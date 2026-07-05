Hon Hai: Προμηθευτής της Νvidia προβλέπει πωλήσεων χάρη στη ζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης

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Aύξηση των τριμηνιαίων πωλήσεων μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανακοίνωσε η Hon Hai Precision Industry, συνεργάτης της Nvidia στον τομέα της συναρμολόγησης διακομιστών, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της σταθερής ζήτησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Hon Hai αντιμετωπίζει έλλειψη τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 52% τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσεις της Hon Hai για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά σχεδόν 40%, φτάνοντας τα 2,51 τρισεκατομμύρια NT$ (79 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει κατά μέσο όρο 2,37 τρισεκατομμύρια NT$.

Η Hon Hai, γνωστή και ως Foxconn, έχει εδραιωθεί ως βασικός παίκτης στον τομέα του υλικού τεχνητής νοημοσύνης (AI), κατασκευάζοντας διακομιστές που φιλοξενούν επιταχυντές της Nvidia.

Οι Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms και Microsoft προορίζουν περίπου 725 δισεκατομμύρια δολάρια για δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης φέτος, παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις για πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και τις συνεχιζόμενες αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο εμπορικής αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Οι ανησυχίες σχετικά με τo ράλι που βρίσκεται σε εξέλιξη στην κατασκευή κέντρων δεδομένων που καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας έχουν επίσης αυξηθεί από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει ασκήσει πίεση στις παγκόσμιες ναυτιλιακές διαδρομές και στις τιμές του φυσικού αερίου.

Hon Hai: Πρόβλεψεη για ισχυρή αύξηση πωλήσεων

Η ταϊβανέζικη εταιρεία προέβλεψε τον Μάρτιο ισχυρή αύξηση των πωλήσεων το 2026, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα σημαντικό μέρος των πωλήσεών της προέρχεται από τη συναρμολόγηση των iPhone και MacBook της Apple Inc. και βρίσκεται σε θέση να επωφεληθεί από οποιαδήποτε θετική υποδοχή της τελευταίας σειράς προϊόντων iPhone 17.

Ωστόσο, όπως και πολλοί κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών, η Hon Hai αντιμετωπίζει έλλειψη τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από smartphone έως υπολογιστές και διακομιστές. Στελέχη της εταιρείας έχουν δηλώσει ότι η κρίση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη ζήτηση για κορυφαία κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές που κατασκευάζει η εταιρεία για μεγάλους πελάτες της.