Βενεζουέλα: Αυξάνεται ο αιματηρός απολογισμός από τους σεισμούς – Στους 2.595 οι νεκροί

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, διαβεβαιώνοντας πως «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους».

«Έχουμε 2.595 νεκρούς μέχρι σήμερα», είπε η κ. Ροδρίγκες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται.

Οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους. Ο ΟΗΕ ωστόσο εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Μία εβδομάδα μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, η μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια βαίνει προς το τέλος της με την ανθρωπιστική κρίση να βαθαίνει.

Ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο κοινοβούλιο, σχεδόν 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

Με τον θρήνο συνυπάρχει η οργή για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Στη Λα Γκουάιρα, πολίτες εξακολουθούν να ψάχνουν στα ερείπια με αξίνες, φτυάρια και γυμνά χέρια, καθώς βαριά μηχανήματα μένουν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης καυσίμων.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ωστόσο η έλλειψη βενζίνης δυσχεραίνει δραματικά τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, κατέστρεψαν ολόκληρες γειτονιές στη Βενεζουέλα, η οποία αντιμετωπίζει δεκαετίες οικονομικής κρίσης που έχει διαλύσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες υγείας.