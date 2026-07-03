Καββαδάς: Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι αντίθετη με την αλιεία

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Την ανάγκη η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος να προχωρήσει παράλληλα με τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων υπογράμμισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, κατά την παρέμβασή του στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, με θέμα τη διαχείριση του λαγοκέφαλου και τη βιώσιμη προστασία των ελληνικών θαλασσών.

Ο υφυπουργός ανέδειξε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, όπως η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, η βιωσιμότητα της αλιείας, η αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η οικονομική ενίσχυση για την εξάλειψη του λαγοκέφαλου μόνο για τους επαγγελματίες αλιείς μπορεί να φθάνει έως και τα 5,33 ευρώ ανά κιλό

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα υλοποιεί μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, με πραγματικούς κανόνες διαχείρισης και επιτήρησης, ενώ ο περιορισμός της χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων σε ευαίσθητες περιοχές αποτελεί αναγκαίο βήμα για την προστασία του βυθού, των λιβαδιών Ποσειδωνίας και των περιοχών αναπαραγωγής των θαλάσσιων οργανισμών.

«Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι αντίθετη με την αλιεία. Είναι προϋπόθεση για να υπάρχει βιώσιμη αλιεία και στο μέλλον», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει με επιστημονική τεκμηρίωση, διάλογο με τους αλιείς και πρόβλεψη δίκαιων αποζημιώσεων για όσους επηρεάζονται.

Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καββαδάς στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση του λαγοκέφαλου, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο χωροκατακτητικό ξενικό είδος αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της τροπικοποίησης της Μεσογείου.

Όπως εξήγησε, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματα, περιορίζει το εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων και δημιουργεί ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω της τοξικότητάς του. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι η αντιμετώπισή του απαιτεί επιστημονική παρακολούθηση, συστηματική καταγραφή, ενημέρωση των πολιτών και ενεργή συμμετοχή των επαγγελματιών αλιέων.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι ο δημόσιος διάλογος πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και όχι σε υπερβολές, ενώ αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία του Υπουργείου με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την τεκμηριωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη δημοσιευθεί πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», για την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων διαχείρισης του λαγοκέφαλου στις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.

Οι δύο Περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους, το Υπουργείο θα εγκρίνει και θα τρέξει το πρόγραμμα. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτοτηθούν περιλαμβάνουν τη στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου με τη συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων, τη συλλογή, την προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφορά και την καύση σε κλίβανο.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται οικονομική ενίσχυση μόνο για τους επαγγελματίες αλιείς που μπορεί να φθάνει έως και τα 5,33 ευρώ ανά κιλό, ποσό αυξημένο κατά 52% σε σχέση με το ανώτατο επίπεδο ενίσχυσης που εφαρμόζεται σήμερα στην Κύπρο.

Οι αποζημιώσεις

Παράλληλα, ο κ. Καββαδάς υπενθύμισε ότι το Υπουργείο έχει ήδη καταβάλει το 2024 και το 2025 για πρώτη φορά αποζημιώσεις ύψους περίπου 41 εκατ. ευρώ σε 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές που προκλήθηκαν από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως οι φώκιες, τα δελφίνια και οι θαλάσσιες χελώνες για τα έτη 2022 έως 2024, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού εξοπλισμού έως 15 Σεπτεμβρίου.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο πακέτο μέτρων στήριξης της ελληνικής αλιείας που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου, θεσμοθέτηση αποζημιώσεων για τους αλιείς που θα επηρεαστούν από τη δημιουργία των νέων θαλάσσιων πάρκων, διεκδίκηση χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, νέο σύστημα εκπροσώπησης των επαγγελματιών αλιέων, δημιουργία μητρώου ερασιτεχνικής αλιείας και καθιέρωση δικαιότερου συστήματος κυρώσεων μέσω κλιμακωτού point system.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο ΥφΑΑΤ υπογράμμισε ότι η Μεσόγειος αλλάζει με ταχείς ρυθμούς και η Ελλάδα οφείλει να απαντήσει στις νέες προκλήσεις με περισσότερη επιστημονική γνώση, καλύτερη επιτήρηση, ευρωπαϊκή συνεργασία και ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων της θάλασσας, ώστε η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος να συμβαδίσει με τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας.