καθώς χαρακτηρίζονται από δομικές διαφορές μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατακερματισμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης εξειδικευμένων εταιρειών στον κλάδο των ακινήτων.

Το Eudora Fund 2 επενδύει σε όλο το εύρος της κεφαλαιακής διάρθρωσης με δύο πυλώνες: αφενός την παροχή λύσεων ρευστότητας / ανακεφαλαιοποιήσεων, και αφετέρου επενδύσεις σε μεμονωμένα ακίνητα, χαρτοφυλάκια και εταιρείες. Το Fund επικεντρώνεται σε περιπτώσεις όπου οι αποτιμήσεις δεν αντανακλούν πλήρως τη θεμελιώδη αξία των περιουσιακών στοιχείων, οι συνθήκες της αγοράς δημιουργούν ελκυστικές επενδυτικές δυνατότητες και υπάρχουν σημαντικές προοπτικές δημιουργίας υπεραξίας.

Η ισχυρή υπερκάλυψη αποτυπώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των επενδυτών στη διαφοροποιημένη επενδυτική στρατηγική της Invel καθώς και στο ισχυρό ιστορικό επιδόσεων (track record), στη βαθιά γνώση των τοπικών αγορών και την αποδεδειγμένη ικανότητα να εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες εκτός οργανωμένης αγοράς (off-market).

Διαφοροποιημένο επενδυτικό κοινό

Σε αυτό το πλαίσιο, η Invel πέτυχε να προσελκύσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό κοινό υψηλής ποιότητας τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αμερική, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, family offices, ιδρύματα και ασφαλιστικά ταμεία.

Μέχρι σήμερα, έχει δεσμευθεί περίπου το 60% των συνολικών κεφαλαίων του Fund σε 10 επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ιταλία. Οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν τους τομείς της κατοικίας, της φιλοξενίας, των logistics και των δομημένων χρηματοδοτήσεων (structured financing). Σε αυτές περιλαμβάνονται η στρατηγική συνεργασία με τη YellowSquare για τη δημιουργία μιας κορυφαίας υβριδικής πλατφόρμας φιλοξενίας (glostels) με στόχο περισσότερες από 5.000 κλίνες στη Νότια Ευρώπη, καθώς και χρηματοδότηση ύψους €111,2 εκατ. για τη στήριξη της μετατροπής του εμβληματικού Hotel Majestic, στη Via Veneto της Ρώμης, σε Baccarat Hotel Rome.

Αξίζει να τονιστεί ότι το Eudora Fund 2 ενσωματώνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σε όλο το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Invel σε μια επενδυτική προσέγγιση που σέβεται τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών όπου δραστηριοποιείται.

Ενδεικτικό παράδειγμα η δημιουργία, της πρώτης εξειδικευμένης πλατφόρμας ευέλικτης κατοικίας (flexible living) στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 2.000 κατοικιών, όπου κάθε ακίνητο σχεδιάζεται με γνώμονα την ανθεκτικότητα στον χρόνο και στην κλιματική αλλαγή, με άριστη θερμομόνωση, αερισμό με εναλλάκτες θερμότητας, κεντρικό κλιματισμό υψηλής απόδοσης, προκατασκευασμένα τμήματα και ευρεία χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Managing Partner & Founder της Invel Real Estate, δήλωσε ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση της συγκέντρωσης κεφαλαίων του Fund και η υπέρβαση του αρχικού μας στόχου αποτελούν ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Στην Invel, λειτουργούμε διαχρονικά με τη νοοτροπία του ιδιοκτήτη: επενδύουμε μαζί με τους επενδυτές μας σε πλήρη ευθυγράμμιση συμφερόντων και με μακροπρόθεσμη δέσμευση στη δημιουργία αξίας. Από την ίδρυσή μας, έχουμε πετύχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα μέσα από μια πειθαρχημένη προσέγγιση στον εντοπισμό ευκαιριών, τη δομή των συναλλαγών και την ενεργή διαχείριση των επενδύσεών μας, αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση και τις μακροχρόνιες σχέσεις μας στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Κοιτάζοντας μπροστά, οι επενδυτικές ευκαιρίες στις αγορές-στόχους μας παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές και παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνέχιση της δημιουργίας ισχυρών, αποδόσεων προσαρμοσμένων πάντα στους κινδύνους μεταβλητότητας».

Ισχυρή σχέση ρίσκου – απόδοσης

Ο Gabriele Magotti, Partner & Chief Investment Officer της Invel Real Estate, δήλωσε πως «η Νότια Ευρώπη εξακολουθεί να προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, με ισχυρή σχέση ρίσκου-απόδοσης. Αυτές οι ευκαιρίες τροφοδοτούνται από τις διαρθρωτικές ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης, τις διαφοροποιήσεις που δημιουργούνται στις αγορές και τη συνεχιζόμενη ανάγκη για ευέλικτες λύσεις κεφαλαίου, στοιχεία που αναδεικνύουν άμεσα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Invel. Από την πρώτη φάση συγκέντρωσης κεφαλαίων του Fund έως σήμερα, έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε κλάδους με ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη προσφοράς και ζήτησης, κυρίως μέσα από off-market συναλλαγές δομημένες ώστε να προσφέρουν ισχυρές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Η Invel συνδυάζει την ευελιξία ενός τοπικού επενδυτή με την πειθαρχία και τη θεσμική προσέγγιση ενός διεθνούς διαχειριστή κεφαλαίων, δημιουργώντας μια ισχυρή επενδυτική πλατφόρμα που συνεχίζει να τροφοδοτεί μια σημαντική δεξαμενή ευκαιριών για τους επενδυτές μας».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Economy

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
ΕTEπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις και στην Ελλάδα
Βιομηχανία

Τριπλασιάζει η ΕΤΕπ τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Economy

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;
Economy

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;
Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2
Ακίνητα

Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2
Θεοδωρικάκος: Τέλος το πλαφόν – Δέσμευση για πάγωμα τιμών
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος το πλαφόν - Η δέσμευση για τις τιμές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Attica Stores: Η IPO που αλλάζει τους κανόνες των εισαγωγών στο Euronext Athens
Business

Τα ρεκόρ και οι καινοτομίες που έφερε η IPO της Attica Stores

Η δημόσια εγγραφή της Attica Stores συγκέντρωσε περισσότερους από 4.000 επενδυτές – Το καινοτόμο μοντέλο της διάθεσης μετοχών χωρίς αύξηση κεφαλαίου

Γιώργος Μανέττας
ΚΕΦΙΜ: Οι Ελληνες θα εργαστούν 179 ημέρες για φόρους και εισφορές το 2026
Economy

Φόροι και εισφορές «τρώνε» τα εισοδήματα 6 μηνών

Στην 9η θέση της Ευρώπης η Ελλάδα στους φόρους - Τι δείχνει νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου
Economy

Με το βλέμμα στους μικρομεσαίους το «καλάθι» της ΔΕΘ

Τα σενάρια για μέτρα στην 90η ΔΕΘ - Αλλαγές στη φορολογία των ΜμΕ, στο τέλος επιτηδεύματος και στην προκαταβολή φόρου

Ντίνος Σιωμόπουλος
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τον Τραμπ – Δεν μπορεί να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ
World

«Φρένο» στον Λευκό Οίκο – Η ανεξαρτησία της Fed βγαίνει νικήτρια

Στις ΗΠΑ, η απόφαση-ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου προστατεύει την ανεξαρτησία της Federal Reserve και περιορίζει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ

Νατάσα Σινιώρη
Νόμος Κατσέλη: Τα άτοκα δάνεια και η πιθανή επόμενη μάχη
Economy

Τα άτοκα δάνεια του ν. Κατσέλη και η πιθανή επόμενη μάχη

Ο Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει και οφειλέτες που μένουν εκτός της τελευταίας ρύθμισης με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αγης Μάρκου
Ελληνικά νοικοκυριά: Αυξήθηκε 23% ο πλούτος αλλά η σύγκλιση αργεί
Economy

Ανεβαίνει ο πλούτος των νοικοκυριών, αλλά η σύγκλιση δεν ήρθε…

Ο πλούτος για τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα με την ΕΚΤ ανήλθε στα 117.936 ευρώ – Παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα προ της οικονομικής ύφεσης

Αναστάσιος Μαντικίδης
Sephora: Εισάγει «ήσυχες ώρες» στα καταστήματα για μια πιο ήρεμη εμπειρία αγορών
Business

Καταστήματα... εκκλησίες: Η Sephora αλλάζει το shopping

Η Sephora εφαρμόζει παγκοσμίως τις «ήσυχες ώρες», δημιουργώντας ένα πιο ήρεμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον αγορών για όλους τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Εξοχική κατοικία: Θησαυρό σε Κρήτη και Ιόνιο αναζητούν οι ξένοι επενδυτές
Ακίνητα

Θησαυρό στην Ελλάδα αναζητούν οι ξένοι - Οι περιοχές «μαγνήτες»

Γιατί εκτινάχθηκε το ενδιαφέρον για εξοχική κατοικία - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Ακίνητα
Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Economy

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία

Εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή ασανσέρ - Πού γίνεται και πόσο κοστίζει

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Economy

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας με έμφαση στον IMEC

Σημαντική πρωτοβουλία για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και την ψηφιακή συνδεσιμότητα ο IMEC, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;
Economy

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις στην εφαρμογή μέτρων που θα αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, αναφέρει ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2
Ακίνητα

Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2

Το Eudora Fund 2 της Invel Real Estate εστιάζει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με κύριες αγορές την Ελλάδα και την Ιταλία

Θεοδωρικάκος: Τέλος το πλαφόν – Δέσμευση για πάγωμα τιμών
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος το πλαφόν - Η δέσμευση για τις τιμές

Συμφωνία της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις για σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση στους μήνες του καλοκαιριού, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Καύσιμα: Από το 33% στο 23% η παραβατικότητα στις αντλίες – Πώς τα λουκέτα άλλαξαν την εικόνα
Economy

Ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να «πειράζει» την αντλία

Τι έδειξε έρευνα του ΕΜΠ για την παραβατικότητα στα καύσιμα – Ο ρόλος των ελέγχων και τι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ για το πλαφόν

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΟΛΠ: Διάλογος με ΣΕΛΠΕ για λιμάνι, logistics και λιανεμπόριο
Economy

ΣΕΛΠΕ και ΟΛΠ συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας

Οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ με τη διοίκηση του ΟΛΠ

Latest News
Ινδία: «Βλέπει» επιστροφή σε ανάπτυξη 8% εάν αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις
World

«Βλέπει» επιστροφή σε ανάπτυξη 8% η Ινδία

Ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Σακτικάντα ​​Ντας, υπόσχεται περισσότερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις «στα σκαριά» για την Ινδία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωαγορές

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρακολουθώντας πόσο εύθραυστη είναι η προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Apple: Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ινδίας – Καταγγέλλει «copy-paste» στην έρευνα
Business

Ινδία vs Apple: Η μεγάλη μάχη για τις πρακτικές του App Store

Η Apple ανεβάζει τους τόνους στην Ινδία, κατηγορώντας την αρχή ανταγωνισμού για αντιγραφή των ισχυρισμών αντιπάλων και αμφισβητώντας ευθέως την έρευνα για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Alpha Trust: Με ποσοστό 96,95% η Alpha Bank
Τράπεζες

Alpha Bank: Με ποσοστό 96,95% στην Alpha Trust

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση για τη διαγραφή των μετοχών της Alpha Trust από το Χρηματιστήριο

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Economy

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία

Εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή ασανσέρ - Πού γίνεται και πόσο κοστίζει

Ελληνικός τουρισμός: Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη
Τουρισμός

Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Νέες ευκαιρίες πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ στη Νότια Κορέα

Οι επενδύσεις από τη Samsung και την SK Hynix αφορούν στην κατασκευή δύο νέων μονάδων παραγωγής μικροτσίπ η καθεμία στη νοτιοδυτική περιοχή της Νότιας Κορέας

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στο 5,26% ανέβηκε η έμμεση συμμετοχή της Capital Group
Business

Στο 5,26% ανέβηκε η έμμεση συμμετοχή της Capital Group στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία κατέχει πλέον έμμεσα 19,09 εκατ. δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362,86 εκατ. στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

ΕTEπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις και στην Ελλάδα
Βιομηχανία

Τριπλασιάζει η ΕΤΕπ τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης σημείωσε ότι οι συνθήκες ασφαλείας στην Ευρώπη έχουν μεταβληθεί ριζικά

AKTOR: Πρόταση στη Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS – Σε συζητήσεις για το FSRU της Κορίνθου
Business

1+1 deal AKTOR - Motor Oil - Για κυκλική οικονομία και FSRU

Ο Όμιλος AKTOR υπέβαλε πρόταση εξαγοράς του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS - Επιβεβαιώνει τις συζητήσεις για το FSRU «Διώρυγα GAS»

Ενισχύσεις: Καταβολή de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής
AGRO

Καταβολή de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Το συνολικό ποσό για τις ενισχύσεις ανέρχεται σε 29.523.270,25 ευρώ

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Economy

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας με έμφαση στον IMEC

Σημαντική πρωτοβουλία για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και την ψηφιακή συνδεσιμότητα ο IMEC, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τον Τραμπ – Δεν μπορεί να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ
World

«Φρένο» στον Λευκό Οίκο – Η ανεξαρτησία της Fed βγαίνει νικήτρια

Στις ΗΠΑ, η απόφαση-ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου προστατεύει την ανεξαρτησία της Federal Reserve και περιορίζει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ

Νατάσα Σινιώρη
Πετρέλαιο: Τιμές κοντά στα προπολεμικά επίπεδα αλλά και κίνδυνος νέας ανόδου
Commodities

Το πετρέλαιο κοντά στα προπολεμικά επίπεδα - Υπαρκτός ο κίνδυνος νέας ανόδου

Η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ δεν φαίνεται να ανακάμπτει γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ασαφείς όρους εκεχειρίας

Δημήτρης Σταμούλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Motor Oil, Coca Cola και τράπεζες ανέβασαν τον Γενικό Δείκτη
Xρηματιστήριο Αθηνών

Motor Oil, Coca Cola και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας λάβει σημαντική ώθηση τόσο από τον τραπεζικό κλάδο όσο και από τις Coca Cola και Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καφούνης: Απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια
Business

Καφούνης: Επείγει ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια

Η επίλυση του ζητήματος δεν αποτελεί μόνον πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά κι αναπτυξιακή επιλογή, τονίζει ο Σταύρος Καφούνης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies