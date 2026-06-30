Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στο ομόλογο της Seanergy Maritime Holdings

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Το «πράσινο φως» στο ενημερωτικό δελτίο της Seanergy Maritime Holdings για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως εκατό χιλιάδων (100.000) άυλων, κοινών, ονομαστικών, ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς της Euronext Athens έδωσε το διοικητικό συμβούλιο της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μιλώντας στην εφημερίδα Το Βήμα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp., Σταμάτης Τσαντάνης είχε τονίσει το γεγονός ότι η εταιρεία «έχει υπερδιπλασιάσει τον στόλο της, παραμένοντας μια σημαντικότατη ναυτιλιακή εταιρεία εισηγμένη στο Nasdaq με αμιγώς στόλο Capesize πλοίων. Επομένως, ο στόχος μας είναι η περαιτέρω ανανέωση του στόλου με πιο αποδοτικά πλοία, με πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίων και σταθερή δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Υπενθυμίζεται ότι η Seanergy Maritime Holdings είναι εισηγμένη στον δείκτη Nasdaq εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια και σε ερώτηση του δημοσιογράφου Λάμπρου Καραγεώργου σχετικά με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στη Wall Street και εκδίδουν συχνά ομόλογα και αντλούν κεφάλαια και από την ελληνική αγορά, ο Σταμάτης Τσαντάνης είχε επισημάνει ότι «οι αμερικανικές κεφαλαιαγορές είναι οι μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες παγκοσμίως. Προσφέρουν βάθος, ρευστότητα, πρόσβαση σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και ένα ώριμο κανονιστικό πλαίσιο. Είναι επομένως φυσικό πολλές ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων να έχουν επιλέξει τη Wall Street».

«Θεωρώ ιδιαίτερα θετική την πρόοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς τα τελευταία χρόνια, ιδίως στον τομέα των εταιρικών ομολόγων», είχε δηλώσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings, για να συμπληρώσει ότι «οι επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων από ποιοτικές ναυτιλιακές εταιρείες σηματοδοτούν πραγματικό ενδιαφέρον από το εγχώριο επενδυτικό κοινό και προσφέρουν δυνατότητα χρηματοδότησης με ανταγωνιστικούς όρους. Η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή τεχνογνωσία στον κόσμο. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης στη γνώση του επενδυτικού κοινού για την αξία του κλάδου. Αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή επενδυτών και περαιτέρω ανάπτυξη της αναλυτικής κάλυψης του κλάδου».

«Σε αγορές όπως το Οσλο βλέπουμε ένα πολύ ενεργό οικοσύστημα ναυτιλιακών και shipping-related χρηματοδοτήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει ακόμη ισχυρότερο ναυτιλιακό αποτύπωμα και αντίστοιχες προοπτικές. Για εμάς, κάθε πρωτοβουλία που φέρνει πιο κοντά την ελληνική ναυτιλία με την ελληνική κεφαλαιαγορά είναι θετική, αρκεί να γίνεται με όρους διαφάνειας, αξιοπιστίας και μακροπρόθεσμης προοπτικής», κατέληξε ο Σταμάτης Τσαντάνης.