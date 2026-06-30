Γιεν: Σε χαμλό 40 ετών έναντι του δολαρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε χαμηλό 40 ετών έναντι του δολαρίου βρέθηκε το γιεν, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Ιαπωνίας να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.

Το ιαπωνικό νόμισμα ξεπέρασε τα 162 γιεν ανά δολάριο για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 1986 κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών στο Τόκιο την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση άνω του 3% φέτος και τροφοδοτώντας εικασίες ότι οι ιαπωνικές αρχές θα παρέμβουν ξανά για να στηρίξουν το νόμισμα.

Εξάλλου και ο γ.γ. του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, δήλωσε σε πρωινή συνέντευξη Τύπου για να επαναλάβει τη θέση της κυβέρνησης ότι «παραμένει έτοιμη να αναλάβει δράση όποτε είναι απαραίτητο».

Η πρόσφατη αποδυνάμωση του γιεν, η οποία το οδήγησε κάτω από το χαμηλό του στα μέσα του 2024, πυροδοτήθηκε από ανησυχίες ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από τους παγκόσμιους ομολόγους της να «μείνει πίσω από τις εξελίξεις» στην τιθάσευση του πληθωρισμού.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακάιτσι στα τέλη Ιουνίου αποκάλυψε σχέδια για ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη, ύψους ισοδύναμου με 2,3 δισ. δολ. σε διάστημα 14 ετών, χωρίς, ωστόσομ να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο κατανομής της χρηματοδότησης, γεγονός το οποίο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι η ίδια έχει θέσει την Ιαπωνία σε τροχιά περαιτέρω δημοσιονομικής επέκτασης.

Το γεγονός ότι ξεπεράστηκε το όριο των 162 γεν παρέχει «άλλη μια υπενθύμιση του πόσο αδύναμο έχει γίνει το νόμισμα», δήλωσε στους FT ο Λι Χάρντμαν, ανώτερος αναλυτής νομισμάτων στη MUFG.

Ο Nikkei

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν επίσης το πρόσφατο ράλι του ιαπωνικού χρηματιστηρίου ως πηγή πτωτικής πίεσης στο γιεν. Από την αρχή του έτους, ο δείκτης Nikkei 225 έχει καταρρίψει μια σειρά από ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 72.000 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, σε μια κίνηση που καθοδηγήθηκε κυρίως από ξένους επενδυτές που στράφηκαν μαζικά σε τίτλους της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών.

Τα στοιχήματα, ανέφεραν οι traders, συνοδεύτηκαν από σημαντική αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) του νομίσματος, γεγονός που δημιούργησε πιέσεις πώλησης στο γιεν.

Το νέο χαμηλό θα προκαλέσει εικασίες για περαιτέρω παρέμβαση από τις ιαπωνικές αρχές για τη στήριξη του γεν, αφού δαπάνησαν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση του νομίσματος τον Απρίλιο και τον Μάιο. Αυτό συνέβη μετά από έναν λεγόμενο έλεγχο επιτοκίων (rate check) από τις αρχές των ΗΠΑ τον Ιανουάριο.

«Οι Ιάπωνες πιθανώς συνειδητοποιούν ότι η παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος αυτήν τη στιγμή είναι μια μάταιη άσκηση», δήλωσε ο Κρις Τέρνερ, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας αγορών της ING.

«Αλλά δεν θέλουν να αφήσουν τις απώλειες του γεν ανεξέλεγκτες, σε περίπτωση που αυτό πυροδοτήσει μια νοοτροπία “sell Japan”, εάν τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα και στη συνέχεια οι μετοχές δεχθούν επίσης πιέσεις», πρόσθεσε ο Τέρνερ.

Οι traders απέδωσαν μέρος της αδυναμίας του νομίσματος στο ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας καθυστέρησε να αυξήσει τα επιτόκια για να συμβαδίσει με τον πληθωρισμό, ο οποίος αυξήθηκε σταδιακά στο 1,5% τον Μάιο.

«Η κατεύθυνση της πορείας είναι αρκετά ξεκάθαρη, επειδή η νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας είναι τόσο αποσυνδεδεμένη από όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ και την Ευρώπη — το γιεν είναι πιθανό να παραμείνει αρκετά αδύναμο», δήλωσε ο Εντ Αλ-Χουσάινι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Columbia Threadneedle.

Το γιεν πιέστηκε από το γεγονός ότι η BoJ καθυστέρησε να σφίξει τη νομισματική πολιτική, αλλά και από μια «μεγάλη αλλαγή» στη δημοσιονομική πολιτική, δήλωσε ο Αλ-Χουσάινι. «Έχουν ρίξει πολλά δημοσιονομικά κίνητρα στην οικονομία χωρίς καμία αλλαγή στη νομισματική πολιτική. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να υπερθερμανθεί η οικονομία», εξήγησε ο ίδιος.